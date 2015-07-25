向关照自己的人赠送礼品以示感谢之情，在盛夏时称“中元”礼品，在年终时称“岁暮”礼品。东西赠来送去的习俗，成为日本人际关系的润滑油。它的形式和种类繁多，已是一种文化现象。

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“中元”礼品和“岁暮”礼品

将用语言表达不尽的心意，寄托于礼品送达给对方。生日或圣诞节送礼在世界各地都很普遍，但日本人送礼的频率比国外要多得多，送礼在日本可以说已经是一种文化现象。

为了对平时关照自己的人表达感谢，日本的习惯是要在夏天的盂兰盆节时期送上“中元”礼品，在年末时送上“岁暮”礼品。

所谓的“中元”，源于中国的传统节日“三元”之一的“中元节”（7月15日），结合日本供奉祖先的仪式“盂兰盆会”，以与亲属近邻互赠供品的形式固定下来。十七世纪，商人们为表示对顾客的谢意也开始了赠送礼物，并且随着时代的变迁，不仅对父母和亲属，送礼的习惯还扩大到了有业务往来的客户和上司。“岁暮”礼品，是把本来供奉于当值太岁（年神）的供品，在年末时拿到本家或掌门人家去的活动，渐渐演变为带上礼品去看望过去一年关照自己的人，天长日久就成为了一种习惯。

食品类最受欢迎

选作礼品的商品中，最受欢迎的是啤酒。其他有咖啡等饮料、水果、点心、产地直接寄送的海鲜类等食品以及商品券（代替现金）。这是因为，这类东西再多也不会浪费，不会给对方徒增烦恼，而且吃掉了就不会留下“痕迹”，这也是人们选用食品做礼物的又一理由。每件赠品的行情大概在3000～5000日元，通常根据年龄和交往的深度决定金额。这两三年中，购买保健品送礼的人也在增加。

日本特色的礼品之一，是高级水果“香瓜”。根据创业180年的老字号高级水果店“千疋屋”介绍，“一木一果”栽培出来的香瓜，芬芳馥郁，尽管每个高达1～2万日元，现在依然是占营销额两成的抢手货。这种瓜起初是进献给皇室的奇瓜果，现在则用作慰问、中元、岁末赠礼时的珍贵礼品。