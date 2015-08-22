Внутри крупных железнодорожных терминалов зачастую располагаются полноценные торговые центры, предлагающие товары и услуги на любой вкус. Экинака – мир железнодорожной станции – отделен от внешнего мира электронным турникетом. Можно сказать, что это новый тип коммерческого предприятия, когда выгодное расположение и особенности пассажиропотока используются с максимальным эффектом. Пассажирам не нужно тратить время на поиски нужного магазина – они могут попасть туда прямо на пересадке по дороге на работу или учебу. Такой «многонишевый» бизнес привлекает к себе интерес предпринимателей во всем мире.

Станционные ясли и магазины кулинарии – предпочтительный выбор для работающих мам

Сразу за турникетами начинается внутренний мир станции – многоуровневое пространство, кроме железнодорожных предприятий включающее в себя большое количество магазинов, предприятий сферы услуг и т. п., образующее торгово-развлекательный центр особого рода, который называется экинака (дословно: внутри станции). Благодаря развитому железнодорожному сообщению японцы стали настоящим «народом электричек». В первой десятке наиболее посещаемых железнодорожных станций мира все десять – японские. Первое место занимает токийская станция Синдзюку с суточным пассажиропотоком в три миллиона человек. В последние годы крупные железнодорожные терминалы с выгодным расположением и интенсивным потоком пассажиров планомерно улучшают благоустройство станций, в результате чего возникают экинака, о которых сегодня говорят, как об отдельном социальном явлении.

Раньше на станциях к услугам пассажиров были, как правило, лишь небольшие станционные киоски, стоячие ресторанчики татигуи соба и магазины бэнто-я, торгующие бэнто. Но, начиная с 2000 года, в пассажирских зонах начали появляться книжные магазины, магазины «тысяча мелочей», кафе, булочные и кондитерские.

Экинака «Гранста» на станции Токио, стенды с кондитерской продукцией

А в наши дни с расчётом на пассажиров, едущих на работу, на многих станциях открылись нейл-салоны, массажные кабинеты, экспресс-парикмахерские, детские сады и ясли, куда можно на непродолжительное время отдать ребенка, недорогие столовые, супермаркеты класса люкс, продуктовые магазины, магазины одежды и товаров для дома и многое другое, что значительно облегчает жизнь и экономит время занятым людям. В Японии станция устроена таким образом, что попасть внутрь пассажирской зоны можно только по билету, поэтому основные клиенты экинака – это пассажиры, в распоряжении которых ограниченное время до отправления электрички. Впрочем, все чаще, чтобы воспользоваться услугами экинака, некоторые люди покупают так называемый «билет провожающего», не подразумевающий поездку, но дающий право входа в пассажирскую зону и выхода из неё.

Только не подумайте, что заведения, расположенные не на станции, а рядом с ней – у них, к слову сказать, есть своё специальное название: экисото или экибиру – не пользуются спросом у покупателей. Например, на входе Яэсу станции Токио расположены такие известнейшие экисото, как район ресторанов рамена Tokyo Ramen Street и магазин товаров, связанных с аниме-персонажами «Tokyo character street». И очереди к ним выстраиваются ничуть не короче, чем раньше.

Экинака, стойка с кексами (слева) Экинака, цветочный магазин (справа)

Экинака на станции Токио – это действительно вкусно!

В местах, где пассажирский поток небольшой, бизнесы вероятнее всего быстро разорятся, поэтому экинака появляются на пересечении нескольких железнодорожных линий – на центральных станциях с крупными железнодорожными терминалами. На таких, к примеру, как станция Токио или станция Синагава, которыми в сутки пользуется около миллиона пассажиров. К услугам клиентов не только магазины, но и разные службы самого широкого спектра: камера хранения, услуги курьерской доставки и многое другое.

Магазин бэнто «Окова-Ёнэхати» – еда на любой вкус

Экинака на станции Токио (ссылка на английском языке) известна своей торговой зоной «Гранста», которая открылась с началом реконструкции в 2007 году. «Гранста» расположена между западной (Маруноути) и восточной (Яэсу) сторонами станции и занимает площадь в 1500 квадратных метров, на которой действуют более 60 торговых точек (на май 2015 г.). Основная концепция этого потребительского рая – возрождение традиций старых токийских торговых домов и популяризация японской культуры питания.

Получить представление о традиции вкуса можно по упакованным обедам бэнто и продукции магазинов традиционной кулинарии, сладости позволят познакомиться с полетом фантазии самых харизматичных кондитеров Японии, в магазинах «тысяча мелочей» можно узнать о новых тенденциях в образе жизни современных японцев, а одним из самых посещаемых мест являются стенды с сакэ и традиционным японским уксусом от известнейших производителей. Для увеличения синергетического эффекта на первом этаже расположена зона питания «Гранста Дайнинг», где уже с семи утра подаются особые завтраки.

«Гранста», станция Токио, площадь Серебряных колоколов

План станции Токио (на английском языке)

Вид на здание станции Токио (справа)

Новый шанс для предпринимателей во всем мире

Железнодорожная компания Восточной Японии (JR East) развивает свой бренд коммерческого пространства экинака – экьюто. Например на станции Синагава кроме заведений общественного питания и продуктовых магазинов можно найти драгсторы, цветочные магазины, магазины одежды и многое другое. В связи с процветанием экинака развивается новое направление: открытие временных магазинов (на короткий срок).

В последние годы концепция экинака становится популярной и в Западной Японии, и в ближайшее время будет открыто коммерческое пространство в пассажирских зонах станций Осака и Умэда.

Более того, бизнес-концепция, объединяющая железнодорожный бизнес и коммерческую торговлю, экспортируется и за пределы Японии. Крупный японский железнодорожый оператор, корпорация «Токю» (Tokyu Corporation), в сотрудничестве с вьетнамским государственным ведомством по развитию железнодорожного транспорта запустила проект «TOKYU BINH DUONG GARDEN CITY» (на английском языке) в провинции Биньзыонг. Заключение договоров с иностранными партнёрами приведёт к повышению надёжности и безопасности железных дорог и распространению уникального японского ноу-хау в разных частях мира, а также к продвижению станционных бизнесов в целом. Недалёк тот день, когда насладиться неповторимым миром экинака можно будет почти везде, где бы вы ни оказались!

Смотрите также:

Tokyo Station City (на английском языке)

Фотография к заголовку: Коммерческое пространство экинака «Гранста», пассажирская зона станции Токио