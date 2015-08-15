本传统的曲艺之一“落语”，已有约400年的历史，据说因段子结束前的抖（落）包袱，是最为精彩之处，必引人捧腹绝倒，故名曰落语。落语有关东和关西两个流派，今天依然深受广大民众喜爱。

两大流派：“江户落语”和“上方落语”

落语，类似于单口相声，是日本的一种传统曲艺。作为面向平民百姓的逗笑艺术形式，江户时代(1603～1868年)，各种各样的人据说都可以来表演，不过现在则多是由专业的落语演员表演的。

在形式上，落语大致可分为“江户落语”(关东)和“上方落语”(关西)两大流派。共同特点是在最后抖出一个笑料“包袱”来结束段子。表演时，落语演员身穿和服，跪坐在座垫上，配合身姿手势，幽默诙谐，妙语连珠，一个人扮演多个不同的角色，使用的小道具是折扇和擦手巾。落语的表演，极力避免借助服装和舞台的效果，单靠演员的技巧和听者的想像力，打开那广阔的话语世界。

去曲艺场欣赏现场表演

有的曲艺场基本上每天都有定期公演，人们能在这里能欣赏到落语的现场表演。“新宿末广亭”、“上野铃本演艺场”、“浅草演艺大厅”、“池袋演艺场”、“天满天神繁昌亭”等都是有名的曲艺场。新宿末广亭的成年人票价在3000日元左右（票价因公演不同而浮动）。

新宿末广亭

落语演员表演的段子，内容多为以江户和大阪市井百姓为主角，既有滑稽可笑的闹剧，也有反映世态炎凉的人情剧。剧目分为“古典落语”和“新创落语”。“古典落语”是明治时代以前（1868年以前）创作的落语，由师徒代代相传而来，至今还有许多擅长表演“古典落语”的演员。“新创落语”指创作于大正时代(1912年)以后的作品，多数情况下只有创作者本人才能演出，几乎都具有高度的独创性。由于作品很多都以针砭时弊讽刺社会不良现象为主题，所以在当代落语艺人中也颇受好评，有些演员非常热心于这种新创落语。

落语是日本最具代表性的古典曲艺形式并广受欢迎。某民调发现，相较于歌舞伎、能、狂言、日本舞蹈等众多的日本古典艺术，实际去剧场欣赏落语的人最多，占受访者的26.4%。另有一项调查结果表明，为了让孩子学习古典文艺，学校邀请落语艺人来表演的情况相当普遍，就连20多岁的年轻人，也有62.1%是在学校第一次听到落语表演的(*1)。

英语落语也受欢迎！

最近，还涌现了像桂Kai枝那样用英语表演落语的艺人。又如落语艺人Diane吉日（Diane近似于日语“大安”的发音——译注），她出生于英国利物浦，1996年来日本后，被落语艺术深深吸引而成长为曲艺演员，现在居住在大阪，是日语和英语的双语落语艺人。

Diane吉日“Rakugo Stories Episode 1”

NIGIWAI堂(大阪) 每周一次英语落语的练习

Diane吉日(英语)

Diane吉日(日语)

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落语的历史和由来

最早明确记载有落语的古籍是1623年《醒睡笑》，意思是“赶跑睡意的搞笑”。此后江户元禄时代(1603～1868年)，在江户(现在的东京)、京都、大坂（现在的大阪）这三个城市，出现了收费讲笑话的艺人，这就是收费演出落语的专用剧场的起源。

以此为契机，落语在江户、京都、大阪落地生根，如今东京的“江户落语”和大阪的“上方落语”依然活力不减，不过一般认为，落语在京都已经衰落了。

落语演员在日本也叫做“噺家”（单口相声艺人），分为“前座”、“二目”、“真打”三个等级。演员的级别，由其从属的组织来决定。“真打”级的演员，还要接收徒弟，指导后人。

每周星期日傍晚由著名落语演员主演的搞笑综艺节目《笑点》，从1966年开播以来持续了将近50年，是人气经久不衰的“长寿”节目。最近，象《昭和元禄落語心中》这样的落语漫画和动画片也很受欢迎。

标题图片：正在表演落语的三游亭圆丈（图片提供：时事通讯社）