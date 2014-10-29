Le début du voyage en est l’un des moments les plus importants et il faut que tout se passe bien pour profiter pleinement du reste du séjour. A travers ces informations nous souhaitons expliquer comment accéder aux villes voisines à partir des principaux aéroports, et présenter les tickets utiles à tous ceux qui désirent voyager au Japon.

Comment se rendre à Tokyo depuis l’aéroport de Narita

L’aéroport de Narita se situe à plus de 60 kilomètres de Tokyo. Le trajet en taxi coûte autour de 20 000 yens (au moins 140 euros), mais il existe d’autres moyens de transport plus accessibles comme le train ou le bus.

Lien : Aéroport international de Narita [EN]

Note : l’information concernant les prix figurants dans cet article fait référence aux tarifs en vigueur au guichet en avril 2014.

Voici les moyens de transport disponibles :

Le train

Il est aujourd’hui possible d’accéder aux lignes JR (Japan Railway) et Keisei depuis chacun des terminaux de l’aéroport, où se trouvent des guichets pour chaque ligne.

Si vous utilisez les lignes JR, nous expliquerons à la page suivante l’un des moyens les plus économiques pour voyager, le Japan Rail Pass, réservé aux étrangers munis d’un visa touristique.

Narita Express

La ligne Narita Express se prolonge jusqu’à la gare de Kawaguchikô sur la ligne de Fuji-kyûkô, ce qui rend plus facile l’accès au mont Fuji depuis l’aéroport de Narita. (Période et dates du service : week-ends et jours fériés entre le dernier samedi de juillet et le dernier dimanche de novembre.)

Le réseau JR est sans aucun doute le plus utile attendu qu’il dessert toutes les préfectures du pays. Le Narita Express fait partie du réseau JR East, et relie l’aéroport de Narita à la gare de Tokyo en environ une heure. Ce train est l’un des plus pratiques, puisqu’il va en direction de Yokohama et dessert également les principales gares de Tokyo comme Shinjuku et Ikebukuro, ou Ômiya à Saitama. Le prix du billet en seconde classe pour un aller simple est de 3 020 yens.

Lien : Narita Express [EN]

Keisei Skyliner

Keisei Skyliner

Avec le service express de la Keisei, il est possible de rejoindre, depuis l’aéroport de Narita, les gares de Ueno et Nippori en 40 minutes. En 2010, un nouveau modèle de train a été mis en service sur cette ligne. Le prix du billet est de 2 470 yens et il est possible d’accéder au centre de la capitale en utilisant l’« express » ou l’« access » sans payer de supplément.

Lien : Keisei Skyliner [EN]

Limousine bus

Des navettes relient directement l’aéroport de Narita à de nombreux gares et hôtels. Bien que le prix varie en fonction de la distance parcourue, le maximum est d’environ 3 000 yens (paiement préalable). Les Limousine bus sont équipés de toilettes.

Une fois passé la douane, il est possible d’acheter le billet pour le Limousine bus à l’un des guichets de l’aéroport.

Lien : Airport Limousine [EN]

Comment se rendre à Tokyo depuis l’aéroport de Haneda

Il existe un autre aéroport international dans la région tokyoïte. Il s’agit de l'aéroport de Haneda, qui se situe entre Shinagawa et Yokohama. C’est le plus ancien et le plus grand aéroport du pays.

Après l’ouverture de l'aéroport de Narita en 1978, il perd son statut de principal aéroport international de la capitale, mais reste la plate-forme de correspondance pour les vols nationaux qui relient Tokyo aux différentes prèfectures de l’archipel.

En octobre 2010, un nouveau terminal international est mis en service et desormais, plusieurs compagnies aériennes proposent également des liaisons internationales à destination de Paris, Londres, Francfort et Munich, entre autres.

Depuis l’aéroport de Haneda, il est possible de gagner le centre de Tokyo plus rapidement que depuis l'aéroport de Narita, par monorail, train ou Limousine bus. Le trajet en taxi coûte entre 6 000 et 8 000 yens.

Liens :

Aéroport international de Haneda [EN]

Tokyo Monorail [EN]

Keikyu Line [EN]

Transfert entre les aéroports de Narita et Haneda

Le meilleur moyen pour se déplacer est le train ou le Limousine bus. Le Limousine bus passe toutes les 65 à 85 minutes et le prix du billet est de 3 100 yens.

Lien : Airport Limousine [EN]

Comment aller à Osaka et Kyoto depuis l’aéroport international du Kansai

Pour ceux qui désirent visiter Kyoto, Osaka et Nara, l’aéroport international du Kansai est une bonne option. Cet aéroport construit sur une île artificielle dans la baie d'Osaka fonctionne 24h sur 24.

Avec le service de train express « Haruka » de la ligne JR East, il est possible de rallier Kyoto en 75 minutes. Le prix habituel pour un billet avec place réservée est de 3 370 yens.

Pour ceux qui veulent aller à Osaka, la ligne Nankai (limited express rapid) est recommandée. La gare de Nanba est à 34 minutes de l’aéroport. Le prix du billet pour un aller simple est de 1430 yens.

Il existe également un service de Limousine bus qui relie l’aéroport international du Kansai à Osaka, Kobe et Nara.

Lien : Aéroport international du Kansai [EN]

Aéroport d’Itami

Il faut faire attention à ne pas le confondre avec l’aéroport international du Kansai. Bien que son appellation officielle soit l’aéroport international d’Osaka, il n’effectue plus de liaisons internationales depuis l’ouverture du nouvel aéroport du Kansai. Les vols intérieurs sont plus nombreux à l’aéroport d’Itami. Le trajet en Limousine bus entre l’aéroport international du Kansai et celui d’Itami prend approximativement 70 minutes.

Lien : Aéroport international d’Osaka [EN]

Autres aéroports

Aéroport international de Chûbu

L’aéroport international de Chûbu, situé dans la préfecture d’Aichi, facilite l’accès à Nagoya, Toyota et Hamamatsu. On surnomme cet aéroport « Centrair ».

Lien : Aéroport international de Chûbu Centrair [EN]

Aéroport de Fukuoka

Cet aéroport dispose de nombreuses connexions avec les autres pays d’Asie et c’est la porte d’entrée de la région de Kyūshū.

Il existe un service gratuit de navettes entre le terminal des vols internationaux et celui des vols intérieurs. Depuis le terminal des vols intérieurs, il est possible de se rendre à la gare JR de Hakata ou au centre-ville de Fukuoka par le métro. En outre, des autobus relient directement le terminal des vols internationaux aux différentes villes de Kyūshū.

Lien : Aéroport de Fukuoka [EN]