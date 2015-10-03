租赁自行车，无论在狭窄的街道上，还是旅游景区里，既可轻松代步，又便于停放，特别是对自助游的人来说，既经济实惠又合理方便，难怪越来越受欢迎。

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日本的“租赁自行车”

在日本的旅游景区，从道路狭窄的故都京都、镰仓，到冲绳和四国的小岛，乃至熊野的神社、疗养地长野县轻井泽以及奥多摩的山道，到处都有租赁自行车服务。你随时可以停下车来，去便利店和超市买点东西，然后再骑向下一个目的地。微风拂面，好一个“随心所欲”的愉快旅行。

租赁自行车是给游客及当地居民提供的自行车租用服务，所有自行车都骑驶感觉良好。

日本国土狭小，要找一个停车场也很费劲。而租赁自行车通常由地方政府及私营公司经营，多在轨道交通车站和客船码头等地设有服务点。乘客一下车船就可以租辆自行车用作代步工具。所以在旅游风景区的骑车观光，颇受欢迎。

夏天，双人骑驶的租赁自行车，可谓是避暑胜地轻井泽的一道靓丽风景线；在四国和冲绳的各个小岛上，还能借到带篮筐和变速器的自行车。骑车行进在“岛波海道”，脚下是湛蓝的大海，整条自行车专用道全长70公里，一直通向四国和本州，在骑车新手中也颇受欢迎。一路上酒店和餐厅的服务也与自行车旅游者的需求相呼应，不过你一定要当心肌肉酸疼。

车站前的租赁自行车

怎么租借自行车

费用按时间或天数计算。便宜的一天200日元，稍贵的3小时3000日元。车型因地区和经营单位而异。自行车的种类颇多，有带篮筐的（最常见的轻便车），有可以变速的，还有山地车、电动自行车及儿童用自行车。作为附加选项，还提供“儿童座椅”和“安全头盔”。通常是哪里借，哪里还。为防自行车在行驶中遭遇事故、爆胎或失盗等，你还可以买保险。

租车时，必须出示驾驶证、护照、学生证等带有正面半身照的身份证件。来自海外的游客只要提供身份证明和住所地址就可以了。不过要注意，许多地方只接受信用卡支付。

让我们骑车上路吧

按日本法律，自行车与汽车归为“同类”，原则上要靠车道左侧行驶。如有例外，要在人行道上行驶，车速必须放慢，以便随时可以停下，有碍步行者正常通行时，必须暂时下车等候。

为防止失盗，千万别忘了上锁。自行车尽可能要停在商店前。如果在自行车停车场以外的地方随意停车，有可能被城市管理人员强行搬走。要把车子要回来，需要支付当地规定的罚款，务必请注意。如东京都千代田区，需付罚款2000日元。

力争在东京奥运会前全面普及

近几年，作为租赁自行车的一个形式，有种叫做“公共自行车”的服务在一部分城市开始试行。该形式在欧美各国已很普遍，其特点是，城市的一定范围内设有多个无人自行车停放处，哪里都可借，到处都可还。而这种服务系统目前在日本尚属实验阶段。

为了2020年的东京奥运会和残奥会，各地方政府正在尝试引入这种服务方式。但是否能真正实行，取决东京都各区、市能否全部采用同样的系统，统一费用及归还方法等。

http://rentabike.jp/index.html(英)

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标题图片：连结本州和四国的岛波海道上，为自行车设置了专道（图片提供：尾道旅游协会）