Манга-кафе – порождение популярного в Японии феномена комиксов манга. Это поистине райский уголок отдыха для любителей манги, изобретённый на её родине и предлагающий в свободном доступе для посетителей стеллажи с богатым выбором комиксов и журналов.

Круглосуточный неограниченный доступ к сотням тысяч манга

Манга-кафе – это место отдыха с почасовой оплатой, предлагающее посетителям также ДВД, компьютерные игры, музыку и доступ в Интернет. В крупных кафе фонд манги может насчитывать 200 тысяч томов, среди которых встречаются как старые раритетные экземпляры, так и популярные новинки. Всё больше любителей манги отказывается от их приобретения, наслаждаясь своим хобби только в стенах кафе.

Плата за пребывание зависит от времени дня. Многие кафе требуют от своих посетителей предъявлять удостоверение личности или регистрироваться в качестве «члена клуба», при этом базовая плата колеблется от 100 до 400 йен в час. В случае более длительного нахождения при выходе с клиента взимается дополнительная оплата. Манга-кафе зачастую работают круглосуточно, некоторые из них предлагают специальные выгодные пакеты на ночь и на полдня.

В стоимость услуг обычно включены напитки в неограниченном количестве – ещё один из поводов задержаться в кафе подольше. За отдельную плату предоставляются лёгкие закуски и даже спиртные напитки.

Стеллажи с манга и стойка с напитками

Кафе или полноценная гостиница?

Ещё одна услуга японских манга-кафе – отдельные комнаты, позволяющие спокойно отдохнуть вдали от чужих глаз. Они могут быть оснащены подключённым к Интернету компьютером, диваном и приставкой к телевизору для взятых напрокат в этом же кафе игр, создавая иллюзию нахождения в собственном доме. Существуют комнаты как для индивидуального использования, так и для пар и семей. В некоторых кафе есть дартс, бильярд, пинг-понг и другие игры.

Комнаты вряд ли можно назвать просторными, однако они дешевле номера в гостинице. Наличие душевых кабинок, продажа зубных щёток, бритв и прочих предметов гигиены, а также бесплатный прокат пледов и фенов способствуют тому, что манга-кафе всё чаще становится гостеприимным прибежищем для опоздавших на последнюю электричку и желающих скоротать время до утра людей.

Однако на огонёк манга-кафе слетаются и бездомные бедолаги, стремящиеся обрести в кафе место постоянного жительства. Это, в свою очередь, не может не беспокоить обычных граждан, опасающихся превращения места отдыха любителей манги в рассадник преступности.

Полезная информация:

Сайт для поиска ближайшего манга-кафе на всей территории Японии (на японском языке)

Net Café Navigation (сайт для поиска Интернет-кафе и манга-кафе по всей Японии, на японском языке)

Sunny Pages (информация об Интернет-кафе, манга-кафе, отзывы посетителей и пр., на английском языке)

Фотографии предоставлены: Connie Ma

Фотография к заголовку: Популярное манга-кафе в одном из центральных токийских районов – Синдзюку (фото © Jiji Press)