Путешествие начинается с аэропорта. Трудности, с которыми туристы сталкиваются в самом начале путешествия, могут сильно подпортить впечатление от поездки и страны в целом. Мы будем рады, если эта информация поможет всем, кто собирается посетить Японию, не потеряться по прибытии в Страну восходящего солнца.

Япония – островное государство, и существует лишь два способа попасть туда: самолетом или морем. На территории Японии находится пять международных аэропортов (Токио, Осака, Нарита, Кансай и Тюбу) и 20 внутренних аэропортов, которые теперь также могут принимать самолеты международных рейсов.

Как добраться из аэропорта Нарита до станции «Токио»

Аэропорт Нарита находится в 60 километрах от Токио. Такси из аэропорта стоит около 20 000 йен, но есть и другие, более удобные и дешевые способы добраться в город – например, на поезде или автобусе.

Более подробную информацию можно получить на странице Аэропорта Нарита (англ.)

Поезд

В каждом терминале аэропорта есть переход к линиям железнодорожных компаний Keisei и JR, а билеты на их поезда можно приобрести непосредственно в кассе каждой линии.

1. Narita Express

Несомненно, железнодорожная компания JR является самым удобным перевозчиком, чья сеть охватывает все префектуры страны. Narita Express является частью линий JR Este, позволяющей добраться из аэропорта Нарита до станции Токио примерно за час. Этот поезд является одним из самых комфортных, поскольку следует прямым рейсом до Йокогамы, останавливаясь на первых станциях Токио, таких как Синдзюку и Икэбукуро, а также на станции Оомия в Сайтаме. Стоимость простого билета до Токио составляет 3020 йен.

Более подробную информацию можно получить на странице Narita Express

Skyliner линии Keisei.

2. Keisei Skyliner

Экспресс Keisei поможет вам добраться из аэропорта Нарита до станции Уэно или Ниппори всего за 40 минут. В июле 2010 года на линии был запущен состав новой модели. Цена билета составляет 2 470 йен; вы можете добраться до центра столицы с помощью услуги «экспресс» или «экспресс доступ» без доплаты.

Более подробную информацию можно получить на странице Keisei (англ.)

Внимание: информация о ценах, предоставленная в данной статье, касается розничной стоимости билета в кассах на апрель 2014 года. С 1 апреля 2014 года потребительский налог был повышен с 5 до 8%, что может привести к изменению цены на билет в кассе и на проездной билет SUICA, PASMO или ICOCA.

Limousine Bus

Limousine Bus – автобусные маршруты, соединяющие аэропорт Нарита с основными гостиницами Токио. Хотя цена варьируется в зависимости от расстояния, она не превысит 3 000 йен (предварительная оплата). Автобусы Limousine Bus оснащены туалетами, что очень удобно для пассажиров, у которых мало времени на пересадку.

Пройдя таможню, вы сможете приобрести билет на автобус Limousine Bus в одной из касс аэропорта.

Более подробную информацию можно получить на странице Limousine Bus (англ.)

Как добраться из аэропорта Ханэда до центра Токио

Аэропорт Ханэда расположен между Токио и Йокогамой. Рейсы национальных авиакомпаний, соединяющие Токио с различными префектурами, являются основным способом воздушного сообщения Японии. До центра Токио можно добраться монорельсом, поездом или автобусом Limousine Bus. Такси обойдется приблизительно в 6 000 – 8 000 йен.

Более подробную информацию можно получить на странице аэропорта Ханэда (англ.)

Перемещение между аэропортами Нарита и Ханэда

В этом случае наилучшим вариантом является поезд (железнодорожные линии Кэйсэй, линии метро Ооэдо и Асакуса или железнодорожная линия Кэйкю) или автобус Limousine Bus. Limousine Bus доставит вас в аэропорт за 65-85 минут, цена билета составит 3 100 йен.

Как добраться из Международного аэропорта Кансай в Осаку или Киото

Для тех, кто желает посетить Киото, Осаку или Нару, аэропорт Кансай – оптимальный выбор. Этот аэропорт сооружен на искусственном острове и действует 24 часа в сутки.

Вы сможете добраться до Киото всего за 75 минут, воспользовавшись экспрессом Кансай «Харука» линии JR Nishi Nihon. Стандартная цена билета с учетом бронирования места составляет 3 370 йен.

Тем же, кто желает попасть в Осаку, мы рекомендуем воспользоваться линией Nankai (англ.)

Со станции международного аэропорта Кансай возможно добраться до станции Намба за 34 минуты. Цена обычного билета 1 430 йен.

Кроме того, автобусом Limousine Bus можно также доехать от Международного аэропорта Кансай до Осаки, Кобэ или Нары.

Более подробную информацию можно получить на странице Международного аэропорта Кансай (англ.)

Международный аэропорт Осака (Аэропорт Итами)

Не путать с Международным аэропортом Кансай. Этот аэропорт принимает большинство внутренних рейсов, он не занимается международными перевозками. Вы можете добраться от Международного аэропорта Кансай до Аэропорта Итами автобусом Limousine Bus приблизительно за 70 минут.

Другие аэропорты

Международный аэропорт Тюбу

Международный аэропорт Тюбу Centrair находится в префектуре Аити, откуда легко попасть в Нагою, Тоёду или Хамамацу.

Более подробную информацию можно получить на странице Международного аэропорта Тюбу “Centrair” (англ.)

Аэропорт Фукуока

Этот аэропорт принимает рейсы из многих стран Азии и является «воздушными воротами» региона Кюсю.

Специализированный автобус осуществляет перевозки между терминалами международных и внутренних рейсов этого аэропорта. Метро доставит вас до станции JR Хаката всего за пять минут или довезет от терминала внутренних рейсов аэропорта до центра Фукуоки. Кроме того, есть прямые автобусные рейсы от терминала международных рейсов до различных городов Кюсю.

Более подробную информацию можно получить на странице аэропорта Фукуока (англ.)

Удобные способы передвижения по Японии

Проездной билет Japan Rail Pass для пользования линиями JR

Если вы решили путешествовать поездами JR, мы расскажем о наиболее экономичном варианте, которым могут воспользоваться иностранцы: Japan Rail Pass. Это проездной билет, действительный для поездов, рейсовых автобусов и монорельсов Токио, принадлежащих компании JR. Иностранные гости страны могут приобрести Japan Rail Pass, лишь находясь за пределами Японии через туристическое агентство в виде документа, который сразу же по прибытию в страну можно обменять на проездной билет. Путешественник получает документ типа «паспорт», который необходимо демонстрировать при входе на станцию.

Более подробную информацию можно получить на странице Japan Rail Pass (англ.)

Активировать Japan Rail Pass на станции в Токио можно в Центре поддержки JR East Travel, расположенном у северного входа в Маруноути на станции Токио, а также в кассе JR Tokai, расположенной у центрального входа в Яэсу на той же станции; кроме того, услугу активации предоставляют все главные станции JR страны, а также туристические агентства.

Более подробную информацию можно получить, пройдя по ссылке http://www.japanrailpass.net/eng/en001.html (англ.)

Офис Центра поддержки JR East Travel расположен у северного входа Маруноути на станции Токио. Кроме того, здесь можно оплатить и другие товары и услуги (комплексные туристические путевки, автобусные туры и т.д.), а также получить консультацию наших специалистов по вопросам, связанным с вашим путешествием. Здесь вы сможете зайти в Интернет или проверить электронную почту, а также получить информацию о бесплатных точках подключения Wi-Fi.

Приложения для ориентации в токийском метро

С 1 апреля 2014 года метро Токио запустило приложение для мобильных телефонов для иностранцев: Tokyo Subway Navigation for Tourists. Это приложение доступно на японском, английском, китайском (традиционном и упрощенном) и корейском языках.

Приложение предназначено для поиска оптимальных маршрутов линий метро Токио и линии Toei, что значительно облегчает передвижение иностранцам, которым непросто разобраться в довольно запутанной системе токийского метрополитена. Tokyo Subway Navigation for Tourists не требует подключения к Интернету, поэтому им можно пользоваться на любом смартфоне даже при отсутствии соединения с сетью.

Проездные на метро

С 22 апреля 2014 года началась продажа Tokyo Subway Ticket — абонемента, действие которого распространяется на линии метро Токио и 4 линии метро Toei, и предназначенного как для жителей страны, для так и для иностранных путешественников.

Существует три типа проездных: абонемент на 1 день (Tokyo Subway 1-Day Ticket) стоимостью в 800 йен, абонемент на 2 дня (Tokyo Subway 2-Day Ticket) стоимостью в 1200 йен и абонемент на 3 дня (Tokyo Subway 3-Day Ticket) стоимостью в 1500 йен. Абонемент предназначен для жителей страны и иностранных путешественников.

Более подробную информацию можно получить на странице токийского метро (англ.)

Бесплатный Wi-Fi на территории Японии

Ниже представлена полезная информация о бесплатном Wi-Fi-доступе к сети Интернет, которым могут воспользоваться, в том числе, и гости Японии.

Japan Connected-free Wi-Fi

Japan Connected-free Wi-Fi – это бесплатное приложение для смартфонов, позволяющее осуществлять быстрый поиск и соединение с сетью в точках бесплатного Wi-Fi-доступа на всей территории Японии. Это приложение можно загрузить в Google Play (для смартфонов Android) и в App Store (для iPhone).

Покрытие охватывает аэропорты Нарита и Ханэда, международный аэропорт Кансай и другие крупнейшие аэропорты, а также транзитные станции сети железных дорог Сикансэн, важнейшие туристические точки и круглосуточные магазины (такие, как 7 Eleven).

Ссылка на веб-страницу Japan Connected-free Wi-Fi http://www.ntt-bp.net/service/device/jcfw/en/index.html (англ.)

NTT East Free Wi-Fi Japan

Иностранные туристы могут пользоваться услугой бесплатного Wi-Fi в течение 14 дней на обширной территории, охватывающей Токио, Хаконэ, гору Фудзи, регион Тохоку и о. Хоккайдо, а также аэропорт Нарита и аэропорт Син-Титосэ.

Для доступа к этой услуге необходимо зарегистрироваться и получить логин Wi-Fi и пароль. Форма запроса услуги зависит от вашего местонахождения (на территории Японии или за ее пределами). Ниже можно найти более детальную информацию об этой услуге.

(1) до прибытия в Японию

Приложение "NAVITIME for Japan Travel" можно загрузить на Google Play или App Store, где вам будет присвоено имя пользователя и пароль.

(2) по прибытии на территорию Японии

Получить карточку с именем пользователя и паролем возможно в предназначенных местах, указанных ниже:

Магазинах сети Travelex, расположенных в каждом международном аэропорту, а также на станциях Токио или Синдзюку в магазинах Кэйо или Одакю;

В крупнейших торговых центрах (например, Исэтан на Синдзюку, или в магазинах сети Мицукоси на Нихонбаси, Гиндзе и в г.Саппоро);

В важнейших туристических точках (гора Фудзи, квартал Акихабара, улица Гиндза, Сола Мати (Tokyo Skytree в квартале Асакуса) и др.)

Больше информации на странице East Free Wi-Fi Japan (англ.)

OSAKA Free Wi-Fi/OSAKA Free Wi-Fi Lite

Бесплатный Wi-Fi на территории г.Осака. Услуга доступна в 44 районах и имеет 163 точки доступа, расположенные на территории Международного аэропорта Кансай, сети метрополитена города, частных линиях поездов, в гостиницах и ресторанах, торговых и туристических центрах и т.д. В дальнейшем планируется расширение покрытия.

Существует два типа данной услуги:

(1) OSAKA Free Wi-Fi, предусматривающая сброс соединения каждые 30 минут. Время пользования неограничено.

(2) OSAKA Free Wi-Fi Lite, предусматривающая сброс соединения каждые 15 минут. Время пользования сетью ограничено одним часом в день.

Больше информации на странице OSAKA Free Wi-Fi (англ.)

Бесплатный Wi-Fi в сети STARBUCKS

Вы можете воспользоваться бесплатным Wi-Fi соединением в 850 кофейнях Starbucks, расположенных на всей территории страны. Эта услуга обеспечивает бесплатное подключение к сети Интернет и просмотр видео без проделывания каких-либо дополнительных процедур, просто введя свою электронную почту. Время пользования сетью соответствует часам работы кофейни.

Бесплатный Wi-Fi в сети STARBUCKS (англ.)

Гостиницы

В Японии существует огромный выбор гостиниц – от дорогостоящих пятизвездочных отелей класса «люкс» до бизнес-отелей, пансионов и хостелов, где можно снять номер по более доступной цене. Но если вы хотите в полной мере насладиться традиционной японской атмосферой, мы рекомендуем вам остановиться в традиционной гостинице рёкан. Вас разместят в комнате с татами, вы сможете спать на футоне (традиционной японской постельной принадлежности), отведать блюда японской кухни и попробовать некоторые традиционные занятия. Кроме того, ощутить традиционную атмосферу вам помогут горячие природные источники онсэн или традиционная японская ванна офуро. Многие гостиницы рёкан предлагают услугу однодневного постоя (питание включено).

Что же касается пансионов и хостелов, в Японии есть огромный выбор мест, где можно переночевать. В последние годы возросло количество «деревенских пансионов», где можно даже принять участие в традиционных сельскохозяйственных работах.

Мы надеемся, что вы останетесь довольны гостеприимством гостиниц рёкан

Виза

Для въезда на территорию Японии необходима виза, получить которую в некоторых случаях можно в представительстве или консульстве Японии. Процесс оформления необходимых для получения визы документов зависит от страны вашего проживания, поэтому мы рекомендуем обратиться в представительство или консульство Японии в вашей стране как можно раньше.

Более подробную информацию можно получить на странице Посольства Японии в России

Другие полезные ссылки:

О получении визы :

http://visitjapan.ru/visa

Расписание авиарейсов в Японию.

http://visitjapan.ru/avia

Посольство Японии

http://www.ru.emb-japan.go.jp/ARMENIA/

Посольство Японии

http://www.az.emb-japan.go.jp/001en.html

Посольство Японии

http://www.by.emb-japan.go.jp/j/index.html

Посольство Японии

http://www.ee.emb-japan.go.jp/

Посольство Японии

http://www.ge.emb-japan.go.jp/english/index.html

Посольство Японии

http://www.kz.emb-japan.go.jp/index.htm

Посольство Японии

http://www.kg.emb-japan.go.jp/index_r.htm

Посольство Японии

http://www.lv.emb-japan.go.jp/

Посольство Японии

http://www.lt.emb-japan.go.jp/

Посольство Японии

http://www.ua.emb-japan.go.jp/eng/

Посольство Японии в Москве

http://www.ru.emb-japan.go.jp/

Генеральное консульство в Хабаровске

http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/

Генеральное консульство в Санкт-Петербурге

http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/

Генеральное консульство во Владивостоке

http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/

Генеральное консульство в Южно-Сахалинске

http://www.sakhalin.ru.emb-japan.go.jp/index_r.htm

Посольство Японии

http://www.tj.emb-japan.go.jp/index.ru.htm

Посольство Японии

http://www.tm.emb-japan.go.jp/

Посольство Японии

http://www.ua.emb-japan.go.jp/ukr/index.html