親子腳踏車指的是車前車後裝著車框或兒童座椅，騎行時很安定的腳踏車。在城市裏，它是走街串巷的推銷員、購物或接送孩子的主婦們的好幫手。

穩定性好，人人都能簡單掌握的腳踏車

在日本，車前車後配有車框或兒童座椅的城市腳踏車，被稱作親子腳踏車。媽媽們經常騎車帶著孩子去附近購物；一些公司的推銷員也騎著腳踏車走街串巷去推銷產品，公事包就放在車框裏；作為上班上學時的交通工具，它也很受人們的歡迎。

親子腳踏車的定義：適合女性騎行，穩定性好，主要用於購物等近距離活動，雙管型或L型及U型，尺寸為24〜26in，可載1～2名兒童（根據日本腳踏車普及協會會員資料）

親子腳踏車已有很長的歷史，據說誕生與上世紀50年代。之前的女車重心高且重達22～26kg，因此騎腳踏車的大多是10多歲的青少年。但1956年上市的「輕便女士」腳踏車，降低了車座車把，重心隨之降低，車身的管架也被放低，身材嬌小和穿裙子的女性也可以輕快地騎行了。車把前還配置了可自由裝卸的購物框，這樣的設計大受歡迎，成為當時最暢銷的一款腳踏車。

隨著親子腳踏車的出現，不論年齡性別，任何人都可以輕鬆簡單地騎車了。而且，和運動型腳踏車相比，1萬日圓左右的價格非常便宜，對腳踏車的普及貢獻了許多。腳踏車成為人們日常生活中購物和上班上學時不可缺少的交通工具，親子腳踏車可以說是功不可沒。

騎車帶孩子或上坡，都是那麼輕鬆自如！

常見的親子腳踏車，①車框標準裝備、②車鎖直接安裝在車架上，只要一按就可上鎖、③車燈固定在車身上，不易被盜、④不需要電池、⑤車輪上方有汙泥遮板，衣服不易弄髒、⑥前後都能裝置兒童座椅——所有這些都是親子腳踏車深受歡迎的理由。

1993年，山葉公司開發率世界之先開始銷售電動腳踏車。從1998年起，松下腳踏車公司和丸石腳踏車公司共同開發的一款電動親子腳踏車，可以載上孩子輕鬆自如地在坡道上騎行，受到媽媽們的關注。不過，在日本不同的地區，對於2或3人共騎1輛腳踏車，以及對腳踏車上裝載行李等各有不同的規定和限制，這一點需要注意。

重心低且穩定性能好的電動親子腳踏車（圖片提供：YAMAHA MOTOR CO.,LTD.）

親子腳踏車的魅力，開始為世界注目

近幾年，常有國外媒體報道介紹親子腳踏車。2013年，日本的親子腳踏車銷售店「Mamachari Bicycles」，在以公路腳踏車等賽車為主流的英國倫敦開張。

另外，結實耐用的親子腳踏車，其二手貨在非洲也作為寶貴的交通工具而深受歡迎，其實用性之高，是備受青睞的最大理由。

現在，親子腳踏車不僅是媽媽們使用，它在男女老幼中都受到了廣泛支持。生產數量也比賽車和小輪車（BMX）多一位數。便宜、耐用且實用性高的親子腳踏車，形勢在世界各國大街小巷的日子，或許為時不遠了。

▼配合閱讀

標題圖片：騎電動親子腳踏車帶著孩子去購物（圖片提供：YAMAHA MOTOR CO., LTD.）