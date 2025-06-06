口に入れるとほどけるように柔らかく、上品なサシの甘み。「wagyu」は世界に通用するパワーワード。世界の皆さんも検索するだけでなく、ぜひ、日本に食べに来て下さい！

SEO（検索エンジン最適化）対策支援のアウンコンサルティング（東京都千代田区）が、海外で興味を持たれそうな日本に関するキーワードについて、各国での5月1カ月間の検索数を集計・分析した。

英語圏では、全体的な傾向として「和牛 / wagyu beef」と「包丁 / japanese knives」の検索数が多かった。経済的結びつきの強さや人口規模を反映し、米国での検索数は他国と比較して多く、中でも「和牛」の検索数は群を抜いていて、関心が高さがうかがえる。

「日本酒 / japanese sake」と「フルーツ / japanese fruits」は特定のブランド名や品種を指定した検索が多く、関連するキーワードも多岐にわたる傾向が確認されたという。

台湾・香港では、「和牛」「日本酒」の検索数が多かった。どの検索ワードでも、台湾の方が関心を高く持っていることが読み取れる。

いずれの国・地域でも「和牛」への関心の高さは共通しているが、「和牛」の項目だけで検索数グラフを作成すると、米国での和牛への興味関心ぶりが際立っていることが分かる。

【資料】

バナー写真 : PIXTA