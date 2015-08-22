Внутри крупных железнодорожных терминалов зачастую располагаются полноценные торговые центры, предлагающие товары и услуги на любой вкус. Экинака – мир железнодорожной станции – отделен от внешнего мира электронным турникетом. Можно сказать, что это новый тип коммерческого предприятия, когда выгодное расположение и особенности пассажиропотока используются с максимальным эффектом. Пассажирам не нужно тратить время на поиски нужного магазина – они могут попасть туда прямо на пересадке по дороге на работу или учебу. Такой «многонишевый» бизнес привлекает к себе интерес предпринимателей во всем мире.
Станционные ясли и магазины кулинарии – предпочтительный выбор для работающих мам
Сразу за турникетами начинается внутренний мир станции – многоуровневое пространство, кроме железнодорожных предприятий включающее в себя большое количество магазинов, предприятий сферы услуг и т. п., образующее торгово-развлекательный центр особого рода, который называется экинака (дословно: внутри станции). Благодаря развитому железнодорожному сообщению японцы стали настоящим «народом электричек». В первой десятке наиболее посещаемых железнодорожных станций мира все десять – японские. Первое место занимает токийская станция Синдзюку с суточным пассажиропотоком в три миллиона человек. В последние годы крупные железнодорожные терминалы с выгодным расположением и интенсивным потоком пассажиров планомерно улучшают благоустройство станций, в результате чего возникают экинака, о которых сегодня говорят, как об отдельном социальном явлении.
Раньше на станциях к услугам пассажиров были, как правило, лишь небольшие станционные киоски, стоячие ресторанчики татигуи соба и магазины бэнто-я, торгующие бэнто. Но, начиная с 2000 года, в пассажирских зонах начали появляться книжные магазины, магазины «тысяча мелочей», кафе, булочные и кондитерские.
А в наши дни с расчётом на пассажиров, едущих на работу, на многих станциях открылись нейл-салоны, массажные кабинеты, экспресс-парикмахерские, детские сады и ясли, куда можно на непродолжительное время отдать ребенка, недорогие столовые, супермаркеты класса люкс, продуктовые магазины, магазины одежды и товаров для дома и многое другое, что значительно облегчает жизнь и экономит время занятым людям. В Японии станция устроена таким образом, что попасть внутрь пассажирской зоны можно только по билету, поэтому основные клиенты экинака – это пассажиры, в распоряжении которых ограниченное время до отправления электрички. Впрочем, все чаще, чтобы воспользоваться услугами экинака, некоторые люди покупают так называемый «билет провожающего», не подразумевающий поездку, но дающий право входа в пассажирскую зону и выхода из неё.
Только не подумайте, что заведения, расположенные не на станции, а рядом с ней – у них, к слову сказать, есть своё специальное название: экисото или экибиру – не пользуются спросом у покупателей. Например, на входе Яэсу станции Токио расположены такие известнейшие экисото, как район ресторанов рамена Tokyo Ramen Street и магазин товаров, связанных с аниме-персонажами «Tokyo character street». И очереди к ним выстраиваются ничуть не короче, чем раньше.
Экинака на станции Токио – это действительно вкусно!
В местах, где пассажирский поток небольшой, бизнесы вероятнее всего быстро разорятся, поэтому экинака появляются на пересечении нескольких железнодорожных линий – на центральных станциях с крупными железнодорожными терминалами. На таких, к примеру, как станция Токио или станция Синагава, которыми в сутки пользуется около миллиона пассажиров. К услугам клиентов не только магазины, но и разные службы самого широкого спектра: камера хранения, услуги курьерской доставки и многое другое.
Экинака на станции Токио (ссылка на английском языке) известна своей торговой зоной «Гранста», которая открылась с началом реконструкции в 2007 году. «Гранста» расположена между западной (Маруноути) и восточной (Яэсу) сторонами станции и занимает площадь в 1500 квадратных метров, на которой действуют более 60 торговых точек (на май 2015 г.). Основная концепция этого потребительского рая – возрождение традиций старых токийских торговых домов и популяризация японской культуры питания.
Получить представление о традиции вкуса можно по упакованным обедам бэнто и продукции магазинов традиционной кулинарии, сладости позволят познакомиться с полетом фантазии самых харизматичных кондитеров Японии, в магазинах «тысяча мелочей» можно узнать о новых тенденциях в образе жизни современных японцев, а одним из самых посещаемых мест являются стенды с сакэ и традиционным японским уксусом от известнейших производителей. Для увеличения синергетического эффекта на первом этаже расположена зона питания «Гранста Дайнинг», где уже с семи утра подаются особые завтраки.
План станции Токио (на английском языке)
Новый шанс для предпринимателей во всем мире
Железнодорожная компания Восточной Японии (JR East) развивает свой бренд коммерческого пространства экинака – экьюто. Например на станции Синагава кроме заведений общественного питания и продуктовых магазинов можно найти драгсторы, цветочные магазины, магазины одежды и многое другое. В связи с процветанием экинака развивается новое направление: открытие временных магазинов (на короткий срок).
В последние годы концепция экинака становится популярной и в Западной Японии, и в ближайшее время будет открыто коммерческое пространство в пассажирских зонах станций Осака и Умэда.
Более того, бизнес-концепция, объединяющая железнодорожный бизнес и коммерческую торговлю, экспортируется и за пределы Японии. Крупный японский железнодорожый оператор, корпорация «Токю» (Tokyu Corporation), в сотрудничестве с вьетнамским государственным ведомством по развитию железнодорожного транспорта запустила проект «TOKYU BINH DUONG GARDEN CITY» (на английском языке) в провинции Биньзыонг. Заключение договоров с иностранными партнёрами приведёт к повышению надёжности и безопасности железных дорог и распространению уникального японского ноу-хау в разных частях мира, а также к продвижению станционных бизнесов в целом. Недалёк тот день, когда насладиться неповторимым миром экинака можно будет почти везде, где бы вы ни оказались!
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Tokyo Station City (на английском языке)Фотография к заголовку: Коммерческое пространство экинака «Гранста», пассажирская зона станции Токио