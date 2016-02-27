漫畫屋，是漫畫王國日本的為漫畫粉絲而生的娛樂設施。屋內，書架排列有致，你可以隨意選擇漫畫雜誌閱讀。

數10萬本漫畫，24小時想看就看

在漫畫屋，你可以看漫畫、上網、看DVD、玩遊戲、聽音樂等，都是按小時收費的。說到藏書量，大型漫畫屋可擁有近20萬本的藏書。這裏有很難見到的老作品，最新一期人氣雜誌發刊後，也會馬上進貨，所以一些人並不自掏腰包買書，而是「在漫畫屋裏享受看漫畫的樂趣」。

收費按使用時間長短而定。很多地方需要出示駕照等證件以確認身分，或需要成為註冊會員，基本費用為1小時100日圓到400日圓不等。如果延長時間，一般在離店時，都要支付超時費用。大多數漫畫屋24小時營業，有的地方還提供可以過夜的「通宵」票，或是可以在裏面坐上個大半天的「半天」票，收費都很划算的。

飲料大多是自助式的。想喝多少就喝多少，所以一不小心，就會坐上好幾個小時。有的漫畫屋還提供零食、小吃、酒水等，不過費用是要另算的。

書架和飲料機

淋浴設施齊全，把漫畫屋當旅館的客人也不少

日本的漫畫屋設有單房，所以可以不必在乎周圍的眼光，舒舒服服地放鬆休息。每個單房的桌上都配置了電腦，你可以盡情地上網。有些漫畫屋還有沙發單房，租借電動遊戲，給你帶來賓至如歸的感受。單房類型有單人房、雙人房、家庭房等，可根據使用人數進行選擇。有的店家還配有飛鏢、撞球或桌球等，可以在此小試身手。

單房並不寬敞，但比住旅館要便宜，有些人會在漫畫屋裏過夜。有的漫畫屋淋浴設施齊全，還出售刮鬍刀和牙刷，所以漫畫屋成了沒趕上末班車回家的人休息過夜的好去處。有的地方還免費提供毛毯和吹風機。

只不過，一些居無定所的人也常常留宿漫畫屋，引發了社會關注，有人擔心漫畫屋可能會成為「犯罪的溫床」。

參考

全日本的漫畫屋（日文）

網咖導航（網咖、漫畫屋）（日文）

Sunny Pages（網咖、漫畫屋）（英文）

圖片提供：Connie Ma

標體圖片：東京新宿的大型人氣漫畫屋（圖片提供：時事通信社）