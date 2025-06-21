Muchos productos japoneses gozan de gran popularidad en todo el mundo, pero el wagyū, la deliciosa carne de vacuno japonés, es el rey entre las palabras clave de las búsquedas en internet.

Wagyū y cuchillos japoneses

Aun Consulting (distrito de Chiyoda, Tokio), empresa especializada en asistencia para medidas de optimización de motores de búsqueda (SEO), ha recopilado y analizado el número de búsquedas de palabras clave que podrían ser de interés en el extranjero en el mes de mayo.

En los países de habla inglesa, la tendencia general mostró un alto número de búsquedas de las palabras “Wagyū / Wagyū beef (carne de vacuno japonés)” y “houchō / Japanese knives (cuchillos japoneses)”. El número de estas búsquedas, sobre todo la de wagyū, en Estados Unidos fue mayor en comparación con otros países, lo cual refleja sus fuertes lazos económicos con Japón y el tamaño de su población.

En cuanto al “sake japonés” y las “frutas japonesas”, se confirmó una tendencia a búsquedas más específicas, incluyendo nombres de marcas o especies; los términos relacionados también son muy variados.

Taiwán y Hong Kong también muestran un número elevado de búsquedas de “wagyu” y “sake japonés”. Se puede observar un mayor interés por parte de Taiwán en todas las palabras clave de búsqueda.

Todos los países y regiones comparten un alto nivel de interés por la palabra wagyū, pero como resulta evidente según el siguiente gráfico, el interés en EE. UU. es especialmente notable.

Referencia:

Aun Consulting, “ Investigación sobre el número de búsquedas en todo el mundo de productos japoneses” (en japonés).

(Imagen del encabezado: Pixta.)