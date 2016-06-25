لطالما ارتبطت صورة اليابان بشكل وثيق مع الأرز، ولكن أيضا الخبز - والذي يعرف باليابانية ”بان“ من الكلمة البرتغالية ”pão“ - يحظى بشعبية كبيرة فيها. وفي وقتنا الحالي يمكنك العثور على مخابز صغيرة أينما اتجهت. وقد عمل الخبازون اليابانيون على مدى سنوات طويلة على تطوير وجباتهم المحلية الخاصة بهم.

أنبان Anpan

تُحشى قطع الكعك هذه ذات المذاق الحلو بمعجون الفول الأحمر ”أنكو“، وغالبا ما يصنع هذا المعجون من فول ”أزوكي“. بيعت أنبان في البداية بحي جينزا بطوكيو في عام ١٨٧٤. وقد ساهم في تعزيز شعبيتها كوجبات خفيفة بطل سلسلة قصص مصورة ورسوم متحركة ”أنيمي“ مخصصة للأطفال والذي يعرف باسم ”أنبانمان“ حيث رأسه عبارة عن ”أنبان“.

ميرونبان Meronpan

ميرونبان (الخبز الذي يشبه الشمام) اكتسبت قطع الكعك اسمها هذا من شكلها الذي يشبه الشمام وليس من طعمها، وغالبا ما يكون مذاقها حلوا وبطعم الزبدة. ولكن يمكن تحضيرها بعدة طرق، وتلقى ميروبان المحشية برقائق الشوكولاته أو الكريم رواجا بين الناس، ولها مجموعة من النكهات من بينها الشوكولاته، والفراولة، وشراب القَيْقَب، والشمام.

كاريبان Karēpan

عندما دخلت بهارات الكاري إلى اليابان في القرن التاسع عشر كانت بنكهة حارة معتدلة من قبل البريطانيين، ومن ثم غدت إحدى النكهات الراسخة في البلاد. وكاريبان (خبز بالكاري) نوع من الدونات المتبلة والمحشوة بصلصة كاري على الطريقة اليابانية ومغطاة بالبقسماط (فتات الخبز) ومقلية جيدا. وعلى الرغم من أنها شهية، إلا أنه لا يوصى بها للذين يهتمون بتقليل السعرات الحرارية في وجباتهم.

ياكيسوبابان Yakisobapan

وهي بشكل أساسي عبارة عن كعك هوت دوغ محشية بـ”ياكيسوبا“ (معكرونة مقلية) وغالبا ما تُزين بشرائح من مخلل الزنجبيل الأحمر، وتباع غالبا على شكل وجبات خفيفة وقد تكون مفاجأة لبعض زوار اليابان. كما يجب على هواة تناول ساندويتش غير مألوفة تجربتها بحشوة من كروكّي البطاطس (croquette)، بالإضافة إلى حشوات من الفراولة وغيرها من الفاكهة مع قشدة.

موشيبان Mushipan

هذا الكعك ذو القوام الإسفنجي والمحضر بالتبخير الخفيف يكون منكها بشكل خفيف سواء إن تم تحضيره بمكونات تقليدية مثل السكر البني (أو المنكهة بطعم الشاي الأخضر ”ماتشا“ مثل الصورة أعلاه) أو على الطريقة الحديثة بمكونات مثل الشكولاته. في خمسينيات القرن العشرين، كان من الشائع رؤية عربات تجرها الخيول تبيع موشيبان، ولكنها تباع حاليا بشكل شائع في المخابز ومتاجر الكومبيني والسوبر ماركت.

(المقالة الأصلية منشورة على صفحة الفيسبوك باللغة الإنكليزية، وإعادة نشرها على الموقع بتاريخ ٤ أبريل/نيسان ٢٠١٦.)