ظهرت الدراجات المستأجرة بقوة على الساحة في اليابان. فهي يمكن أن تكون قدما مريحة لك في الطرقات الضيقة في المدن وفي الأماكن السياحية. كما تستطيع ركنها بسهولة. لا سيما إذا أردت القيام برحلة تنظمها بنفسك بميزانية معقولة.

يطلق على خدمة الدراجات المستأجرة اسم ”رينتا سايكل“

توجد خدمة تأجير الدراجات في العديد الأماكن السياحية اليابانية، فتجدها مثلا في كيوتو وكماكورا وغيرها من المدن القديمة ذات الطرقات الضيقة. وكذلك في الجزر الصغيرة في أوكيناوا وشيكوكو، وفي معبد كومانو، منتجع كارويزاوا، وأيضا في الطرق الجبلية في أوكوتاما. فتستطيع التوقف قليلاً على الطريق وركن الدراجة بسهولة لشراء بعض الأشياء من متاجر الكومبيني أو السوبر ماركت لتتجه بعد ذلك لوجهتك التالية. فالدراجات المستأجرة هي الاختيار الأمثل للقيام برحلة خاصة من تنظيمك وأنت تستمتع بنسمات الهواء الطلق على وجهك.

والـ”رينتا سايكل“ أو خدمة تأجير الدراجات هي خدمة تقدم للسائحين والمسافرين وأيضاً لأهالي الأقاليم، وتكون دراجات جيدة ومريحة في الركوب. ويطلق على هذه الخدمة اسم ”رينتا سايكل (rent-a-cycle)“ وهي تسمية مبتكرة من ”رينتا كار (rent-a-car)“ وهو ما يطلق على السيارات المستأجرة.

وحيث أن المساحات في اليابان محدودة يعتبر إيجاد مواقف للسيارات أمراً شديد الصعوبة. لذا تقوم الحكومات المحلية وكذلك الشركات الخاصة بتقديم هذه الخدمة خاصة بالقرب من محطات السكك الحديد ومراسي السفن ليستخدمها القادمون من هذه المحطات لاستكمال رحلتهم. لا سيما أن ركوب الدراجات هو أيضاً وسيلة انتقال مفضلة في المنتجعات والأماكن السياحية.

دراجة مستأجرة في جزيرة تاكيتومي بأوكيناوا

الدراجات الزوجية ذات المقعدين هي أحدى السمات الموسمية التي تظهر في فصل الصيف في مدينة كارويزاوا. كما يمكن استئجار دراجات بسلة أمامية وكذلك الدراجات المزودة بناقل للسرعات حتى في شيكوكو وجزر أوكيناوا الصغيرة. وهناك طريق شيمانامي الشهير بركوب الدراجات وهو عبارة عن كوبري فوق البحر طوله ٧٠ كم يربط بين جزيرة شيكوكو وجزيرة هونشو وهو محبوب من راكبي الدراجات من المبتدئين أيضا. وهناك أيضا الفنادق والمطاعم التي تقدم خدماتها لمحبي ركوب الدراجات ولكن ربما عليك أن تحظر من الركوب الطويل المتكرر حتى لا تتعرض لآلام العضلات!

أماكن للدراجات المستأجرة أمام المحطات

كيف يمكن استئجار الدراجات ؟

يمكن حساب أجرة الدراجات المستأجرة بالساعة أو باليوم. وتختلف قيمة الأجرة بشكل كبير حسب المنطقة أو الشركة المقدمة للخدمة وكذلك نوع الدراجة، فتتراوح القيمة من قيمة رخيصة تصل إلى ٢٠٠ ين في اليوم وحتى ٣ آلاف ين في الـ٣ ساعات. ومن أنواع الدرجات نجد الدرجات ذات السلة والتي تستخدم في المدن (يطلق عليها ”ماما تشاري“ أو دراجة ست البيت)، والدراجات المزودة بناقل للسرعات، والدراجات الجبلية Mountain bike، ودراجات تسير بالكهرباء ”الدراجات الكهربية“، وكذلك الدراجات الخاصة بالأطفال. كما تقدم بعض الأماكن أيضا خيارات إضافية كمقاعد الأطفال والخوذة. وارجاع الدراجة في الغالب يكون لنفس المكان الذي استأجرتها منه. ويمكن أيضا استخدام خدمة التأمين على الدراجة كإجراء احتياطي في حالة وقوع حادث أثناء الركوب أو انفجار إحدى العجلات وربما في أسوأ الحالات ضد السرقة.

ويكون من الضروري عند الاستئجار إظهار بطاقة هوية ذات صورة شخصية كرخصة القيادة أو جواز السفر أو بطاقة الطالب. أما بالنسبة للمسافرين من الأجانب أو السياح فأي بطاقة موضح بها الاسم والعنوان ستفي بالغرض. ولكن عليك أن تأخذ حذرك حيث يوجد بعض الأماكن التي لا يقبل الدفع بها إلا عن طريق بطاقات الائتمان فقط.

استأجر دراجة وقم بنزهة حول المدينة

القانون الياباني يعتبر الدراجات نوعا من المركبات ولذلك القاعدة تنص على أن الدراجات تسير في الطرف الأيسر من طريق السيارات. وفي الحالات الاستثنائية يمكن أن تسير الدراجات في طريق المشاة على الرصيف يجب أن تسير بسرعة أقل من العادي تمكنك من التوقف فعلاً إذا لزم الأمر كما يجب التوقف تماماً لبعض الحالات إذا كنت ستعيق من سير المشاة.

حاول ألا تنسى إغلاق الدراجة بالقفل حتى لا تتعرض للسرقة. كذلك يراعى ركن الدراجة إذا أمكن تماما أمام المحل أو المتجر الذي ستدخله. وقد تصادر الدراجة مؤقتاً أيضاً إذا لم تُوضع في الموقف أو الأماكن المخصصة لذلك، ويلزم دفع غرامة مالية لاسترجاعها والتي تقرر حسب كل بلدية. فمثلاً الغرامة المقررة في حي تشيودا بطوكيو هي ٢٠٠٠ ين.

السعي لنشر خدمة ”الدراجات المشتركة“ قبل أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠

لقد تم إدخال خدمة ”الدراجات المشتركة (share a cycle)“ كأحد أشكال الدراجات المستأجرة في بعض المدن. وخدمة الدراجات المشتركة أو العامة والتي تستخدمها الدول الأوربية هو عبارة عن نظام توفير عدة أماكن توضع بها درجات عامة ليتم استخدامها من قبل الجميع داخل نطاق محدد في المدينة ويمكن أن تأخذها من أي من هذه الأماكن وتعيدها في أي مكان آخر أيضا. ولكن تعتبر هذه الخدمة ما زالت في حيز التجربة في اليابان.

وتتجه جميع الأحياء إلى تجربة إدخال هذه الخدمة استعداداً لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. ولكن يعتمد التطبيق الفعلي لهذه الخدمة على إمكانية اعتماد نظام موحد (تحديد الأجرة وطريقة الإرجاع وغيرها) في جميع أنحاء طوكيو.

دراجاتل للإيجار في وسط الأحياء

صورة العنوان: طريق شيمانامي للدراجات والذي يربط بين هونشو وشيكوكو. الصورة من جمعية أونوميتشي للسياحة.

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أماكن خدمة الدراجات المستأجرة التي يمكن التعامل فيها باللغات المختلفة (منطقة الكانتو): (بالإنكليزية)

دليلك لاكتشاف كيوتو بالدراجة Online Guide for Exploring Kyoto on Bicycle : (بالإنكليزية)

طريق شيمانامي لركوب الدراجات (شيكوكو-هيروشيما)

SHIMAP معلومات عن طريق شيمانامي للسواح: (بالإنكليزية)

Onomichi Navigator: (بالإنكليزية)