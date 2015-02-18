حالما يصل المسافر إلى طوكيو، يجد شبكة معقدة من الحافلات والقطارات ومترو الانفاق بانتظاره لتساعده على التنقل من مطاري ناريتا وهانيدا إلى وجهات في جميع أنحاء منطقة العاصمة. سوف نقدم فيما يلي معلومات عن التنقل في المدينة بسرعة وسهولة وبتكلفة زهيدة.

من ناريتا إلى طوكيو

يقع مطار ناريتا الدولي على بعد حوالي ٦٠ كيلومتراً خارج العاصمة طوكيو بمحافظة تشيبا. ويتميز المبنيان الدوليان في المطار بخدمات سريعة للقطارات والحافلات وبأسعار معقولة تربط المطار بوسط المدينة والمناطق المحيطة بالعاصمة.

الرابط: مطار ناريتا الدولي

السكك الحديدية

خطوط السكك الحديدية JR وKeisei تقدم خدمات القطارات العادية من مطار ناريتا إلى طوكيو والمناطق المحيطة بها. تذاكر لخطوط مختلفة من وإلى المطار يمكن شراؤها من نوافذ الخدمات أو من ماكينات التذاكر الآلية الموجودة في محطات داخل المطار.

لأولئك الذين يستخدمون قطارات JR، يمكن الاطلاع أدناه على معلومات خاصة ببطاقة تصريح القطارات اليابانية (Japan Rail Pass).

* ارتفعت ضريبة الاستهلاك في اليابان إلى ٨٪ في أبريل/نيسان ٢٠١٤. لذلك فالأسعار الواردة هنا قد لا تعبر بدقة عن الأسعار الحالية. قد ينخفض السعر عند استخدام البطاقات الذكية مثل Suica ،Pasmo ،ICOCA أو غيرها.

الرابط: معلومات عن البطاقات الذكية Suica

ناريتا اكسبرس

ناريتا اكسبرس أو N'EX التابع لخطوط السكك الحديدية اليابانية JR، يتوقف في المحطات المركزية الكبرى وهي شينجوكو، اكيبوكورو، شيناغاوا، وطوكيو، وكذلك يوكوهاما وأوفونا بمحافظة كاناغاوا، تاكاو بغرب طوكيو، وأوميا بمحافظة سايتاما. تكلفة الركوب من محطة مطار ناريتا إلى محطة طوكيو هي ٣٠٢٠ ين (المقاعد المحجوزة فقط). تختلف التكلفة لجهات أخرى وفقا للمسافة. تمكن تذكرة مباشرة إلى طوكيو المسافرين لركوب المقاعد المحجوزة العادية على ناريتا اكسبرس ذهاباً من مطار ناريتا الدولي إلى الوجهات الرئيسية في طوكيو بخصم ٥٠٪ (١٥٠٠ ين).

الرابط: ناريتا اكسبرس

كايسي سكاي لاينر

كايسي سكاي لاينر

سكاي لاينر فائق السرعة الذي تشغله السكك الحديدية كايسي يربط مطار ناريتا مع محطات نيبوري وأوينو على خط يامانوتي المركزي في طوكيو في حوالي ٤٠ دقيقة بتكلفة قدرها ٢٤٧٠ ين (دون توقف، مقاعد محجوزة فقط). يمكن للمسافرين القادمين من الخارج الحصول على خصم عند حجز تذاكر باللغة الإنكليزية عبر موقع كايسي لتذاكر سكاي لاينر الإلكترونية. بالنسبة لأولئك الذين لا يمانعون في أخذ المزيد من الوقت للوصول إلى طوكيو، تشغل كايسي قطارات أكسيس اكسبرس وليميتد اكسبرس إلى محطة أوينو ولا تتطلب تذكرة للتنقل السريع.

الرابط: كايسي سكاي لاينر

حافلات وباصات الشتل (Shuttle Bus) في المطار

حافلة ليموزين المطار

حافلات ليموزين المطار تقدم خدمات لمجموعة واسعة من الوجهات في وحول منطقة العاصمة، بما في ذلك المحطات الرئيسية والفنادق، وتشكل خيارا مناسبا حتى بالنسبة لأكثر المسافرين انشغالا. يمكن شراء التذاكر في شباك الخدمة في صالات الوصول في مطار ناريتا وتكلف التذكرة حوالي ٣٠٠٠ ين (تختلف الأسعار حسب الوجهة). توجد دورات مياه في جميع الحافلات.

الرابط: ليموزين المطار

باصات طوكيو شتل (Tokyo Shuttle)

تشغله حافلات كايسي، وهو باص طوكيو شتل (Tokyo Shuttle) يربط مطار ناريتا مع محطة طوكيو. سعر التذكرة في اتجاه واحد هو ٩٠٠ ين. تغادر الحافلات كل ٢٠ دقيقة من مطار ناريتا بين السابعة صباحا والحادية عشر مساء. تغادر الحافلات محطة طوكيو بين الواحدة والنصف صباحا والثامنة مساء مع حافلتين اثنين في كل ساعة بين الساعة السادسة وصباحا والخامسة مساء.

الرابط: باصات طوكيو شتل (Tokyo Shuttle)