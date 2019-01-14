日本的百货公司地下一楼，一般都是一个网罗各种美食的巨大食品商场。伴随着人们生活方式的改变，百货公司地下商场也在熟食副食、便当、生鲜食品、甜点以及酒类等方面，不断满足顾客的需求。那里或许是你一瞥日本人饮食生活的最佳场所。

美食乐园“百货公司地下商场”

宛如宝石般的蛋糕、老字号的日式点心、高级日本茶、新鲜海鲜蔬果、高级精选肉类、外带的中国菜或意大利菜、寿司、面包、进口芝士和全球酒类饮品。在这里，所有食品被陈列摆放得犹如主题公园一样。

色拉专柜

为什么食品卖场开在地下？

在百货公司地下楼层开设食品卖场，是因为比起地上楼层，这里更方便配置卖场所必需的冷藏设备以及自来水、煤气等的配管设备，而且还便于扩大卖场面积，从地下停车场搬运商品也更方便。有些百货公司为了提供刚出锅的食物，还会在地下二层设置各店铺专用的厨房。

许多顾客往往都是在地上楼层购物后下楼来到食品卖场的，因此，靠近出口的地下楼层便有了地利之优势。此外，地下楼层往往直通地铁车站和停车场，下雨天不用担心被淋湿，暑热天也无需走出室外。逛百货公司，不受天气左右。

至于食品销售额，它在百货公司总销售额中所占的比例正在逐年增加(*1)。虽然这里的食品定价比超市高，但凭借一种高档感，令销售额持续上升。为此，各家百货公司都在花大力气扩充地下食品卖场，力争突出自家的特点和与众不同之处，借此提升整体销售额。

“百货公司地下商场”， 折射社会状态的镜子

日本第一家百货公司是成立于1904年的三越百货店。之后，百货公司在日本各地相继诞生，1936年，松坂屋百货公司名古屋店首次出现了地下食品商场。2000年，涩谷东急百货店东横店对地下食品卖场进行大规模改建，经杂志报道后，“百货公司地下商场”以全新面目，深入人心。那里销售的商品也从传统的高级赠品变成送给友人的简单礼品和馈赠商业伙伴的日常礼物。百货公司地下商场的形象，从此焕然一新。

随着双职工家庭的增多以及生活方式、人口结构的变化，百货公司地下商场以上班族为对象，增加了熟菜及副食品的种类，给单身人士提供少而精的外卖食品，充实了女性喜欢的甜品点心等。而且，这种百货公司地下商场的经营方式，如今还扩展到车站大楼、站内商场，成了大型商业设施不可或缺的一种揽客战略。

在一个楼层，就可一览日本饮食生活全貌

在百货公司地下商场转一圈，不仅可以体验“当下日本的饮食”，还能买到少见的土特产和礼物。食品柜台摆设随着节日和季节改变，既有新潮或传统的商品，也有各百货公司精心提供的“独家商品”。不少柜台前还现场提供试吃服务。

各地的许多著名糖果食品店都在百货公司地下商场租借柜台经营自己的拳头产品。在这里，还能买到像米其林星级餐厅便当等使用了高级食材的商品。此外，很多柜台除了销售外，还经常演示鱼类、饺子、可乐饼等的加工处理、制作等。

各个柜台都会通过不断翻新来传递流行信息。百货公司地下商场还创出了各种令人追捧的甜点，抹茶点心就是其中之一；如果是在情人节前后，这里还汇集了世界各地的巧克力，一些著名的品牌巧克力，当初很多都是从百货公司地下商场走进人们的视线，获得消费者认知的。

＜东京的部分百货公司地下商场＞

东京大丸：直通东京站。便当和甜点种类齐全。甜点品牌店多达50家。楼下设有店铺专用厨房。

日本桥高岛屋：以老字号的传统口味闻名。在地下商场买个便当，带到屋顶平台进餐，也是一种乐趣。戴着白色手套的电梯小姐会为你热情引路。

新宿伊势丹：高级甜点汇聚一堂。其中尤其受人喜欢的是Rose Bakery的胡萝卜蛋糕和IERRE HERMÉ PARIS的马卡龙蛋糕。

涩谷东急东横店“Food Show”：从八公像前可以直接走入地下商场。BEL AMER的巧克力、TAKANO的水果蛋糕等年轻人喜欢的甜点以及熟食副食品种类齐全。在“This week”区，时下的人气商店每周轮换登场。

银座三越：在东京高级购物区银座，这里是最具代表性的百货公司地下商场。往北，有松坂屋百货公司的地下商场；往南，有GINZA SIX的地下商场，它们一定都能让你乐在其中。

谷歌地图

标题图片：给顾客分发紫芋甜点的试吃品