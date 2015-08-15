本傳統的曲藝之一「落語」，已有約400年的歷史，據說因段子結束前的抖（落）包袱，是最為精彩之處，必引人捧腹絕倒，故名曰落語。落語有關東和關西兩個流派，今天依然深受廣大民眾喜愛。

兩大流派：「江戶落語」和「上方落語」

落語，類似於單口相聲，是日本的一種傳統曲藝。作為面向平民百姓的逗笑藝術形式，江戶時代（1603～1868年），各種各樣的人據說都可以來表演，不過現在則多是由專業的落語演員表演的。

在形式上，落語大致可分為「江戶落語」（關東）和「上方落語」（關西）兩大流派。共同特點是在最後抖出一個笑料「包袱」來結束段子。表演時，落語演員身穿和服，跪坐在座墊上，配合身姿手勢，幽默詼諧，妙語連珠，一個人扮演多個不同的角色，使用的小道具是折扇和手拭巾。落語的表演，極力避免借助服裝和舞臺的效果，單靠演員的技巧和聽者的想像力，打開那廣闊的話語世界。

去曲藝場欣賞現場表演

有的曲藝場基本上每天都有定期公演，人們能在這裏能欣賞到落語的現場表演。「新宿末廣亭」、「上野鈴本演藝場」、「淺草演藝大廳」、「池袋演藝場」、「天滿天神繁昌亭」等都是有名的曲藝場。新宿末廣亭的成年人票價在3,000日圓左右（票價因公演不同而浮動）。

新宿末廣亭

落語演員表演的段子，內容多為以江戶和大阪市井百姓為主角，既有滑稽可笑的鬧劇，也有反映世態炎涼的人情劇。劇目分為「古典落語」和「新創落語」。「古典落語」是明治時代以前（1868年以前）創作的落語，由師徒代代相傳而來，至今還有許多擅長表演「古典落語」的演員。「新創落語」指創作於大正時代（1912年）以後的作品，多數情況下只有創作者本人才能演出，幾乎都具有高度的獨創性。由於作品很多都以針砭時弊諷刺社會不良現象為主題，所以在當代落語藝人中也頗受好評，有些演員非常熱心於這種新創落語。

落語是日本最具代表性的古典曲藝形式並廣受歡迎。某民調發現，相較於歌舞伎、能、狂言、日本舞蹈等眾多的日本古典藝術，實際去劇場欣賞落語的人最多，占受訪者的26.4%。另有一項調查結果表明，為了讓孩子學習古典文藝，學校邀請落語藝人來表演的情況相當普遍，就連20多歲的年輕人，也有62.1%是在學校第一次聽到落語表演的(*1)。

英語落語也受歡迎！

最近，還出現了像桂Kai枝那樣用英語表演落語的藝人。又如落語藝人Diane吉日（Diane近似於日語「大安」的發音——譯註），她出生於英國利物浦（Liverpool），1996年來日本後，被落語藝術深深吸引而成長為曲藝演員，現在居住在大阪，是日語和英語的雙語落語藝人。

Diane吉日「Rakugo Stories Episode 1」

NIGIWAI堂（大阪） 每週一次英語落語的練習

Diane吉日（英語）

Diane吉日（日語）

Diane吉日（PromotionVideo）

Kaishi Katsura 「Business Card」

Kaishi Katsura 「Introduction of Rakugo」

Watch Rakugo in English

落語的歷史和由來

最早明確記載有落語的古籍是1623年《醒睡笑》，意思是「趕跑睡意的搞笑」。此後江戶元祿時代（1603～1868年），在江戶（現在的東京）、京都、大坂（現在的大阪）這三個城市，出現了收費講笑話的藝人，這就是收費演出落語的專用劇場的起源。

以此為契機，落語在江戶、京都、大阪落地生根，如今東京的「江戶落語」和大阪的「上方落語」依然活力不減，不過一般認為，落語在京都已經衰落了。

落語演員在日本也叫做「噺家」，分為「前座」、「二目」、「真打」3個等級。演員的級別，由其從屬的組織來決定。「真打」級的演員，還要接收徒弟，指導後人。

每週星期日傍晚由著名落語演員主演的綜藝節目《笑點》，從1966年開播以來持續了將近50年，是人氣經久不衰的「長壽」節目。最近，像《昭和元祿落語心中》這樣的落語漫畫和卡通也很受歡迎。

標題圖片：正在表演落語的三遊亭圓丈（圖片提供：時事通信社）