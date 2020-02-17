秋季是外出遊玩的季節，「便當」裡面最常見的除了飯團，就是三明治了。最近，帶有主題標籤（hashtag）「#」的三明治「#萌え断（萌斷面）」（被色彩豐富的斷面萌翻）開始出現在SNS上，其中最受歡迎的口味之一便是水果三明治。作為甜品，也是擁有鐵粉的一款經典美味。

這一期我們來到創立於1952年的大小甜品老店，位於日本橋茅場町的「Imano Fruits Factory」，為大家介紹幾款廣受歡迎的水果三明治。看到其中有幾款十分中意的款式，我自己都萌生了回家動手嘗試一番的想法。

水果三明治美味的秘訣在於奶油的甜度

「Imano Fruits Factory」是一家人氣甜品店，在百貨公司的地下樓層（日本大型百貨公司一般都把生鮮食品賣場設在地下樓層──譯註）定期設立專櫃，裡面的水果三明治琳瑯滿目，色彩豐富的斷面非常漂亮，令人不禁怦然心動。

一般的甜品店為了降低成本，會採購價格低廉的水果，用於製作水果三明治，而「Imano Fruits Factory」使用的原料是市面上銷售的高檔水果，夏季用芒果和哈密瓜，秋季用「長野紫峰（Nagano Purple）」葡萄和無花果，讓大家可以盡情品嘗當季水果的美味。

經典款「什錦三明治」以當季水果為原料，不同季節選用不同的水果。普通的水果三明治使用3到4種水果原料，有的還在裡面抹上果醬。「Imano Fruits Factory」的法人代表今野州彥介紹說，他們的水果三明治使用了6到7種大塊水果。

「把水果切成小塊或薄片，就品嘗不到水果的美味了。我們店裡的三明治，裡面夾的每一種水果都是切成大塊的，可以細細品味不同水果帶來的口感。結果，呈現出的斷面也給人一種美感，這倒是一個意外之喜。」

這一天的「什錦三明治」使用的原料是草莓、獼猴桃、鳳梨、葡萄柚、柳丁和香蕉。大塊果實甜美鮮爽，香濃的果汁溢滿口腔。價格為時價，有時也會低於500日圓。與購買單個水果相比，價格還是相當公道合理的。秋天可以品嘗到柿子和西洋梨，進入冬季後，還可以品嘗不知火柑橘等柑橘類水果。

11月份熱賣的是以高級葡萄品種「陽光玫瑰」（Shine Muscat）為原料的水果三明治，選用的是外觀精美的大顆粒果實。視不同時期，也會選用岡山縣出產的頂級葡萄品種「晴王」，一串葡萄的市價就在7000日圓以上。因為水果的價格是波動的，所以三明治的定價也是時價（540日圓起價）。

咬上一口，「陽光玫瑰」的一股濃郁香甜在口腔內彌散開來，令人不禁為之一驚。跟麵包片在口感上的搭配也是恰到好處。

從11月下旬開始，每年冬季最受歡迎的是以頂級草莓品種「AMAOU」為原料的水果三明治。這家甜品店憑藉老店獨到的鑒賞力，從市場上特意採購來顆粒圓潤飽滿的優質草莓。這款三明治也是以時價出售，起價為540日圓。

「可以說，我們銷售的所有水果三明治都有一個共通點，就是選用的原料全是上市水果中最高檔的品種。而且我們還注意控制奶油的甜度，盡力讓顧客品嘗到原汁原味的濃郁果香。」（今野州彥）