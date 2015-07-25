向關照自己的人贈送禮品以示感謝之情，在盛夏時稱「中元」禮品，在年終時稱「歲暮」禮品。東西贈來送去的習俗，成為日本人際關係的潤滑油。它的形式和種類繁多，已是一種文化現象。

「中元」禮品和「歲暮」禮品

將用語言表達不盡的心意，寄託於禮品送達給對方。生日或聖誕節送禮在世界各地都很普遍，但日本人送禮的頻率比國外要多得多，送禮在日本可以說已經是一種文化現象。

為了對平時關照自己的人表達感謝，日本的習慣是要在夏天的中元節（盂蘭盆節）時期送上「中元」禮品，在年末時送上「歲暮」禮品。

所謂的「中元」，源於中國的傳統節日「三元」之一的「中元節」（7月15日），結合日本供奉祖先的儀式「盂蘭盆會」，以與親屬近鄰互贈供品的形式固定下來。17世紀，商人們為表示對顧客的謝意也開始了贈送禮物，並且隨著時代的變遷，不僅對父母和親屬，送禮的習慣還擴大到了有業務往來的客戶和上司。「歲暮」禮品，是把本來供奉於當值太歲（年神）的供品，在年末時拿到本家或掌門人家去的活動，漸漸演變為帶上禮品去看望過去一年關照自己的人，天長日久就成為了一種習慣。

食品類最受歡迎

選作禮品的商品中，最受歡迎的是啤酒。其他有咖啡等飲料、水果、點心、產地直接寄送的海鮮類等食品以及商品券（代替現金）。這是因為，這類東西再多也不會浪費，不會給對方徒增煩惱，而且吃掉了就不會留下「痕跡」，這也是人們選用食品做禮物的又一理由。每件贈品的行情大概在3,000～5,000日圓，通常根據年齡和交往的深度決定金額。這兩三年中，購買保健品送禮的人也在增加。

日本特色的禮品之一，是高級水果「哈密瓜」。根據創業180年的高級水果店「千疋屋」介紹，「一木一果」栽培出來的哈密瓜，芬芳馥郁，儘管每個高達1～2萬日圓，現在依然是占營銷額兩成的搶手貨。這種瓜起初是進獻給皇室的高級水果，現在則用作慰問、中元、歲末贈禮時的珍貴禮品。