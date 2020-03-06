Популярность сэндвичей в Японии сравнялась с онигири (рисовыми шариками). В последнее время японские социальные сети заполнили фотографии разрезанных сэндвичей. Особенной популярностью пользуются фруктовые сэндвичи, которые берут на десерт. Фотографии часто сопровождаются хэштегом #萌え断 (моэдан), что означает «разрез» (даммэн), вызывающий «сильную любовь» (моэ).

Фруктовая лавка Imano Fruits Factory в токийском квартале Нихомбаси в окрестностях Каябатё существует с 1952 года и специализируется на фруктах премиального качества. Расскажем, как правильно готовить это изысканное угощение.

Разгадка кроется в подслащенных сливках

Imano Fruit Factory – знаменитая фруктовая лавка, филиалы которой часто встречаются в дэпатика, гастрономических двориках, располагающихся в цокольных помещениях японских универмагов. Красиво выложенные, аккуратно разрезанные сэндвичи, демонстрирующие разноцветную фруктовую начинку, мгновенно привлекают внимание.

Обычно магазины, продающие фруктовые сэндвичи, стараются снизить затраты и используют недорогие ингредиенты, но Imano Fruits Factory работает только с продукцией высочайшего класса. Такой подход позволяет покупателям насладиться полноценным вкусом сезонных фруктов. Летом в сэндвичах Imano можно найти такие деликатесы, как манго и дыня, а осенью – отборный виноград и инжир.

Ингредиенты знаменитого сэндвича-ассорти также меняются в зависимости от времени года. Обычно фруктовые сэндвичи содержат три-четыре разновидности фруктов с добавлением джема, но руководитель Imano Fruits Factory Имано Кунихико говорит, что его сотрудники обычно берут шесть-семь разновидностей фруктов, которые нарезают непременно крупно.

Дело в том, что, по его словам, вкус мелко или тонко нарезанных фруктов ощутить сложнее. В сэндвичах Имано ломтики всегда большие - чтобы можно было ощутить яркий вкус каждого фрукта. Благодаря использованию больших фрагментов, в разрезанном виде сэндвичи выглядят очень привлекательно.

В день, когда приехал наш корреспондент, в Imano предлагали сэндвич-ассорти с клубникой, киви, ананасом, грейпфрутом, апельсином и бананом. От одного вида сладких и сочных крупных ломтиков фруктов рот наполняется слюной! Цена на сэндвич-ассорти колеблется, но обычно не превышает 500 йен за штуку, что достаточно неплохо, учитывая стоимость отдельных ингредиентов. Сезонные вариации включают хурму и персики осенью, и сладкие, похожие по вкусу на мандарины, дэкопоны и другие цитрусовые зимой.

На текущий момент одна из самых популярных разновидностей сэндвича содержит японский виноград сорта Шайн мускат. Для своих творений Имано специально подбирает большие, привлекательные плоды. Иногда здесь используют даже премиальный виноград Харэ-о сорта Шайн мускат из префектуры Окаяма, стоимость которого достигает 7000 йен за гроздь. Цена сэндвичей начинается от 450 йен за штуку и варьируется в зависимости от рыночной стоимости винограда.

Удивительно яркий мускатный вкус винограда в сочетании с характерной сладостью и тонким ароматом хлеба обрушивается на вкусовые рецепторы с каждой порцией сэндвича.

Еще одна популярная сезонная разновидность сэндвича-ассорти содержит премиальную клубнику Ама-о. Такой сэндвич можно попробовать начиная с позднего ноября и в течение всей зимы. Имано уделяет особое внимание качеству, поэтому закупает только самые большие и лучшие плоды. Стоимость сэндвичей с клубникой начинается с 540 йен и тоже зависит от рыночных цен.

Основной особенностью всех фруктовых сэндвичей Имано является использование фруктов наивысшего возможного качества в каждый данный момент времени. Еще один секрет заключается в использовании минимально подслащенных сливок. Имано считает своей основной задачей дать людям возможность по достоинству оценить подлинный вкус фруктов.

Как сделать сэндвич моэдан самостоятельно

Мы были настолько очарованы красотой фруктовых сэндвичей Имано, что решили поэкспериментировать и приготовить самый настоящий моэдан дома!

Для обычного сэндвича можно использовать одну разновидность фруктов, однако для воссоздания сэндвича-ассорти в стиле Имано нам потребуются разноцветные плоды. Например, ярко-красный грейпфрут, киви и золотистые персики – великолепное сочетание!

Мы добавили такой традиционный ингредиент, как банан, чтобы подчеркнуть золотистый оттенок персика. Для того, чтобы цвет был ярче, а стоимость оставалась в пределах разумного, мы использовали консервированные персики вместо свежих. И, наконец, зеленый цвет для завершения композиции – сезонный виноград Шайн-мускат. Если вы не ставите своей целью использовать исключительно премиальные продукты, смело берите виноград из супермаркета, где он не слишком дорог.

Для достижения гармонии между вкусом хлеба и содержимым сэндвича мы выбрали нарезанную на восемь средних ломтиков половинку буханки. Японцы обычно срезают корку, так почему бы не попробовать сделать сэндвич в двух стилях, чтобы ощутить разницу?

Сливки необходимо взбивать до тех пор, пока они не станут достаточно плотными и вязкими. По совету Имано мы использовали меньше сахара, чем рекомендуется в рецепте.

Щедро намазываем сливки на хлеб, затем выкладываем фрукты. Чтобы на срезе сэндвича было видно виноград, ягоды одинакового размера необходимо поместить ближе к центру хлеба. Виноградины могут скатываться, поэтому воспользуемся бананом для их фиксации.

Как только сэндвич собран, заворачиваем его в пищевую пленку и помещаем в холодильник на один час. Пищевая пленка должна прилегать достаточно плотно, чтобы удерживать ингредиенты, но не сминать хлеб.

Следующий этап – разрезание. Если сэндвич содержит много ингредиентов, лучше разрезать его, не снимая обертки — это позволит добиться более чистого среза.

К сожалению, у нас получилось плохо: мы отлично справились с фруктами, но сливки прилипли к обертке и итоговый срез получился далеким от совершенства. Наша неудача свидетельствует о том, что нужно было держать сэндвич в холодильнике дольше.

Мы оставили его еще на час... и вуаля!

Нож без помех рассек виноград и сливки, и у нас получился идеальный срез моэдан. Это говорит о том, что для достижения желаемого результата нужно сильнее охлаждать сливки. Наконец, помещаем наш сэндвич в морозилку – это самый важный этап для получения идеального моэдана.

Наступает зима и на прилавках появляется клубника - великолепный ингредиент для фруктовых сэндвичей. Клубничные сэндвичи легко делать, их любят дети, и они прекрасно подходят для самостоятельного приготовления дома.

Imano Fruits Factory

Адрес: 1-4-7 Каябатё, Нихонбаси, Тюё-ку, Токио (сразу после Выхода 7 со станции Каябатё)

1-4-7 Каябатё, Нихонбаси, Тюё-ку, Токио (сразу после Выхода 7 со станции Каябатё) Тел.: 03-3666-0747

03-3666-0747 Часы работы: с 08:00 до 20:00 (суббота - с 10:00 до 15:00); выходной - воскресенье, государственные праздники

(Данные по состоянию на ноябрь 2019 года. Уточняйте информацию перед приездом).

(Опубликовано на японском языке на TV Tokyo Plus 2 ноября 2019 года. Перевод и редакция Nippon.com.)

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