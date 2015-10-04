El rakugo es el arte de los monólogos humorísticos en Japón, y tiene casi 400 años de historia. La mayoría son relatos que invitan a la carcajada con un remate final (ochi, en japonés) ocurrente. Existen distintas corrientes de rakugo en las regiones de Kantō y Kansai, pero todas tienen un gran éxito entre los aficionados a estos monólogos.

Dos corrientes: “Edo rakugo” y “Kamigata rakugo”

El rakugo es el arte tradicional japonés de los monólogos humorísticos. Durante el período Edo (1603-1868) diversos tipos de personas se dedicaban a los monólogos humorísticos para divertir a las masas. Hoy, en cambio, se ha convertido en un arte que desarrollan unos profesionales denominados rakugokas. Existen dos grandes corrientes en el rakugo: la “Edo rakugo” en la región de Kantō y la “Kamigata rakugo” en la región de Kansai. Una de las peculiaridades de estos monólogos es que tienen un remate final (ochi, en japonés). Los rakugokas interpretan a varios personajes en sus monólogos utilizando la expresión corporal y las manos. Estos humoristas visten siempre kimono y hablan sentados sobre un cojín (zabuton), y entre los objetos habituales que suelen utilizar están los abanicos de papel y los pañuelos tenugui. Tratan de prescindir de cualquier tipo de indumentaria o atrezo para estimular y expandir la imaginación del oyente solo con su diestra oratoria.

Rakugo en directo cada día en teatros dedicados a este arte

Hay teatros específicos que ofrecen espectáculos de rakugo a diario de forma prácticamente regular. Son una buena opción para disfrutar de estos espectáculos en vivo. Entre estos teatros destacan en Tokio Shinjuku Suehirotei (http://www.suehirotei.com/, en japonés), Ueno Suzumoto Engeijō (http://www.rakugo.or.jp/, en japonés), Asakusa Engei Hall (http://www.asakusaengei.com/, en japonés), Ikebukuro Engeijō (http://www.ike-en.com/index2.html, en japonés), y en Osaka el teatro Tenma Tenjin Hanjōtei (http://www.hanjotei.jp/, en japonés). En el Suehirotei, en Shinjuku, la entrada para un adulto cuesta alrededor de 3.000 yenes, aunque el precio puede variar según el intérprete que actúe ese día.

Suehirotei, en Shinjuku.

El programa que cuentan los rakugokas se llama neta y sus historias están basadas generalmente en situaciones cómicas o historias de dramas humanos que protagonizan ciudadanos típicos de Edo (el antiguo nombre de Tokio) y Osaka. Hay dos fuentes principales de material para estas historias: el koten rakugo (el material clásico) y el shinsaku rakugo (el material nuevo). El material del koten rakugo es anterior a la era Meiji (antes de 1868) y es pasado de maestro a discípulo de generación en generación. Aún hoy existen muchos rakugokas especializados en este material. El shinsaku rakugo es aquel posterior al año 1912, la era Taishō, y está formado principalmente por historias creadas por el propio rakugoka, por lo que tienen un gran componente de originalidad. Estas historias están muy cargadas de sátira social, y entre los rakugokas actuales reciben buenas críticas por tener la iniciativa suficiente para introducir temas de actualidad.

El rakugo reúne hoy a una gran cantidad de seguidores como arte tradicional de Japón. Una encuesta realizada entre japoneses revela que es una de las artes escénicas más vistas (un 26,4 % de las personas) entre otras artes como el kabuki, el nō y el kyōgen. Hoy muchos rakugokas son invitados a las escuelas para enseñar a los niños historias clásicas de rakugo. Una encuesta reveló recientemente que el 62,1 % de los jóvenes de 20 a 29 años disfrutaron por primera vez del rakugo en la escuela(*1).

El rakugo en inglés también triunfa

Recientemente han aparecido rakugokas que cuentan historias en inglés, como Katsura Kaishi. La rakugoka bilingüe Diane Kichijitsu, nacida en Liverpool (Reino Unido), que llegó a Osaka en 1996 y rápidamente se interesó por el rakugo, también ofrece espectáculos en inglés y japonés.

Diane Kichijitsu ©Diane Kichijitsu “Rakugo Stories Episode 1” (inglés)

Nigiwai-dō (Osaka) Prácticas en inglés de rakugo una vez a la semana

Diane Kichijitsu (Inglés)

Diane Kichijitsu (Japonés)

Diane Kichijitsu (Video promocional)

Kaishi Katsura “Business Card” (Inglés)

Kaishi Katsura “Introduction of Rakugo” (Inglés)

Rakugo en inglés

La historia y el origen del rakugo

Miembros de la Federación de Rakugo que han sido promocionados al rango shin’uchi. ©Jiji

La publicación más antigua relacionada con el rakugo que ha sobrevivido es el Seisuishō de 1623, cuyo significado es “Risas que ahuyentan el sueño”. A partir del período Edo (1603 – 1868) aparecieron contadores de historias profesionales en Edo (actual Tokio), Kioto y Osaka, que se ganaban la vida así. Este fue el origen de los teatros específicos de rakugo.

Esta es la razón por la que el rakugo se convirtió en una especialidad de estas tres ciudades. Aunque hoy el “Edo rakugo” y el “Kamigata rakugo” siguen vivos en Tokio y Osaka, se dice que la corriente del “Kioto rakugo” se ha perdido.

En Tokio los rakugokas son conocidos como hanashika y se clasifican en tres categorías: zenza, futatsume y shin’uchi. La categoría se decide dentro del grupo al que pertenezca el hanashika. Al llegar a la categoría de shin’uchi se pueden tomar discípulos para instruirlos en el arte del rakugo.

Desde 1966, durante casi 50 años, cada tarde de domingo se emite un espectáculo de rakugo en la televisión conocido como shōten. Recientemente también ha aparecido manga y anime de éxito dedicado a este arte como Shōwa Genroku Rakugo Shinjū, una muestra de que los tradicionales monólogos de humor de Japón continúan disfrutando de una gran vitalidad.