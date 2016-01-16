妈妈自行车是指车前车后装着车筐或儿童座椅，骑行时很安定的自行车。在城市里，它是走街串巷的推销员、购物或接送孩子的主妇们的好帮手。

稳定性好，人人都能简单掌握的自行车

在日本，车前车后配有车筐或儿童座椅的城市自行车，被称作妈妈自行车。妈妈们经常骑车带着孩子去附近购物；一些公司的推销员也骑着自行车走街串巷去推销产品，公文包就放在车筐里；作为上班上学时的交通工具，它也很受人们的欢迎。

妈妈自行车的定义：适合女性骑行，稳定性好，主要用于购物等近距离活动，双管型或L型及U型，尺寸为24〜26吋，可载1～2名儿童（根据日本自行车普及协会会员资料）

妈妈自行车已有很长的历史，据说诞生与上世纪50年代。之前的女车重心高且重达22～26公斤，因此骑自行车的大多是十来岁的青少年。但1956年上市的“轻便女士”自行车，降低了车座车把，重心随之降低，车身的管架也被放低，身材娇小和穿裙子的女性也可以轻快地骑行了。车把前还配置了可自由装卸的购物筐，这样的设计大受欢迎，成为当时最畅销的一款自行车。

随着妈妈自行车的出现，不论年龄性别，任何人都可以轻松简单地骑车了。而且，和运动型自行车相比，一万日元左右的价格非常亲民，对自行车的普及起到重要作用。自行车成为人们日常生活中购物和上班上学时不可缺少的交通工具，妈妈自行车可以说是功不可没。

骑车带孩子或上坡，都是那么轻松自如！

常见的妈妈自行车，①车筐标准装备、②车锁直接安装在车架上，只要一按就可上锁、③车灯固定在车身上，不易被盗、④不需要电池、⑤车轮上方有污泥挡板，衣服不易弄脏、⑥前后都能装置儿童座椅——所有这些都是妈妈自行车深受欢迎的理由。

1993年，雅马哈公司开发率世界之先开始销售电动助力自行车。从1998年起，松下自行车公司和丸石自行车公司共同开发的一款电动助力妈妈自行车，可以载上孩子轻松自如地在坡道上骑行，受到妈妈们的关注。不过，在日本不同的地区，对于两人或三人共骑一辆自行车，以及对自行车上装载行李等各有不同的规定和限制，这一点需要注意。

重心低且稳定性能好的电动助力妈妈自行车（图片提供：YAMAHA MOTOR CO.,LTD.）

妈妈自行车的魅力，开始为世界注目

近几年，常有国外媒体报道介绍妈妈自行车。2013年，日本的妈妈自行车销售店“Mamachari Bicycles”，在以公路自行车等赛车为主流的英国伦敦开张。

另外，结实耐用的妈妈自行车，其二手货在非洲也作为宝贵的交通工具而深受欢迎，其实用性之高，是备受青睐的最大理由。

现在，妈妈自行车不仅是妈妈们使用，它在男女老幼中都受到了广泛支持。生产数量也比赛车和小轮车（BMX）多一位数。便宜、耐用且实用性高的妈妈自行车，形势在世界各国大街小巷的日子，或许为时不远了。

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标题图片：骑电动助力妈妈自行车带着孩子去购物（图片提供：YAMAHA MOTOR CO., LTD.）