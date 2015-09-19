История ракуго – одного из японских классических театральных искусств – насчитывает около 400 лет. Обычно ракуго называют искусством комического устного рассказа, потому что большая часть миниатюр – это сатирические рассказы с комической развязкой оти. Традиция ракуго в Западной Японии отличается от традиции, принятой в восточном регионе Канто, но популярность этого жанра в обоих регионах сегодня так же велика, как и много лет назад.

Эдо-ракуго и камигата-ракуго: две классические школы

В эпоху Эдо (1603-1868) ракуго («падающие слова»), традиционное японское искусство устного рассказа, окончательно сложилось как сатирический театральный жанр и стало одним из наиболее популярных развлечений обычных граждан. Поначалу выступать и рассказывать анекдоты мог кто угодно, но постепенно появились профессиональные рассказчики – ракугока.

Формально существуют два стиля ракуго – эдоский в регионе Канто (Восточная Япония) и камигата-ракуго в регионе Кансай (Западная Япония). Характерная особенность жанра – комическая развязка оти (буквально «падение»). Это остроумное завершение монолога, финальный каламбур, так сказать, «соль» шутки, и дало имя всему искусству: термин ракуго состоит из двух иероглифов: раку (или оти) – «падать, ронять» и го – «слово». Во время выступления ракугока двигается, сопровождает рассказ жестами. Из реквизита – только складной веер и небольшое полотенце для рук тэнугуи. Актер выступает один, кроме него на сцене никого нет. Без костюмов и декораций рассказчик должен увлечь слушателей, умело разворачивая перед слушателями полотно повествования.

Ракуго в реальном времени: ежедневные представления театров Ёсэ

До наших дней сохранились театры Ёсэ, в которых практически ежедневно проходят представления ракуго. Наиболее известные из таких театров – Суэхиротэй (здесь и далее – ссылки на яп. яз.) в Синдзюку, Судзумото-энгэйдзё в Уэно, Асакуса-энгей Холл и Икэбукуро-энгейдзё в Токио, а также Тэмма Тэндзин Хандзётэй в Осаке. В Токийском театре Суэхиротэй билет на представление стоит около 3000 йен, хотя цена может варьироваться.

Здание театра Ёсэ Суэхиротэй в Синдзюку

В классическом ракуго повествование (по-японски нэта), составляющее основу представления, – это в большинстве случаев комический фарс или мелодрама, героями которых обязательно выступают рядовые горожане Эдо (Токио) и Осаки. Наряду с классическим ракуго существует так называемый «новый ракуго» – миниатюры, написанные современными авторами после 1912 года. Лучшие классические образцы были созданы более чем полтора столетия назад, искусство рассказывать эти анекдоты шлифовалось в течение многих лет и, как это принято в традиционных искусствах, передавалось от учителя ученику. До сих пор есть немало ракугока, специализирующихся именно на классических текстах. В случае же с «новым ракуго» написанные автором истории чаще всего представляет на сцене он сам. Как правило, это очень характерные и самобытные тексты, большинство из которых можно отнести к социальной сатире. Многие образцы «нового ракуго» высоко ценятся в профессиональных кругах за присущее им воодушевление и амбициозность.

Среди традиционных японских искусств ракуго остается одним из наиболее популярных. Недавнее исследование показало, что 26,4% японцев хотя бы раз побывали на представлении ракуго, в то время как для других традиционных сценических искусств, таких как театры Кабуки, Но и Кёгэн, а также японское искусство танца нихон-буё, этот показатель оказался ниже.

В Японии принято приглашать рассказчиков ракугока в школы выступать перед детьми, которые изучают в рамках школьной программы традиционные искусства. По результатам еще одного исследования оказалось, что 62,1% японцев в возрастной группе от 21 до 30 лет впервые познакомились с искусством ракуго именно в школе(*1).

Ракуго – теперь и по-английски

В последнее время в «новом ракуго» появляется все больше рассказчиков, таких, например, как Кацура Кайси (англ.), которые выступают на английском языке. Среди них есть и двуязычные ракугока, а наиболее известна Дайан Китидзицу из Осаки, уроженка Ливерпуля, которая влюбилась в ракуго сразу же, как только приехала в Японию в 1996 году.

Дайан Китидзицу (© «Rakugo Stories Episode 1», на англ. яз.)

Дайан Китидзицу (на английском)

Дайан Китидзицу (промо)

Кайси Кацура «Визитная карточка» (на английском)

Кайси Кацура «Введение в ракуго» (на английском)

Ракуго на английском

Ракуго: история и истоки

Рассказчики ракуго, только что получившие ранг синъути. (© Jiji)

Наиболее ранними текстами ракуго считаются рассказы, опубликованные в сборнике «Сэйсуйсё» («Смех, прогоняющий сон»), который вышел в1623 году. А первые театры Ёсэ, где за деньги можно было посмотреть представление ракуго, открылись в Эдо, Осаке и Киото в годы Гэнроку (1688-1704).

В этих трех городах ракуго сложился как классический жанр, и в каждом из них это искусство приобрело свой собственный, неповторимый стиль. В Токио до сих пор проходят представления эдоского ракуго, в Осаке – представления камигата-ракуго. А вот школа ракуго в Киото прекратила свое существование.

Существуют три ступени профессионального мастерства рассказчика ракуго: дзэндза – самая низкая ступень, затем идет футацумэ и самый выской ранг – синъути.

Представления ракуго транслируются по японскому телевидению в популярной передаче «Сётэн» («Момент смеха»), которая выходит каждую неделю с 1966 года. Кроме того, в Японии есть манга и анимэ – например, Сёва Гэнроку Ракуго Синдзю («Двойное самоубийство по ракуго в годы Сёва»), – посвященные искусству устного рассказа.

Фотография к заголовку: Выступление Санъютэй Эндзё (© Jiji)