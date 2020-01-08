即將來臨的2020臺灣總統大選與立法院選舉，受到香港情勢的影響而有了重要的轉折。筆者試著分析香港與臺灣的距離及共感變化的背景及原因。

民進黨蔡英文總統的大幅領先

距離2020年1月11日的臺灣總統大選投票日，不到約2個星期。現在這個時間點，現任民進黨籍的蔡英文總統，確實地朝向勝選的形勢推進。綜觀過去在臺灣舉行的總統選舉，至今為止極少出現如此一面倒的狀況。不過在大約1年前舉行的臺灣地方選舉裡，國民黨獲得了壓倒性的勝利，當時應該誰都曾想過，2020年可能會再次出現政黨輪替。臺灣在這段時間裡，到底發生了什麼事情？解開這個謎團的關鍵，在於與臺灣一海相隔的香港。

臺灣的各種民調裡，蔡英文對上國民黨候選人，也是現任高雄市長的韓國瑜，一致地呈現壓倒性的領先。臺灣的電視台TVBS在選前1個月的12月11日進行的民調裡，對於「假如明天就是投票日，請問您會投票支持哪一位?」的問題，回答投給蔡英文總統的人占50%，31%的人表示投給高雄市長韓國瑜，而6%的人則表示投票支持宋楚瑜。

在其他各式民調裡，蔡英文總統也以15-30%的比率大幅領先。支持者群體部分重疊的親民黨宋楚瑜出馬競選，更讓國民黨遭受痛擊。2000年以來，光是這位資深的人氣政治家每次都出馬競選總統，就會讓國民黨流失5-10％的選票。按照現在的狀況，韓國瑜當選的可能性趨近於零。此外，在同一天舉行立法院113席的選舉投票，民進黨也呈現將過半數的態勢，國民黨看似會超過上次選舉獲得的35個席次，但距離預設的國會過半目標仍遠，這樣的看法越趨明顯。

如同前述，在去年那個時間點，誰都無法預期到會是現在這個狀況。2018年11月舉行的九合一地方選舉，國民黨大敗民進黨，許多主要都市的首長，都被國民黨以及其他勢力奪走，在那樣的情況下，很多人都認為國民黨很有可能將在2020年奪回政權。