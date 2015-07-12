В Японии людям, занимающим важное место в нашей жизни, в знак признательности принято делать подарки в середине и в конце года (о-тюгэн и о-сэйбо). Обычаи, связанные с дарением, с давних времён являются неотъемлемой частью японской культуры и играют важную роль в отношениях между людьми.

О-тюгэн и о-сэйбо: летние и зимние подарки

Подчас подарок может выразить наше отношение к человеку лучше всяких слов. Обычаи дарить подарки существуют во всём мире, их дарят на дни рождения, Рождество, Новый год, но в Японии принято дарить их гораздо чаще, и культура подарков занимает важное место в повседневной жизни японцев.

Существует обычай дважды в год дарить подарки тем, кто обычно проявляет заботу о вас. Дарение летом, во время летнего праздника поминовения предков О-Бон, называется о-тюгэн, а зимой, в предновогодний период – о-сэйбо.

О-тюгэн, буквально «средний исток», происходит от китайской традиции праздновать дни «трёх истоков» (кит. сань юань). День «среднего истока», о-тюгэн, который приходился на 15 день седьмого месяца по лунному календарю, связан с поминальным праздником О-Бон, когда подношения для душ предков дарили родственникам и соседям. В XVII веке торговцы начали делать подарки своим постоянным клиентам, и с течением времени вошло в обычай дарить подарки не только родственникам и родителям, но и партнёрам по бизнесу, вышестоящим начальникам и т. п. О-сэйбо было изначально подношением божествам тосигами, приходящим в дом на Новый год. Такие подношения несли в дом основной ветви семьи, главе семьи, но постепенно подарки стали дарить также людям, которым чем-то обязаны, в благодарность за их заботу.

В разных регионах о-тюгэн дарят в разное время, этот период длится с начала июля до середины августа. О-сэйбо подносят с середины по конец декабря. В эти периоды в универмагах и супермаркетах устраивают особые отделы для таких подарков, и они обычно пользуются успехом у покупателей. В среднем одна семья делает два-три таких подарка. Раньше их лично относил один из членов семьи, либо же их посылали почтой, пользуясь соответствующим сервисом в универмаге, а сейчас часто выбирают подходящий случаю способ, используя сервисы бесплатной доставки дорогих универмагов, заказывают в сети Интернет, либо высылают из ближайшего супермаркета. Развитие технологий предоставляет всё больше возможностей выбора.

Пищевые продукты как самый популярный подарок

Чаще всего дарят пиво. Кроме этого, дарят кофе и прочие напитки, фрукты, сладости, морепродукты и другие пищевые продукты, которые могут доставить адресату непосредственно с места их производства или добычи. В качестве подарков используют и билеты на приобретение товаров, поскольку деньги в этих случаях дарить считается не вполне приличным, и чтобы не обременять получателя подарком, который ему может не подойти. Один подарок стоит обычно от трёх до пяти тысяч йен, и многие определяют ценность подарка, исходя из возраста и характера отношений с адресатом. В последние годы также выросли продажи полезных для здоровья деликатесных продуктов.

В Японии также распространён особенный обычай дарить мускусные дыни (канталупы), которые выращивают специально в качестве подарочного товара. Магазин высококачественных фруктов «Сэмбикия», один из старинных магазинов, история которого насчитывает 180 лет, 20% продаж делает на таких дынях с сильным ароматом. На одном растении выращивают лишь одну дыню, и цена дынь составляет 10-20 тысяч йен (80-160 долларов). Изначально такие дыни преподносили к императорскому двору в качестве редких деликатесов, а сейчас эти дорогие фрукты дарят по случаю посещения во время болезни, в качестве о-тюгэн и о-сэйбо.

Культура сувениров и ответных подарков

Помимо таких подарков к определённым датам, как о-тосидама (конверт с деньгами для детей) на Новый год, о-тюгэн, о-сэйбо, подарки на Рождество, День святого Валентина, что-нибудь дарят и к определённым событиям в жизни. Рождение ребёнка, праздник Сити-го-сан, когда детям исполняется три, пять и семь лет, поступление в школу и её окончание, успех на вступительных экзаменах в университет, день совершеннолетия, свадьба, новоселье, переезд на новое место и другие перемены в жизни не обходятся без подарков. Дарят подарки и во время визитов по случаю болезни или несчастья. На похороны, как бы в возмещение цены благовоний для поминальной службы, дарят деньги в конверте, посылают цветы или вещи – выбор зависит от уместности и характера отношений с принимающей стороной.

О-тосидама – конверт с деньгами, который дарят детям на Новый год

Существует обычай покупать сувениры, о-миягэ. Человек, отправляющийся в путешествие или командировку, покупает местные известные товары, которые по возвращении раздаёт друзьям и коллегам. При посещении знакомых или родственников им несут коробку со сладостями (касиори) или что-нибудь другое в подарок, который называется тэ-миягэ.

Особенностью японских обычаев, связанных с подарками, является традиция дарить что-нибудь в ответ. Гости, пришедшие на свадьбу, получают небольшие подарки хикидэмоно. После выздоровления, в благодарность за визит во время болезни дарят кайкииваи, «подарок по случаю празднования излечения», за полученные подарки с поздравлениями по случаю рождения ребёнка посылают утииваи, «подарок по случаю празднования рождения», участникам похоронной церемонии дарят кодэнгаэси, «ответный подарок за благовония». Считается хорошим тоном отправлять такие подарки по возможности скорее. Одним из проявлений традиции ответных подарков является появление «Белого дня» (14 марта), когда мужчины как бы отдариваются за шоколад, полученный 14 февраля, в День святого Валентина.

Правила, связанные с подарками

Для сезонных подарков о-тюгэн и о-сэйбо, подарков по случаю совершеннолетия, бракосочетания, похорон и т. п. событий используются традиционные украшения из бумажного шнура мидзухики. А в особо торжественных случаях к украшениям добавляют и сложенную из бумаги полоску носи, символизирующую пожелания долголетия и счастья.

Подарок о-тюгэн, завёрнутый в бумагу и обвязанный шнуром мидзухики; справа вверху украшение носи.

Бумажными шнурами мидзухики обвязывают конверт с подносимыми деньгами или завёрнутый в бумагу подарок. Для подарков по случаю радостных и печальных событий используют разные цвета, количество и способ связывания шнуров. В Японии деньги принято дарить в конвертах, и существуют специальные конверты для подарков на разные случаи, красочные конверты потибукуро для о-тосидама – денег, которые дарят детям на Новый год, и т. п. Культура подарочной обёртки в Японии чрезвычайно развита, и часто обёрточную бумагу и ленты от полученных подарков не выбрасывают, а бережно складывают, чтобы потом вновь использовать.

Разобраться во всём многообразии правил и обычаев, связанных с дарением, непросто не только иностранцам, но и самим японцам. Возможно, традиция дарить подарки в чём-то похожа на японский способ поведения в обществе, в котором различают внешние проявления, социальный образ мыслей человека (татэмаэ) и его истинные чувства, мысли и намерения (хоннэ). Однако, как бы там ни было, подарки, выражающие благодарность, дарение и получение ответных даров стали в Японии важным фактором гармонизации отношений между людьми.

Фотография к заголовку: Мускусная дыня – один из традиционных подарков. Фотография предоставлена компанией «Сэмбикия»