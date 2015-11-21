Маматяри – это сокращенное мама-но тяринко, то есть «мамин велик». На руле и на багажнике у него может крепиться либо корзинка, либо детское сиденье. Это очень устойчивый и надежный велосипед. Он используется для езды по городу: по делам, за покупками, на нем также удобно возить детей. На таких велосипедах ездят горожане не только в Японии, но и в других странах.

Велосипед для всех – устойчивый и удобный

Городской дамский круизер с корзинкой для покупок впереди и детским сиденьем сзади (или наоборот) японцы называют ласково маматяри – это сокращение от просторечного мама-но-тяринко, то есть «мамин велик». В жилых зонах на таких велосипедах японские домохозяйки ездят за покупками и перевозят своих маленьких детей, в деловой части города нередко можно увидеть офисных служащих, которые, положив портфель в корзину, крутят педали маматяри. Городские круизеры – популярное средство передвижения среди тех, кто ежедневно отправляется на службу или на учебу.

Маматяри (определение Японского общества популяризации велотранспорта)

Устойчивые дамские круизеры, используемые преимущественно для покупок и поездок на короткие расстояния, с низкой (иногда двойной) L-образной или U-образной рамой и диаметром колеса 24-26 дюймов. Подходят для перевозки одного или двух детей.

Бизнесмен на своем маматяри

Первые велосипеды маматяри появились в 1950-е годы. Дамские велосипеды, существовавшие до этого, из-за высоко расположенного центра тяжести были неустойчивыми и очень тяжелыми: от 22 до 26 кг. Ездили на них в основном девушки в возрасте от 15 до 20 лет. Но в 1956 году поступила в продажу модель Smart Lady. За счет того, что седло, руль и рама в новой модели располагались ниже, чем раньше, сместился вниз и центр тяжести. Теперь пользоваться велосипедами могли и миниатюрные женщины. Кроме того, стало гораздо удобнее ездить на велосипеде в юбке. А после того, как была разработана специальная съемная корзина для покупок, которая крепится на крыло переднего колеса или на руль, этот велосипед завоевал огромную популярность и стал настоящим бестселлером своего времени.

С появлением маматяри возможность комфортно ездить на велосипеде получили все желающие, независимо от пола и возраста. Дополнительные достоинства круизеров по сравнению со спортивными моделями – это устойчивость и недорогая цена порядка 10 тыс. йен. И то и другое способствует популярности и широкому распространению дамских велосипедов. Говорят, что именно благодаря маматяри велосипеды заняли столь важное место в повседневной жизни японцев в качестве транспортного средства, на котором удобно ездить за покупками, на работу и учебу.

В гору на велосипеде, с ребенком и покупками? Легко!

Характерные признаки маматяри: 1) корзина для покупок; 2) замок крепится прямо на раму – нажатие маленького рычажка запирает замок и выталкивает ключ из скважины; 3) фара тоже прикреплена к основе велосипеда, поэтому ее сложно украсть; 4) батарейки не нужны, так как фара работает от динамо-машины; 5) на обоих колесах есть крылья, поэтому одежда почти не пачкается; 6) велосипед устроен так, что и спереди и сзади на него можно поставить детское сиденье, чтобы возить ребенка или двоих детей. Это удачное сочетание – залог популярности дамских круизеров среди японцев.

В 1993 году Yamaha выпустила первый в мире электрогибридный велосипед. А в 1998 г. компании Panasonic и Maruishi Cycle совместно разработали первую модель маматяри со вспомогательным электромотором – теперь мамы, везущие на велосипедах своих чад, получили возможность въезжать на велосипеде в гору без всякого напряжения. Разумеется, новая модель вызвала среди мамочек небывалый ажиотаж. Дамские велосипеды, в которых основное внимание уделяется безопасности и устойчивости, и сегодня продолжают покорять новые рубежи. Единственное – необходимо обязательно обращать внимание на правила и ограничения, связанные с использованием велотранспорта, которые в разных префектурах могут быть разными.

Маматяри со вспомогательным электромотором и смещенным вниз центром тяжести (©YAMAHA MOTOR CO., LTD.)

Маматяри очаровывает и покоряет мир

За последние несколько лет сообщения в заграничных СМИ, посвященные маматяри, уже перестали быть редкостью. А в 2013 году в Лондоне, где главным велосипедным товаром традиционно были шоссейные и другие спортивные модели, открылся магазин, торгующий исключительно маматяри, который так и называется Mamachari Bicycles (ссылка на английском языке).

Акушерки и санитары-волонтеры в пригороде города Моши в северной Танзании на велосипедах маматяри (©Jiji)

И в Африке надежные и прочные (хоть и подержанные) маматяри снискали популярность в качестве незаменимого транспортного средства. Высокая практичность и безотказность этих велосипедов – основа их отличной репутации.

Маматяри – уже давно велосипед не только для мам. Им пользуются люди самых разных возрастных групп. Что касается производства, то количество дамских круизеров на порядок превышает количество спортивных моделей и велосипедов для мотокросса (BMX). Они дешевые, надежные, практичные, и, может быть, недалек тот день, когда японские маматяри будут ездить по улицам самых разных городов по всему миру.

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Фотография к заголовку: Электро-маматяри.Мама выезжает за покупками с ребенком на багажном сиденье (©YAMAHA MOTOR CO., LTD.)