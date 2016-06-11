Япония раньше ассоциировалась с рисом, но хлеб, который здесь называют пан, от португальского pão, прекрасно прижился, и в среднем домохозяйстве на хлебобулочные изделия тратят больше денег, чем на рис. Небольшие пекарни можно найти практически в любом уголке страны. За долгие годы японские пекари создали собственные разновидности булочек.

Ампан

Это сладкие пышки с начинкой из бобовой пасты анко. Обычно это красная паста, которую делают из сладких бобов адзуки. Впервые их начали продавать на Гиндзе в 1874 году. Популярности ампан в немалой степени способствовал и аниме-сериал, в котором главный герой, Ампамман, и является воплощением этой булочки.

Мэромпан

Название, в котором фигурирует английское слово «дыня» (melon), закрепилось за этой булочкой из-за её формы, немного напоминающей этот плод, и никак не связано со вкусом (она сладкая и в ней чувствуется сливочное масло). Впрочем, есть и множество вариантов булочки мэромпан – от самых популярных, с шоколадной стружкой или кремовой начинкой, до разнообразных разновидностей, включающих шоколад, клубнику, кленовый сироп. Есть уже и булочки со вкусом дыни.

Карэпан

Карри в Японии появилось в XIX веке в виде не слишком острой приправы, которая нравилась англичанам, и тех пор стало одним из любимых ингредиентов японской кухни. Карэпан, хлеб с карри, – это солоноватый пончик с начинкой из соуса карри в японском стиле, посыпанный хлебными крошками и обжаренный во фритюре. Это вкусная, но при этом весьма калорийная булочка.

Якисобапан

Якисобапан представляет собой булочку для хот-дога, в которой вместо сосиски – якисоба (обжаренная лапша), часто приправленная нарезанным розовым маринованным имбирем. Любители сандвичей и приключений могут также попробовать подобные булочки с начинкой из короккэ (крокетов), а также с клубникой или другими фруктами со взбитыми сливками.

Мусипан

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