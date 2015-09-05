На велосипеде можно запросто ездить и по старым узким улочкам, и по людным туристическим районам. Найти для него парковку тоже несложно. Все больше людей, самостоятельно планирующих отдых, пользуются услугами недорогих и удобных велопрокатных станций.

«Младший брат» автопроката

В Киото и Камакуре с их старыми узкими улочками, на островах и островках Окинавы и Сикоку, в окрестностях синтоистских святилищ Кумано, неподалеку от санаториев и отелей Каруидзавы и даже на горной трассе Окутама – в очень многих туристических местах есть станции велопроката. Велосипед можно ненадолго оставить у круглосуточного комбини или у супермаркета, передохнуть, перекусить, купить все необходимое и двинуться дальше, к следующему пункту назначения, чувствуя на лице приятное прикосновение ветерка и получая удовольствие от маршрута, составленного собственноручно в соответствии со своими представлениями об идеале.

Велопрокатные станции предоставляют недорогие услуги по аренде велосипедов как туристам и путешественникам, так и местным жителям. В рэнтасайкуру (rent-a-cycle), как называют эти станции в Японии, вам выдадут удобные и надежные велосипеды. Само название японцы позаимствовали у служб автопроката, которые здесь на американский манер называются рэнтака (rent-a-car).

Около восьмидесяти процентов территории Японии занимают горы и возвышенности, непригодные для жилья. Земли в Японии мало. Поэтому, чтобы найти парковочное место для автомобиля, нужно хорошенько постараться, подчас без всякой уверенности в том, что оно отыщется. Станции велопроката могут быть частными или муниципальными. Чаще всего они располагаются неподалеку от железнодорожных станций, морских и речных вокзалов. Тот, кто приехал на станцию на поезде, выйдя из вагона, вполне может захотеть продолжить свой путь на велосипеде. А в зонах отдыха и туристических местах велосипед – весьма популярное средство передвижения.

Велосипед напрокат, Такэносима, Окинава

Неотъемлемая часть летнего романтического пейзажа Каруидзавы – велосипеды-тандемы. На Сикоку и Окинаве можно взять напрокат и круизер с корзиной, и горный велосипед с переключением скоростей. У тех, кто только начинает заниматься велопрогулками, особой популярностью пользуется дорога «Симанами Кайдо» (ссылка на английском языке) – живописный велосипедный маршрут, идущий прямо над морем, по мостам протяженностью семьдесят километров, которые соединяют Хонсю и Сикоку. В пути к услугам велосипедистов отели и рестораны, ведь своевременный отдых очень важен, чтобы не перетрудить мышцы.

Велопрокат на железнодорожной станции

Как это все работает?

Есть почасовой и дневной тарифы. В дешевом месте можно взять велосипед на целый день за 200 йен, в дорогом – аренда на три часа будет стоить 3000 йен. Цена на услугу зависит от множества факторов – от региона, от оператора сервиса, от разновидности велосипеда и так далее. В велопрокатах есть велосипеды на любой вкус: дамские круизеры с обязательной корзинкой на руле (так называемые мама-тяри – «мамские велики») для поездок по городу, велосипеды с переключателем скоростей, горные велосипеды, электровелосипеды, детские велосипеды, велосипеды с детскими сиденьями и шлемами впридачу... Основное правило – вернуть велосипед нужно туда же, где ты его взял. По желанию можно оформить страховку на случай разных непредвиденных происшествий, начиная от проколов и поломок и заканчивая авариями и кражами.

Оформляя контракт на аренду, нужно обязательно предъявить какой-либо документ, удостоверяющий личность – это могут быть водительские права, паспорт, студенческий билет. Иностранные туристы, помимо этого, должны еще показать документ, подтверждающий адрес проживания. Нужно иметь в виду, что на очень многих станциях велопроката к оплате принимаются только кредитные карты.

По городу на прокатном велосипеде

В соответствии с японским законодательством, велосипед – «младший брат» автомобиля, поэтому правила поведения велосипедистов на дороге похожи на те, которые предписаны автомобилистам. Движение в Японии – левостороннее, так что ехать надо обязательно по левой стороне дороги. Если почему-либо вам пришлось заехать на тротуар, вы должны ехать по самой кромке, с того края, где находится дорога, на небольшой скорости, чтобы иметь возможность при необходимости сразу остановиться. Если ваш велосипед мешает движению пешеходов, вы обязаны остановиться и дать людям пройти.

Для защиты от краж на каждый велосипед установлен замок – не забывайте его запирать и оставлять велосипед только в тех местах, где предусмотрена парковка. Помните, за парковку в неположенном месте велосипед может быть эвакуирован, и в таком случае придется заплатить штраф, чтобы его «выкупить». Например если за незаконную парковку ваш велосипед забрали на стоянку в токийском районе Тиёда, вам придется заплатить 2000 йен, чтобы получить его обратно.

Подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио 2020 года

Городская автоматизированная станция по прокату велосипедов

В последние годы в некоторых городах появилась услуга по аренде велосипедов по системе совместного пользования, или автоматизированный велопрокат. Эта система позволяет взять напрокат велосипед на одной из автоматизированных станций и после использования вернуть его на любую другую такую станцию. В настоящее время она введена в Японии в тестовом режиме.

В преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года муниципалитеты столичного округа Токио тестируют несколько автоматизированных велопрокатов разных производителей, и сейчас основной вопрос заключается в том, какие из тестируемых систем буду выбраны и удастся ли муниципалитетам привести их к общему знаменателю.

Полезные ссылки:

Список велопрокатных пунктов с обслуживанием на иностранных языках (Регион Канто; на английском языке)

Онлайн-гид по велопрогулкам по Киото (на английском языке)

Вело-маршрут «Симанами Кайдо» (от Сикоку до Хиросимы; на английском языке)

Достопримечательности Ономити (на английском языке)

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Фотография к заголовку: Велосипедная дорожка «Симанами Кайдо», соединяющая Хонсю и Сикоку (предоставлена Туристической ассоциацией г. Ономити)