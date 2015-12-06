En bicicleta se pueden visitar los rincones turísticos de cada ciudad sin el inconveniente de tener que buscar un aparcamiento. En Japón existen servicios muy convenientes y asequibles de alquiler de bicicletas para que el turista pueda hacer su propia ruta.

El cómodo servicio del rent-a-cycle

Algunos destinos turísticos de Japón como Kioto y Kamakura con sus numerosas callejuelas antiguas, como las pequeñas islas de Okinawa y Shikoku, los santuarios de Kumano o los centros turísticos de Karuizawa, o incluso las sendas montañosas de Okutama, cuentan con un servicio de alquiler de bicicletas para los turistas. Hacer turismo en bicicleta tiene sus ventajas. El usuario puede parar en cualquier momento para comprar algo en la tienda de 24 horas o en el supermercado, y dirigirse después al próximo punto turístico sin perder el tiempo, pedaleando y disfrutando del aire libre, y pudiendo hacer una ruta particular.

Estas bicicletas pueden ser alquiladas fácilmente por cualquier persona, ya sea turista nacional o internacional, o los propios residentes de la zona. El servicio es a menudo llamado rent-a-cycle, tomando su nombre del más extendido rent-a-car.

Japón es un país en el que no abunda el espacio, y a veces es muy complicado encontrar aparcamiento. Estos servicios de alquiler de bicicletas están gestionados por los gobiernos municipales de cada región o por empresarios de la zona, y suelen situarse especialmente cerca de las estaciones y los puertos para que los viajeros puedan subir a la bicicleta poco después de llegar a su destino. Este medio de transporte está teniendo mucho éxito en los centros turísticos, donde los usuarios disfrutan de paseos en bicicleta, y como medio para moverse en diversos destinos para viajeros.

Servicio de alquiler de bicicletas en la isla Taketomi, Okinawa.

Existen muchos servicios de alquiler distintos. Una escena típica del verano en Karuizawa es ver a visitantes utilizando el alquiler de bicicletas tándem para dos personas. En las islas de Shikoku y Okinawa se pueden alquilar bicicletas con cestas o con sistema de transmisión. Tiene asimismo mucho éxito, incluso entre los principiantes, la ruta en bicicleta de Shimanami Kaidō en la que se puede contemplar el mar a medida que se cruzan varios puentes que se extienden a lo largo de 70 kilómetros uniendo la isla de Shikoku y la isla principal de Honshū (Más información: http://www.go-shimanami.jp/global/english/bicycle/). Hay hoteles y restaurantes preparados para los ciclistas a lo largo de la ruta, en la que sin duda es importante tener cuidado de no sufrir demasiadas agujetas.

Un servicio de alquiler de bicicletas junto a la estación.

¿Cómo se pueden alquilar estas bicicletas?

Existen tarifas horarias y diarias muy variadas para alquilar una bicicleta. Hay precios tan baratos como 200 yenes por día, o algo más caros como 3.000 yenes por tres horas, todo depende de la región, la empresa de alquiler y la variedad de la bicicleta. Se pueden alquilar bicicletas con cestas (las conocidas como “mamachari”), con sistema de transmisión, Mountain bikes y bicicletas con motor eléctrico, bicis para niños, e incluso la silla para los niños y el casco. Por otra parte, suelen devolverse en el mismo lugar en el que se han alquilado. También se puede contratar un seguro que es útil en caso de accidente cuando el usuario esté manejando la bicicleta, cuando se pinche una rueda o la bicicleta sufra daños, o en caso de robo.

Para poder alquilar una bicicleta es necesario un documento de identificación con fotografía del usuario, como el carnet de conducir, el pasaporte o el carnet de estudiante. Los visitantes extranjeros solo tienen que mostrar un documento de identificación y una dirección de residencia. En muchos establecimientos solo es posible pagar con tarjeta de crédito, un dato que es importante tener en cuenta.

Visitando la ciudad en bicicleta

La ley japonesa reconoce a las bicicletas como “vehículos hermanos de los automóviles”, por lo que se establece que estas deben circular a la izquierda de los vehículos de cuatro ruedas. En casos excepcionales cuando la bicicleta circule por la acera, debe hacerlo en el lado próximo a la carretera a una velocidad que permita al ciclista detenerse de forma inmediata para evitar accidentes, ya que se comparte ese mismo espacio con los peatones. Cuando el ciclista observe que impide la circulación de los transeuntes, debe pararse un momento para facilitar el paso.

Para evitar el robo de la bicicleta se recomienda no olvidar bloquearla con llave y aparcarla delante de las tiendas en las que esté permitido el estacionamiento. Si la bicicleta se deja en un lugar no habilitado para el aparcamiento puede ser retirada por las autoridades, y en ese caso solo será devuelta si se va a recoger a un lugar concreto y se paga una multa. En el caso del distrito de Chiyoda, en Tokio, la multa suele ser de 2.000 yenes.

Japón quiere ampliar el servicio de alquiler de bicicletas con vistas a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020

Bicicletas para alquilar en la ciudad.

Un servicio de alquiler de bicicletas con atención en varios idiomas (área de Kantō) http://rentabike.jp/index.html (en inglés)

http://rentabike.jp/index.html (en inglés) Guía online para explorar Kioto en bicicleta https://kanko.city.kyoto.lg.jp/bicycle/en/ (en inglés)

https://kanko.city.kyoto.lg.jp/bicycle/en/ (en inglés) Ruta ciclista de Shimanami Kaidō (entre Shikoku y Hiroshima) http://www.go-shimanami.jp/global/english/bicycle/ http://www.ononavi.com/experience/

▼Otros artículos de interés

En los años recientes ha comenzado a surgir también un servicio que da una vuelta de tuerca al rent-a-cycle: el alquiler de bicicletas compartidas en algunas ciudades. Japón ha tomado nota de un sistema que sigue en expansión en los países europeos y en establecido muchos aparcamientos no atendidos en determinadas áreas de la ciudad en los que es posible alquilar y devolver una bicicleta. Este sistema, que se encuentra en una etapa experimental en Japón, se está intentando introducir de cara a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Que este mismo servicio sea introducido, con un precio fijo y con el mismo sistema de devolución de las bicicletas, depende de que las distintas áreas de Tokio puedan tener un modelo unificado.Ruta ciclista de Shimanami Kaidō que une Honshū y Shikoku. © Asociación de Turismo de Onomichi