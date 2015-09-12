“站内商场”，是指建在一些较大的铁路枢纽站里的购物中心。这种充分利用车站的占地优势而发展起来的新型商业模式逐渐定型，人们可在上学上班路上随时光顾商场，无需为买东西而特意出站。这种以满足乘客的各种需求为目的的商业经营手法还受到世界的关注

设有托儿所和熟食店的站内商场是职场妈妈的强大后盾

“站内商场”位于检票口里侧，它是由包括铁路公司在内的多家企业共同运营的购物中心。日本的铁路四通八达，世界上日均客流量最大的十个电车站全都在日本，其中排名第一的是新宿站，达300万人次以上。近年来占地条件优越且揽客效果出众的铁路枢纽车站，为方便乘客，更是想方设法，集思广益，“站内商场”越发受到关注。

过去，电车站内的商店是那种被称作KIOSK的小卖部、“立食”（站着吃——译注）荞麦面馆、铁路便当铺。但从2000年前后开始，陆续出现了书店、日用小商品店、咖啡馆、面包店和西式点心店等，而且数量不断增加。

现在站内商场把目标锁定在上下班乘客身上，有些车站设有美甲沙龙、按摩店、临时幼儿园或托儿所、10分钟理发室、熟食店、高级超市、餐厅、日用品及服装店等等，面向忙碌人士积极展开全方位的便利服务。站内商场平时的顾客，主要是一些时间有限的电车乘客，但最近也出现了为逛站内商场而专门买票进站的客人。

检票口外面的商店叫“站外商场”或“车站大楼商场”，同样是不能轻视的存在，东京站八重洲出口外面的“站外商场”里有“东京拉面一条街”和“东京卡通人物一条街”，排队的人源源不绝。

东京站的“站内商场”——美食天堂

“站内商场”建在乘客少的车站里容易造成经营亏损，所以往往选择有多条线路交汇的枢纽车站。特别是大型车站东京站和品川站，日均客流量约达100万人次。购物之外的其他服务也很完善，站内配备了为顾客办理行李寄存和送货上门等业务的综合服务人员。

东京站的“站内商场（Tokyo Station City）”里最受欢迎的，是2007年第二次车站再开发项目中诞生的“GranSta”。“GranSta”,它的商业理念，是成为日本美食文化信息传播地并发掘东京的美食名店，在东京站西侧的丸之内到东侧的八重洲的1500平方米的空间里，开设了六十多家店铺（2015年5月），不愧为车站内的百货商场。

商场里不乏日本屈指可数的名店，吸引了各方来客。吃一吃名店菜肴和便当，尝一尝出自名厨之手的甜品，看一看提供全新生活方式的各种日用杂货，甚至还可以在吧台品一品日本酒或醋。而且，一楼的“GranSta Dining”，从早上7点开始提供独具特色的早餐，更是产生了显著的协同效应。

东京站 GranSta，“银铃广场”（图片提供：GranSta）

http://www.tokyostationcity.com/pdf/yubisashi_english.pdf (英文)

http://www.tokyostationcity.com/pdf/yubisashi_china.pdf (中文)

新的商机，受到世界关注

象品川等车站的“Ecute”，是JR东日本铁路公司经营的站内商场。里面除了一些常规的饮食店外，其他各类店铺也应有尽有，例如药妆店、鲜花店、服装店等等，还会限期开设临时店铺。

近年来，“站内商场”在关西地区也格外引人关注，大阪站和梅田站纷纷表示今后将积极推进“站内商场”的建设。

另外，走出日本国门，把“铁路”和“站内商场”的商业理念配套出口海外的项目也备受关注，东京急行电铁公司联合越南国营开发商已经开始共同推进“东急平阳田园都市”开发项目（“TOKYU BINH DUONG GARDEN CITY”）。各铁路公司在海外进行投标时，不仅强调铁路的安全性能，还活用在日本国内积累的技术知识和经验，充分发挥占地优势，积极推销综合型车站商业发展方案。在旅途中享受异国特色的“站内商场”，如此美妙的日子看来已经为时不远了。

参考：

http://www.tokyostationcity.com/en/shop/（英文）

http://www.tokyostationcity.com/tc/（中文繁体）

标题图片：东京站的站内商场“GranSta”