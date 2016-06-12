Beaucoup de grandes gares de Tokyo possèdent des zones commerciales où l’on peut faire ses courses entre deux trains. En mettant à profit leur emplacement avantageux, ces centres commerciaux se sont fortement développés et offrent aujourd’hui une gamme variée de biens et de services.

Faire ses courses dans les gares

Les « ekinaka » sont des centres commerciaux situés à l’intérieur des gares. Signifiant littéralement « à l’intérieur (naka) de la station (eki) », ces centres commerciaux de tailles variées se sont développés en répondant aux besoins de consommation des foules animées d'utilisateurs de trains des grandes villes de l’Archipel.

Dans le passé, les boutiques et les restaurants à l’intérieur des stations se limitaient aux kiosques, aux stands vendant des bentô et aux échoppes de nouille sur les quais où l’on mange debout. Au début des années 2000, certaines entreprises ferroviaires comme JR East ont commencé à étoffer leur offre en incluant de nouvelles boutiques : librairies, pâtisseries, cafés et boulangeries.

Le centre commercial Gransta à intérieur de la gare de Tokyo.

Les ekinaka ciblent les personnes occupées à faire la navette à travers les grandes gares du Japon. Certaines de ces gares voient passer des millions de passagers chaque jour. Les magasins d’alimentation et de vêtements sont communs dans les ekinaka. En fonction des stations, il est également possible d’obtenir d’autres services : coupe de cheveux rapide, manucure, massage relaxant, etc., ou encore se procurer des produits alimentaires dans un supermarché haut de gamme. Tout cela sans jamais avoir à franchir les portillons de sortie de la gare. Certains ekinaka offrent même des services de garde d’enfants.

Un autre détail simplifie la vie des utilisateurs de trains : ils peuvent effectuer tous leurs paiements avec la même carte à puce qu’ils utilisent pour prendre les trains.

Les portillons extérieurs et les zones commerciales autour des gares se combinent avec les ekinaka pour former des centres de consommation animés qui sont comparables aux grands magasins. Les ekinaka tels que First Avenue Station Tokyo, Shinagawa Station Ecute et Eki Marché de la gare d’Osaka bouillonnent de shoppers et de voyageurs cherchant à satisfaire leur faim dans un des nombreux restaurants ou stands de nourriture.

Une boutique dans une station vendant des muffins fraîchement cuits au four (à gauche). Un fleuriste d’un ekinaka (à droite).

Plaisirs gourmands

L’un des plus grands ekinaka de Tokyo est Gransta, un centre commercial construit en 2007 dans le cadre du développement la gare de Tokyo. La galerie marchande s’étend de Marunouchi sur le côté ouest de la gare à Yaesu à l’est. Conçu pour mettre en valeur la cuisine japonaise, Grandsta dispose de plus de 60 boutiques et restaurants sur une surface de 1 500 m2.

Une boutique de bentô proposant des variétés d’okowa, un plat composé de riz gluant cuit à la vapeur mélangé avec d’autres ingrédients.

Les nouvelles boutiques, aussi bien que les chaînes de magasins établies, sont présentes dans les ekinaka, et les clients peuvent les parcourir et essayer leurs différents produits : épicerie fine japonaise, bentô, confiserie, saké, etc. Tôt le matin, les voyageurs peuvent également profiter des restaurants offrant des formules petit-déjeuner à partir de 7 h chez Gransta Grand Dining.

La zone d’attente Gin no Suzu (Cloche d’argent) et Gransta à intérieur de la gare de Tokyo. (© Gransta)

Une vue de nuit de la gare de Tokyo et des environs.

Ouvert au monde des affaires

Les magasins des ekinaka continuent à se diversifier : on peut aujourd’hui trouver des pharmacies, des fleuristes et des boutiques de luxe. À l’instar du succès de JR East, les compagnies ferroviaires de Kansai et d’autres régions prévoient de développer leurs centres commerciaux à l’intérieur des gares.

Le modèle ekinaka a également commencé à faire son chemin à l’étranger. La compagnie ferroviaire japonaise Tôkyû est actuellement impliquée dans un projet avec un développeur au Vietnam pour construire un centre commercial dans la province de Binh Duong qui proposera des boutiques et des installations de loisirs ainsi que des zones résidentielles.

Tokyo Station City [EN]

Tokyo Station City Map : plan et vocabulaire (en format PDF) [EN]

JR East Information Center [EN]

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(Photo de titre : Gransta de la gare de Tokyo.)