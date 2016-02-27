漫画茶吧，是漫画王国日本的为漫画粉丝而生的娱乐设施。茶吧内，书架排列有致，你可以随意选择漫画杂志阅读。

数十万本漫画，24小时想看就看

在漫画茶吧，你可以看漫画、上网、看DVD、玩游戏、听音乐等，都是按小时收费的。说到藏书量，大型漫画茶吧可拥有近20万本的藏书。这里有很难淘到的老作品，最新一期人气杂志发刊后，也会马上进货，所以一些人并不自掏腰包买书，而是“在漫画茶吧里享受看漫画的乐趣”。

收费按使用时间长短而定。很多地方需要出示驾照等证件以确认身份，或需要成为注册会员，基本费用为1小时100日元到400日元不等。如果延长时间，一般在离店时，都要支付超时费用。大多数漫画茶吧24小时营业，有的地方还提供可以过夜的“通宵套餐”，或是可以在里面坐上个大半天的“逗留套餐”，都是收费很划算的套餐。

饮料大多是自助饮料台。想喝多少就喝多少，所以一不小心，就会坐上好几个小时。有的漫画茶吧还提供零食、小吃、酒水等，不过费用是要另算的。

书架和自助饮料台

淋浴设施齐全，把漫画茶吧当旅馆的客人也不少

日本的漫画茶吧设有单间，所以可以不必在乎周围的眼光，舒舒服服地放松休息。每个单间的桌上都配置有电脑，你可以尽情地网上冲浪。有些漫画茶吧还有沙发单间，租借游戏机，给你带来宾至如归的感受。单间类型有单人间、双人间、家庭间等，可根据使用人数进行选择。有的店家还配有飞镖、台球或乒乓球等，可以在此小试身手。

单人间并不宽敞，但比住旅馆要便宜，有些人会在漫画茶吧里过夜。有的漫画茶吧淋浴设施齐全，还出售剃须刀和牙刷，所以漫画茶吧成了没赶上末班车回家的人休息过夜的好去处。有的地方还免费提供毛毯和电吹风。

只不过，一些居无定所的人也常常留宿漫画茶吧，引发了社会关注，有人担心漫画茶吧可能会成为“犯罪的温床”。

参考

全日本的漫画茶吧（日文）

网吧导航（网吧、漫画茶吧）（日文）

Sunny Pages（网吧、漫画茶吧）（英文）

图片提供：Connie Ma

标题图片：东京新宿的大型人气漫画茶吧（图片提供：时事通讯社）