將48個國家的節日場面收入鏡頭的攝影家芳賀日向這樣描述日本的節慶活動——「神靈從各地降臨人間」。他說，日本節慶活動在世界上也堪稱獨特且種類豐富，取之不盡的畫面等待著你去拍攝。

足跡遍佈全世界，感受節慶活動給人帶來的幸福

到目前為止，我已經走遍了日本47個都道府縣，遊歷了48個國家，拍攝各地的節慶活動。從父親開始經營，如今交到我手上的芳賀圖書館中，共保存著1500多個節慶活動或狂歡節的照片30多萬張。

我的父親芳賀日出男是一名民俗攝影家，他以日本的節慶活動，特別是將一年一度在固定時間降臨人間的「來訪神」作為自己畢生的拍攝主題，一直堅持了70年。原本我並未把攝影當做自己的志向，20多歲的時候我留美學習文化人類學。之所以轉向攝影，契機是1981年留學期間我在墨西哥猶加敦半島上遇到的農村節慶活動。

當時，我作為教授的助手，在瑪雅文明遺跡挖掘中做協助工作。遺跡周邊的村落民居樸素，人們過著似乎幾百年未曾改變的平靜生活。但是一到夜晚，熱鬧的音樂聲響起，村裡的人們都穿上雪白的衣服，一邊轉圈一邊跳舞。看著他們快樂的表情，我不禁怦然：「啊，原來這小小村落的節慶活動凝聚著他們的幸福啊！」

按照日本民俗學的說法，「日常」的日子為「褻（ke）」，舉行節慶活動等「非日常」的日子為「晴（hare）」。當時的我第一次感受到二者的巨大差距並為之震驚。以這段經歷為契機，我決定遍訪世界各地，將節慶活動帶給人們的幸福時刻都收進自己的鏡頭。我的最終目標是拍齊世界五大洲的狂歡節，因為那是「晴」之巔峰，無論怎麼鬧騰都是被允許的。

給我留下特別深刻印象的是我最後拜訪的里約熱內盧狂歡節，它是號稱世界上規模最大的慶典。數萬人跳著森巴，緩緩地行進在長800米的狂歡節會場，如海浪般湧來。他們的肌膚散發出的愛、欲望、希望、悲傷、不安形成巨大的能量，與激昂的森巴音樂一起，震撼著我的心靈。我真切感受到他們在過去的一年中忍受著各種各樣的事情，直到這無上幸福的一天全部爆發了出來。

在環遊世界的過程中，我發現在世界上占大多數的一神教國家中，節日慶典往往可以分為若干種類型，並且我開始明白了「這種歡慶活動會讓這裡的人們沉浸在幸福之中」。