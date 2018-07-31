’’ديباتشيكا‘‘ هي أسواق تقع في الطابق تحت الأرضي للمتاجر متعددة الأقسام. وتعرض وجهات التسوق الشهيرة تلك تشكيلة واسعة من الأطعمة الجاهزة مثل الأطباق الجانبية وعلب الطعام ’’بينتو‘‘ والحلويات، إلى جانب مكونات غذائية طازجة مثل اللحوم والأسماك.

عالم المأكولات الشهية

عادة ما يحتوي الطابق تحت الأرضي في المتاجر اليابانية متعددة الأقسام على أسواق لبيع الأطعمة تعرف باسم ’’ديباتشيكا‘‘ ويأتي اسمها من كلمة ’’ديباتو‘‘ باللغة اليابانية وتعني متجرا متعدد الأقسام وكلمة ’’تشيكا‘‘ وتعني الطابق تحت الأرضي. وتمتلئ هذه الأسواق بالمنتجات التي تغطي احتياجات كافة المتسوقين من الأطعمة. يمكن للمتسوقين الاطلاع على مجموعة واسعة من الأكشاك المخصصة التي تعرض شايا يابانيا عالي الجودة وحلويات من صنع شركات مرموقة ولحوما وأسماكا طازجة وفاكهة فاخرة وحتى الجبن والنبيذ المستوردين. ويوجد أيضا طعام جاهز للأكل مثل علم الطعام ’’بينتو‘‘ وأطباق أصلية وخبز طازج وأطعمة لذيذة.

مجموعة من أنواع السلطات معروضة في متجر.

بالإضافة إلى الأصناف الواسعة التي تباع في هذه الأسواق، فإن موقع ديباتشيكا الملائم والذي يكون مباشرة تحت الطابق الرئيسي من المتجر يزيد من جاذبيتها. يمكن للزبائن الذين كانوا يتسوقون في الطوابق أعلى الأسواق، أن يتوقفوا بسهولة في ديباتشيكا لشراء بعض الأشياء قبل التوجه إلى المنزل. حتى أن بعض المتاجر متصلة مباشرة من خلال ممرات تحت الأرض بمحطات القطار ومترو الأنفاق أو مواقف السيارات العامة، ما يجعلها جذابة للركاب المشغولين أو المتسوقين الذين يتطلعون إلى تجنب حمل مشترياتهم تحت المطر أو في الطقس الحار في طريقهم إلى المنزل.

متجر تيمبورا يعرض تلك الوجبات كعلب بينتو جاهزة بالإضافة إلى إمكانية شراء قطع منها حسب الطلب.

كما أن الخدمات اللوجستية هي عامل آخر وراء موقع هذه الأسواق تحت الأرض. فتمديد الكثير من خطوط الغاز والمياه التي تحتاجها المتاجر وتركيب منشآت تبريد حيوية في الطوابق تحت الأرضية في أحد المتاجر متعددة الأقسام، هو أمر أقل تكلفة وأكثر يسرا. ومع قرب أماكن الطبخ، يمكن لموظفي تلك الأسواق نقل الأغراض بسرعة إلى برادات العرض ونقل البضائع المستلمة عن طريق أرصفة تحميل تحت الأرض.

وعلى الرغم من أن أسواق الأطعمة تحت الأرض تميل لأن تكون أغلى من متاجر السوبرماركت، إلا أنها لا تزال تجذب الزبائن من خلال جودة وانتقاء بضائعها وهي تشكل نسبة متزايدة من مبيعات المتاجر متعددة الأقسام. وهذا ما أحدث منافسة شرسة بين المتاجر التي تحاول التميز فيما بينها من خلال عرض خدمات خاصة بها ومنتجات متنوعة بشكل أكبر.

متجر أطعمة يعرض تنويعة من الأطباق الجانبية.

التغير مع الوقت

افتتحت سلسلة المتاجر متعددة الأقسام ماتسوزاكايا أول سوق تحت الأرض في عام 1936 في متجرها الرئيسي في ناغويا. وقد حذت متاجر أخرى حذوها في أرجاء اليابان، وتوسعت مناطق التسوق لتصبح من الملامح الأساسية في المتاجر متعددة الأقسام. ولكن لم تبدأ ’’ديباتشيكا‘‘ –كما كانت تعرف في أواخر تسعينيات القرن العشرين– بالاستحواذ على اهتمام واسع إلا في عام 2000 بعد أن كشف متجر توكيو متعدد الأقسام في شيبويا عن طابق بيع الأطعمة بعد أن قام بتجديده. وفي محاولة لتحديث صورة أسواقها تحت الأرض، تخلى باعة التجزئة عن الصورة التقليدية للطابق تحت الأرضي في المتاجر متعدد الأقسام باعتباره مكانا يبيع بشكل أساسي هدايا فاخرة، حيث أدخلت منتجات وخدمات جذابة على نطاق واسع أثرت في شعور الزبائن.

ومنذ ذلك الحين، تطورت أسواق ’’ديباتشيكا‘‘ بالتوازي مع تغير أنماط حياة الزبائن الآخذين في التنوع بشكل متزايد ومن بينهم الأمهات العاملات، والأفراد العزّاب وكبار السن. ونظرا لأن الناس لديهم وقت أقصر من أجل التسوق، فإن وجود تشكيلة واسعة من الأطعمة الجاهزة والمميزة والقدرة على شراء كميات تناسب حاجيات الأفراد، قد ساعد على جذب الزبائن إلى متاجر الأطعمة الواقعة تحت الأرض. وقد اتسع هذا النموذج لينتشر خارج المتاجر متعددة الأقسام حيث يوجد في تجمعات تسوق داخل محطات القطارات.

أسماك طازجة للبيع في متجر سيئيبو متعدد الأقسام في شيبويا بطوكيو (حقوق الصورة لجيجي برس).

لمحة عن المذاق اليابانييتعين بالتأكيد على زوار اليابان الذين يبحثون عن سلع مشهورة أو هدايا تذكارية فريدة من نوعها أن يسيروا في ممرات المتاجر تحت الأرض قبل العودة إلى ديارهم. حيث تمتلك الكثير من العلامات التجارية اليابانية والأجنبية المعروفة أكشاكا مليئة بالبضائع المفضلة على الدوام، إلى جانب بضائع موسمية وخاصة لا تتوفر على نطاق واسع. كما تعرض معظم المتاجر عينات للزبائن، مما يوفر فرصة لتجربة أحدث نكهات الشوكولاتة والكعك وغيرها من الحلويات.

تصطف أكشاك تبيع حلويات من صنع علامات تجارية مشهورة على جانب ممرات ’’ديباتشيكا‘‘ في متجر ماتسوزاكايا في حي جينزا بطوكيو (حقوق الصورة لجيجي برس).

من المعروف عن المذاق الياباني المرهف أنه يميل لإبداع اتجاهات جديدة في الأطعمة، وتعد ’’ديباتشيكا‘‘ المكان الذي يتم فيه تجريب الأطعمة التي تعرض لأول مرة. ومن الحلويات الشهيرة إلى أطباق الذواقة المحليين، تعتبر الأسواق تحت الأرض في المتاجر متعددة الأقسام في اليابان عوالم مصغرة عما يحبه اليابانيون.

أفضل أسواق أطعمة تحت الأرض في متاجر متعددة الأقسام في طوكيو

دايمارو طوكيو: يقع بالقرب من الجانب الشمالي الشرقي من محطة طوكيو، ويقدم سوق الأطعمة تحت الأرض في المتجر تشكيلة واسعة من علب بينتو وغيرها من الأطعمة. كما يضم حوالي 50 كشكا لبيع الحلويات من علامات تجارية شهيرة.

تاكاشيمايا نيهونباشي: يمكن للمتسوقين في هذا المبنى التاريخي شراء علبة بينتو من الطابق تحت الأرضي ومن ثم الصعود إلى الأعلى بواسطة مصعد يعمل به موظفون يرتدون قفازات بيضاء وبعد ذلك الاستمتاع بتناول الوجبة في حديقة على السطح.

إيسيتان شينجوكو: يعد إيسيتان واحدا من أرقى المتاجر متعددة الأقسام في الجانب الغربي من وسط طوكيو، حيث يبيع مجموعة رائعة من الحلويات الفاخرة في الطابق تحت الأرضي، ويمكن الوصول إليه مباشرة من محطتي مترو الأنفاق شينجوكو وشينجوكو سانتشومي. وتعد كعكة الجزر التي تُباع في مخبز Rose، وكعكة حلويات المكرون المتوفرة في Pierre Hermé Paris أصنافا تحظى بشعبية على نحو خاص.

شيبويا توكيو: يقع هذا المتجر على بعد مسافة قصيرة من تمثال هاتشيكو المنصوب أمام محطة شيبويا. يتميز سوق الأطعمة في الطابق تحت الأرضي في المتجر ببيع شوكولاتة Bel Amer وكعك الفواكه من تاكانو وأطباق جاهزة للأكل شعبية بين المتسوقين الشباب. تتميز منطقة ’’هذا الأسبوع‘‘ في طابق التخفيضات بوجود أفضل أنواع المتاجر التي تُستبدل كل سبعة أيام بمتاجر جديدة.

ميتسوكوشي جينزا: يتميز المتجر بوجود سوق أطعمة ضخم تحت الأرض للمتسوقين في أكثر منطقة متخصصة بالبيع بالتجزئة في طوكيو. كما يمكن لعشاق المتاجر متعددة الأقسام أن يتوجهوا شمالا إلى متجر ماتسويا أو جنوبا إلى متجر جينزا سيكس لرؤية مزيد من أسواق الأطعمة تحت الأرض الممتعة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: أحد موظفي المتاجر يعرض على الزبائن المارين عينات من بطاطا حلوة أرجوانية اللون).