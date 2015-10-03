租借腳踏車，無論在狹窄的街道上，還是旅遊景點裏，既可輕鬆代步，又便於停放，特別是對自助遊的人來說，既經濟實惠又合理方便，難怪越來越受歡迎。

日本的「租借腳踏車」

在日本的旅遊景區，從道路狹窄的故都京都、鎌倉，到沖繩和四國的小島，乃至熊野的神社、療養地長野縣輕井澤以及奧多摩的山道，到處都有腳踏車租借服務。你隨時可以停下車來，去便利商店和超市買點東西，然後再騎向下一個目的地。微風拂面，真是個「隨心所欲」的愉快旅行。

租借腳踏車是為遊客及當地居民提供的腳踏車租借服務，所有腳踏車都騎駛感覺良好。

日本國土狹小，要找一個停車場也很麻煩。而租借腳踏車通常由地方政府及民營公司經營，多在電車站和客船碼頭等地設有資訊服務處。乘客一下車船就可以租一輛腳踏車作為代步工具。所以如今在旅遊勝地騎車觀光，頗受歡迎。

夏天，雙人騎駛的租借腳踏車，可謂是避暑勝地輕井澤的一道靚麗風景線；在四國和沖繩的各個小島上，還能借到帶籃筐和變速器的腳踏車。騎車行進在「島波海道」，腳下是湛藍的大海，整條腳踏車專用道全長70km，一直通向四國和本州，在騎車新手中也頗受歡迎。一路上飯店和餐廳也與腳踏車旅遊者的需求相符合，不過你一定要當心肌肉酸疼。

車站前的租借腳踏車

怎麼租借腳踏車

費用按時間或天數計算。便宜的一天200日圓，稍貴的3小時3,000日圓。車型因地區和經營者而異。腳踏車的種類頗多，有帶籃筐的媽媽買菜車，可以變速的，山地車、電動腳踏車及兒童用腳踏車。作為附加選項，還提供「兒童座椅」和「安全帽」。通常是哪裏借，哪裏還。為防止腳踏車在行駛中遭遇事故、爆胎或失竊等，你還可以買保險。

租車時，必須出示駕照、護照、學生證等帶有正面半身照的身分證件。來自海外的遊客只要提供身分證明和住所地址即可。不過要注意，許多地方只接受信用卡支付。

讓我們騎車上路吧

按日本法律，腳踏車與汽車歸為「同類」，原則上要靠車道左側行駛。如有例外，要在人行道上行駛，車速必須放慢，以便隨時可以停下，有礙步行者正常通行時，必須暫時下車等候。

為防止失竊，千萬別忘了上鎖。腳踏車盡可能要停在商店前。如果在腳踏車停車場以外的地方隨意停車，有可能被管理人員強行搬走。要把車子要回來，需要支付當地規定的罰款，務必請注意。如東京都千代田區，需付罰款2,000日圓。

力爭在東京奧運前全面普及

近幾年，作為租借腳踏車的一個形式，有一種叫做「公共腳踏車」的服務在一部分城市開始試行。該形式在歐美各國已很普遍，其特點是，城市的一定範圍內設有多個無人腳踏車停放處，哪裏都可以借，到處都可以還。而這種服務系統目前在日本尚屬實驗階段。

為了2020年的東京奧運帕運，各地方政府正在嘗試引入這種服務方式。但是否能真正實行，取決東京都各區、市能否全部採用同樣的系統，統一費用及歸還方法等。

http://rentabike.jp/index.html（英）

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標題圖片：連結本州和四國的島波海道上，為腳踏車設置了專用車道（圖片提供：尾道旅遊協會）