في الوقت الحالي تكتسب الشطائر في اليابان شعبية كبيرة بين الأشخاص الذين يذهبون للتنزه مثلها مثل كرات الأرز ”أونيغيري“. وفي الآونة الأخيرة، امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي اليابانية بصور جانبية لشطائر مقطعة ولا سيما شطائر الفاكهة، وهي أنواع مفضلة من الحلوى. غالبا ما تنشر تلك الصور مع الهاشتاغ #萌え断 (مويدان) والتي تعني ’’مقطعا عرضيا‘‘ (دانمين) ذا جاذبية كبيرة (موي).

وقد كشف متجر لبيع الفاكهة الفاخرة في طوكيو ’’إيمانو فروتس فاكتوري‘‘ الذي يعمل في كاياباتشو في نيهونباشي منذ عام 1952 عن شطائر الفاكهة الأكثر شعبية لديه. وتمكنا أيضا من اكتشاف كيفية تحضير تلك الشطائر.

السر يكمن في حلاوة الكريمة

إيمانو فروتس فاكتوري هو متجر شهير لبيع الفاكهة عادة ما تكون فروعه موجودة في ”ديباتشيكا“ وهي صالات بيع وتناول الأطعمة في الطابق تحت الأرضي للمتاجر اليابانية متعددة الأقسام. يعرض هذا المتجر شطائر مرتبة بعناية فائقة بحيث تظهر المقاطع العرضية الملونة والمحشوة بالفاكهة بطريقة أخاذة.

بشكل عام تحاول المتاجر التي تبيع شطائر الفاكهة خفض التكاليف عن طريق اختيار مكونات أقل تكلفة، لكن إيمانو فروتس فاكتوري يستخدم منتجات ذات جودة عالية. وهذا يتيح للعملاء تذوق طعم الفاكهة تماما في مواسمها. يستخدم إيمانو أصنافا شهية من الفاكهة مثل المانجو والبطيخ في الصيف ويختار أصناف العنب والتين في الخريف.

وبالتالي فإن مكونات ”الشطيرة المختلطة“ التي ينتجها إيمانو والتي تحظى بشعبية على الدوام تتغير مع فصول السنة. تحتوي عادة شطائر الفاكهة على ثلاثة أو أربعة أصناف من الفاكهة مع المربى، ولكن مدير متجر إيمانو فروتس فاكتوري – إيمانو كونيهيكو – يقول إنهم يستخدمون 6 أو 7 أصناف من الفاكهة في قطع الشطائر الكبيرة.

ويوضح قائلا إنه من الصعب التمييز بين النكهات إذا كانت القطع صغيرة أو كانت شرائح الفاكهة رقيقة. يملأ إيمانو شطائره بقطع كبيرة من الفاكهة لإظهار النكهة الكاملة لكل صنف منها، وبالتالي عند عمل مقطع عرضي في الشطائر ينتج منظر يثير الشهية.

في اليوم الذي زار فيه مراسلنا المتجر، كانت تحتوي شطائر إيمانو المختلطة على الفراولة والكيوي والأناناس والجريب فروت والبرتقال والموز. كانت قطع الشطائر الكبيرة ذات السائل حلو المذاق مثيرة للشهية. سعر شطيرة الفاكهة المختلطة غير ثابت، ولكنه غالبا ما يكون أقل من 500 ين للشطيرة الواحدة. وهو سعر معقول جدا بالنظر إلى تكلفة المكونات كل منها على حده. ومن بين التنويعات الموسمية فاكهة الكاكي والكمثرى في فصل الخريف وفاكهة ”ديكوبون“ الحلوة التي تشبه اليوسفي وغيرها من ثمار الحمضيات في فصل الشتاء.

من أكثر الشطائر مبيعا في الوقت الحالي شطائر تحتوي على صنف من العنب الياباني ”شاين ماسكات“. يتعمد إيمانو اختيار حبات الفاكهة الكبيرة والجذابة في صنع شطائره. وفي بعض الأحيان يستخدم المتجر العنب البري الفاخر ”هاري أو شاين ماسكات“ من محافظة أوكاياما، والذي تتجاوز قيمة العنقود الواحد منه 7 آلاف ين. تبدأ أسعار الشطيرة الواحدة من 540 ينا حسب سعر العنب في الأسواق.

ما يثير الدهشة هو طعم عنب الماسكات الواضح في الشطائر ،كما أن المذاق الحلو يتغلل ليصل إلى الحليمات الذوقية مع كل لقمة، وهذه النكهة تختلط بشكل رائع مع طعم الخبز.

ومن بين الشطائر الأخرى المحببة للغاية لدى الزبائن، شطائر تحتوي على فراولة ’’أما-أو‘‘ الفاخرة، والتي تتوفر اعتبارا من أواخر نوفمبر/تشرين الثاني وحتى الشتاء. ويشتري إيمانو أكبر وأفضل المحاصيل واضعا الجودة نصب عينيه. تبدأ أسعار هذه الشطائر من 540 ينا لكل واحدة وذلك حسب سعر الفراولة في السوق.

النقطة الرئيسية المشتركة في جميع شطائر الفاكهة التي ينتجها متجر إيمانو هي أنها تحتوي على خليط من أجود الفاكهة المتوفرة في أي موسم. والسر الآخر يكمن في الحلاوة الخفيفة للكريمة المستخدمة. يقول إيمانو إن هذا ضروري لتمكين الناس من الاستمتاع بطعم الفاكهة.

اصنع شطيرة مويدان بنفسك

استحوذت شطائر الفاكهة التي يسيل لها اللعاب في إيمانو على تفكيرنا، لذلك قمنا بتجربة شطائر الفاكهة مويدان محلية الصنع.

يمكن صنع تلك الشطائر حتى ولو بصنف واحد من الفاكهة، ولكن لإنتاج شطيرة تماثل شطائر إيمانو المختلطة، اختر فاكهة مبهجة الألوان قدر الإمكان. على سبيل المثال، استخدم جريب فروت أحمر داكن وكيوي وخوخ ذهبي، حيث ينجم عن تلك الفاكهة مزيجا نابضا بالحياة.

استخدمنا موزا، وهو مكون شائع، مع دراق ذهبي اللون لصنع الشطائر. ولإضافة لون مشرق بسعر في متناول الجميع، اخترنا قطع دراق معلبة بدلا من الفاكهة الطازجة. أخيرا استعنا بعنب ”شاين ماسكات“ الذي يتوافر حاليا في الأسواق لإضفاء بقع خضراء اللون. إذا لم تكن متحمسا لاستخدام منتجات علامة تجارية فاخرة، فإن العنب متاح في محلات السوبر ماركت بسعر معقول.

لتحقيق التوازن بين طعم الخبز والمكونات الأخرى، اخترنا نصف رغيف خبز متوسط السماكة ”8 شرائح“. عادة ما يزيل اليابانيون حواف الرغيف، ولكن لماذا لا تجرب صنع شطائر من كلا الطرازين وتذوق الفرق بينهما؟

قم بخفق الكريمة إلى أن تصبح سميكة القوام إلى حد ما. وقد استخدمنا بناء على اقتراح إيمانو كميات أقل من السكر مقارنة بما تتطلبه وصفات الطهي عادة.

قم بفرد الكريمة بسخاء على الخبز، ثم أضف الفاكهة. للتأكد من ظهور العنب في المقطع العرضي عند قطع الشطائر، يجب وضع حبات عنب من نفس الحجم في وسط رغيف الخبز. ضع قطع الموز على جانبي حبات العنب لتثبيتها في مكانها.

بمجرد وضع كامل مكونات الشطيرة، قم بلفها بنايلون تغليف وبردها لمدة ساعة واحدة في الثلاجة. يجب أن يكون نايلون التغليف مشدودا بما يكفي للحفاظ على المكونات في مكانها بدون هرس رغيف الخبز.

والخطوة التالية هي تقطيع الشطيرة. بالنسبة للشطائر التي تحتوي على الكثير من المكونات يمكن إنتاج قطع بحواف جميلة عن طريق تقطيع الشطائر بينما لا تزال ملفوفة بنايلون التغليف.

لسوء الحظ، على الرغم من أن قطع الشطائر الناجمة عن التقطيع كانت بحواف جميلة، إلا أن الكريمة علقت بنايلون التغليف ما أثر على جمالية الشطائر نوعا ما. وهذا يدل على أن الشطيرة كانت بحاجة للبقاء فترة أطول في الثلاجة.

ولكن عندما تُبرد لمدة ساعة واحدة. . . يا للروعة!

تمكنا من التقطع بشكل جميل لكل من العنب والكريمة، مما أدى إلى تشكل مقطع مويدان عرضي مذهل. وهذا يظهر أنه يمكن تحقيق قدر أكبر من التحكم بالشطيرة إذا تم تصليب الكريمة لفترة أطول. بعد ذلك يجب تبريد الشطيرة في حجرة التجميد. هذا أمر بالغ الأهمية لإنتاج شطائر فاكهة مع مقطع مويدان رائع.

مع اقتراب فصل الشتاء، تصبح الفراولة متوفرة في الأسواق، وهي مكون ينصح به بالتأكيد في صنع شطائر الفاكهة. شطائر الفراولة سهلة الصنع، ويحبها الأطفال، كما أنها مثالية لقضاء وقع ممتع في المنزل.

إيمانو فروتس فاكتوري

العنوان: 1-4-7 كاياباتشو، نيهونباشي، تشوؤ-كو، طوكيو (مباشرة أمام المخرج رقم 7 في محطة كاياباتشو)

الهاتف: 03-3666-0747

ساعات العمل: 8 صباحا – 8 مساء (أيام السبت من 10 صباحا حتى 3 عصرا). يغلق في أيام الأحد والعطل القومية

(المعلومات حسب شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019. نرجو مراجعة أحدث المعلومات قبل زيارة المتجر)

المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية على موقع ”تي في طوكيو بلس“ في 2 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019. الترجمة والتحرير من قبل فريق Nippon.com.

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