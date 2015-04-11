Las manga kissa son establecimientos que, cómo no, surgieron en Japón, reino del manga, como lugar de entretenimiento para los aficionados a este género. En estos locales el cliente puede elegir libremente entre los numerosos tomos de manga o revistas que hay en las estanterías.

Un lugar donde leer manga sin límite entre cientos de miles de volúmenes

En las manga kissa el cliente puede disfrutar de manga, conexión a Internet, DVDs, videojuegos, música y otros entretenimientos con una tarifa por horas. En los locales más amplios es posible elegir hasta entre 200.000 volúmenes de manga, por lo que muchas personas deciden no comprar cómics y “disfrutarlos en las manga kissa” donde pueden encontrar volúmenes antiguos y difíciles de conseguir, ya que estos locales adquieren nuevos ejemplares de los manga más populares continuamente.

El precio difiere en función de las horas que pasemos en el local. En muchos casos es necesario un documento de identificación y registrarse como usuario, y la tarifa habitual oscila entre los 100 y los 400 yenes por una hora. En la mayoría de estos establecimientos uno puede prolongar su estadía pagando un precio extra al salir del local, y la mayoría de ellos funcionan durante las 24 horas. Según la tienda existen “packs nocturnos” hasta la siguiente mañana para pasar varias horas en el local, o “stay packs” para pasar medio día por un precio especial.

En las manga kissa también hay una barra de bebidas gratis, razón por la que muchas personas están durante largo tiempo. Algunas tiendas también ofrecen snacks, comida ligera y alcohol por un precio extra.

Estanterías con manga y una barra de bebidas al fondo.

Muchos usuarios cambian los hoteles por las manga kissa con ducha

Muchas manga kissa de Japón cuentan también con habitaciones individuales en las que se puede descansar sin preocuparse por las personas que hay alrededor. En cada una de estas habitaciones hay una mesa con un ordenador para que el usuario pueda acceder a Internet. Algunos locales también tienen habitaciones con sofá y permiten alquilar consolas de videojuegos para que el usuario se sienta como en casa. Además el usuario puede elegir el tamaño de la habitación en función del número de personas: individual, para parejas, para la familia, etc. Hay manga kissa que disponen también de dardos, billar o una mesa de ping pong.

Las habitaciones individuales no son tan grandes como las de los hoteles, pero sin duda son más baratas, por eso hay personas que a menudo pasan la noche en las manga kissa. Muchos de estos locales disponen también de ducha y venden maquinillas de afeitar o cepillos de dientes entre otros objetos de aseo personal, por lo que no es de extrañar que las manga kissa se hayan convertido también en un lugar habitual para aquellos que han perdido el último tren y tienen que esperar hasta la mañana. Incluso hay algunas en las que el cliente puede alquilar una manta o un secador de pelo sin coste alguno.

No obstante también se han dado casos en los que estos establecimientos se han convertido en lugares habituales de residencia para personas sin hogar, lo que en opinión de algunas personas que se han mostrado preocupadas podría provocar que las manga kissa se conviertiesen en “caldos de cultivo de la criminalidad” en Japón.

Enlaces de interés:

Manga kissa de todo el país (en japonés)

Net Cafe Navigation (en japonés)

Sunny Pages (en inglés)

Fotografía cortesía de: Connie Ma