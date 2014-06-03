El comienzo de un viaje es uno de los momentos más importantes. Que todo vaya bien es importante para poder disfrutar del resto del viaje. Con esta información queremos explicar cómo acceder desde los principales aeropuertos hasta sus ciudades vecinas, algunos tickets útiles y la forma de usar la conexión Wi-fi gratuita, para ayudar a todos aquellos que deseen viajar a Japón.

Al tratarse de una nación insular, sólo existen dos formas de acceder a Japón: en avión o en barco. En Japón hay cinco aeropuertos internacionales (Tokio, Osaka, Narita, Kansai y Chūbu) y 20 aeropuertos nacionales en los que se ha puesto en servicio la llegada de aviones procedentes del extranjero.

Cómo llegar del aeropuerto de Narita a Tokio

El aeropuerto de Narita está a más de 60 kilómetros de la metrópolis Tokiota. Llegar en taxi cuesta alrededor de 20.000 yenes, pero hay formas más convenientes de hacerlo por un precio más asequible como el tren o el autobús. A continuación explicamos qué otros transportes existen.

Enlace a la web del Aeropuerto Internacional de Narita.

El tren

Hoy es posible acceder a las líneas Keisei y JR desde cada terminal del aeropuerto adquiriendo los pasajes directamente en la ventanilla de cada línea.

En caso de que se utilice la línea JR, explicamos más adelante uno de los medios más económicos para viajar en ella que puede ser utilizado por los visitantes extranjeros, el Japan Rail Pass.

1. Narita Express

La línea JR es sin duda la más útil ya que conecta con todas las prefecturas del país. El Narita Express es parte de la línea JR Este, por lo que su servicio exprés conecta el aeropuerto de Narita con la estación de Tokio en aproximadamente una hora. Este tren es uno de los más convenientes, ya que viaja en dirección a Yokohama y para en las principales estaciones de Tokio, como Shinjuku o Ikebukuro, además de en Ōmiya, en Saitama. El precio de un billete sencillo es de 3.020 yenes.

Enlace a la web del Narita Express

El Skyliner de la línea Keisei.

2. Keisei Skyliner

Con el servicio exprés de la Keisei es posible llegar desde el aeropuerto de Narita hasta la estación de Ueno y Nippori en unos 40 minutos. En julio de 2010 esta línea puso en funcionamiento un nuevo modelo de tren. El precio del billete es de 2.470 yenes, y se puede llegar al centro de la capital utilizando el servicio “exprés” o “acceso exprés” sin necesidad de pagar un precio adicional.

Enlace a la web de la línea Keisei

Advertencia: la información de los precios que aparece en este artículo se refiere al precio de compra en ventanilla en abril de 2014. Desde el 1 de abril de 2014 el impuesto al consumo ha aumentado de un 5% a un 8%, por lo que existe una diferencia entre el precio en ventanilla y el de las tarjetas de transporte SUICA, PASMO o ICOCA.

Limousine Bus

Es un autobús que une el aeropuerto de Narita con los principales hoteles de Tokio. Aunque el precio varía según la distancia recorrida, el límite está alrededor de los 3.000 yenes (Pago previo). Los Limousine Bus están equipado con baño, útil para aquellas personas que tengan poco tiempo para hacer transbordo.

Una vez pasada la aduana, es posible comprar el billete para el Limousine Bus en una de las ventanillas del aeropuerto.

Enlace a la web del Limousine Bus

Cómo llegar desde el aeropuerto de Haneda hasta el centro de Tokio

El aeropuerto de Haneda se encuentra entre Tokio y Yokohama. Une en vuelos nacionales a Tokio con las distintas prefecturas, siendo el mayor nodo de conexiones aéreas de Japón. Está aumentando el número de vuelos internacionales. Es posible llegar hasta el centro de Tokio utilizando el monorraíl, el tren o el Limousine Bus. En caso de utilizar el taxi, costaría alrededor de 6.000 y 8.000 yenes.

Enlace a la web del aeropuerto de Haneda

Desplazamiento entre los aeropuertos de Narita y Haneda

Las mejores formas de desplazarse son utilizando el tren (línea directa entre Keisei, línea Asakusa de metro y Keikyū), o el Limousine Bus. El Limousine Bus tarda entre 65 y 85 minutos, y el precio del billete es de 3.100 yenes.

Cómo llegar desde el Aeropuerto Internacional de Kansai hasta Osaka y Kioto

Para aquellos que quieran visitar Kioto, Osaka y Nara, el Aeropuerto Internacional de Kansai es una buena opción. El aeropuerto de Kansai se construyó sobre una isla artificial y opera las 24 horas.

Con el servicio de tren exprés del aeropuerto de Kansai “Haruka” de la línea JR Nishi Nihon es posible llegar a Kioto en 75 minutos. El precio habitual por un billete con asiento reservado es de 3.370 yenes.

Para aquellos que quieran ir a Osaka, se recomienda la línea Nankai (limited express rapit). Desde la estación del Aeropuerto Internacional de Kansai es posible llegar hasta la estación de Namba en 34 minutos. El precio del billete sencillo es de 1.430 yenes.

También hay un servicio de Limousine Bus que une el Aeropuerto Internacional de Kansai con Osaka, Kobe y Nara.

Enlace a la web del Aeropuerto Internacional de Kansai

Aeropuerto Internacional de Osaka (Aeropuerto de Itami)

Se debe tener cuidado de no confundir el Aeropuerto Internacional de Kansai con este otro aeropuerto. En este aeropuerto parten y llegan un número mayor de vuelos nacionales que en el otro, y actualmente no tiene conexiones internacionales. El desplazamiento entre el Aeropuerto Internacional de Kansai y el Aeropuerto de Itami en Limousine Bus es de aproximadamente 70 minutos.

Otros aeropuertos

Aeropuerto Internacional de Chūbu

En la prefectura de Aichi está el Aeropuerto Internacional de Chūbu, desde el que es fácil trasladarse hasta Nagoya, Toyota y Hamamatsu. Este aeropuerto recibe el sobrenombre de “Centrair”.

Web del Aeropuerto Internacional de Chūbu Centrair

Aeropuerto de Fukuoka

Este aeropuerto mantiene numerosas conexiones con diversos países de Asia, y es la puerta de entrada a la región de Kyūshū.

Hay un servicio gratuito de conexión en autobús entre la terminal de vuelos internacionales y la de vuelos nacionales. Desde la terminal de vuelos nacionales se puede llegar utilizando el metro hasta la estación JR de Hakata (en cinco minutos) y al centro de la ciudad de Fukuoka. Además, hay autobuses directos desde la terminal de vuelos internacionales que unen las distintas ciudades de Kyūshū.

Web del Aeropuerto de Fukuoka

Formas útiles de moverse en Japón

El “Japan Rail Pass”, útil para moverse por las líneas de la JR

Los visitantes extranjeros pueden adquirir el “Japan Rail Pass”, un pase especial para utilizar libremente los trenes, los autobuses de línea y el monorraíl de Tokio, propiedad de la compañía JR. El Japan Rail Pass, que se puede comprar sólo fuera de Japón a través de una agencia de viajes, donde se recibirá un documento para cambiar por el pase una vez hemos llegado a Japón. El viajero recibirá un documento con forma de pasaporte que deberá mostrar al entrar en las estaciones.

Enlace a la web del Japan Rail Pass

Para activar el Japan Rail Pass en la estación de Tokio se puede acudir al Centro de Asistencia de la JR East Travel, en la entrada norte de Marunouchi de la estación de Tokio; y a la taquilla de la JR Tokai en la entrada central de Yaesu de la misma estación. Aparte de la estación de Tokio, también se puede activar en las principales estaciones de la JR de todo el país, y en las oficinas de turismo.

Para más información sobre dónde adquirir el Japan Rail Pass:

Agencias de viaje que lo facilitan en América Latina

Agencias de viaje que lo facilitan en Europa

La oficina del Centro de Asistencia de la JR East Travel situada en la entrada norte de Marunouchi de la estación de Tokio. En la ventanilla de estas oficinas, además del Japan Rail Pass, se pueden obtener también otros servicios para viajar (paquetes de viajes, tours en autobús, etc.). También es posible realizar consultas a un asistente referentes al viaje en esta oficina. Hay además ordenadores disponibles para consultar páginas web y el correo electrónico, así como puntos donde es posible utilizar internet de manera gratuita a través de Wi-Fi.

Utilizar la red de metro de Tokio de manera inteligente

(Aplicaciones para buscar la mejor ruta de metro)

Desde el 1 de abril de 2014 el metro de Tokio ha lanzado una aplicación para smartphones destinada a los visitantes extranjeros que llegan a Japón: Tokyo Subway Navigation for Tourists. Esta aplicación está disponible en japonés, inglés, chino (simplificado y tradicional) y coreano.

Esta es una App especializada en la búsqueda de recorridos en las líneas del metro de Tokio y de la línea Toei que es de gran ayuda para los extranjeros a los que les resulte complicado comprender las distintas conexiones del metropolitano tokiota. Una vez descargada, esta aplicación puede ser utilizada aunque no se disponga de conexión a internet, por lo que se puede utilizar en cualquier smartphone incluso en los lugares donde no haya conectividad.

(Bonos de metro destinados a viajeros)

A partir del 22 de abril de 2014 se ha puesto a la venta el “Tokyo Subway Ticket”, un bono de metro para las 9 líneas del metro de Tokio y las 4 del metro Toei destinado a los viajeros nacionales y extranjeros.

Existen tres tipos distintos de bonos: un bono de un día (Tokyo Subway 1-Day Ticket) por 800 yenes. Un bono de 2 días (Tokyo Subway 2-Day Ticket) por 1.200 yenes. Y un bono de 3 días (Tokyo Subway 3-Day Ticket) por 1.500 yenes. Tanto los viajeros nacionales como los extranjeros pueden utilizar la red de metro de Tokio económicamente con estos bonos.

Enlace a la web del metro de Tokio

Conexión Wi-Fi gratuita en Japón

El servicio de conexión Wi-Fi gratuito es de gran utilidad para consultar información turística y sobre medios de transporte. A continuación presentamos información útil sobre el acceso a redes Wi-Fi gratuitas que también pueden utilizar los extranjeros en Japón. Por cierto, recuerden que en Japón “Wi-Fi” se pronuncia “wai-fai”.

Japan Connected-free Wi-Fi

Es una aplicación para smartphones que permite buscar y conectarse rápidamente a las redes Wi-Fi gratuitas en cada prefectura de Japón. Se puede descargar en Google Play (para Android) y en la App Store (para iPhone).

Tanto la aplicación como la conexión a las redes Wi-Fi es gratuita. El área de cobertura es Narita, Haneda, el Aeropuerto Internacional de Kansai y otros aeropuertos principales, así como las estaciones de tránsito del Shinkansen, los principales enclaves turísticos y las tiendas de 24 horas (como los 7 Eleven), entre otras zonas.

Enlace a la web de Japan Connected-free Wi-Fi

NTT East Free Wi-Fi Japan

Los visitantes extranjeros pueden utilizar este servicio de Wi-Fi gratuita en el Este de Japón durante 14 días, en un área amplia que incluye, además de Tokio, Hakone, el monte Fuji, Tōhoku y Hokkaidō, además del Aeropuerto de Narita y el Nuevo Aeropuerto de Chitose, entre otros.

Para acceder a este servicio es necesario registrarse para obtener un Wi-Fi ID y una contraseña. La forma de solicitar a este servicio depende de si se ha entrado ya en el país o no, siendo diferente en cada caso. Ofrecemos los detalles a continuación.

(1) Antes de llegar a Japón

La aplicación "NAVITIME for Japan Travel" puede descargarse desde Google Play o la App Store, y con ella se obtendrá un nombre de usuario y contraseña.

(2) Después de llegar a Japón

Se puede obtener una tarjeta con un nombre de usuario y contraseña en los lugares designados que enumeramos a continuación:

En las tiendas Travelex (situadas en cada aeropuerto internacional, o bien en las estaciones de Tokio, Shinjuku, en los almacenes Keio o en los almacenes Odakyu, entre otros).

En los principales almacenes (por ejemplo, en el Isetan de Shinjuku, o en los almacenes Mitsukoshi de Nihonbashi, Ginza y Sapporo).

En los principales enclaves turísticos (Por ejemplo, el monte Fuji, Akihabara, Ginza, Asakusa, Tokyo Skytree y Solamachi).”

Enlace a la web del East Free Wi-Fi Japan

OSAKA Free Wi-Fi/OSAKA Free Wi-Fi Lite

Se trata de un servicio de Wi-Fi gratuito que puede ser utilizado en Osaka desde enero de 2014. Este servicio está disponible en 44 lugares con 163 puestos de acceso repartidos en el Aeropuerto Internacional de Kansai, la red de metro de la ciudad, las líneas de tren privadas, hoteles y restaurantes, centros de negocios y de turismo, etc. Además, esta área de acceso se ampliará de aquí en adelante.

Existen dos tipos de servicio.

(1) OSAKA Free Wi-Fi: con el que la conexión se resetea cada 30 minutos. El tiempo de uso es ilimitado.

(2) OSAKA Free Wi-Fi Lite: con el que la conexión se resetea cada 15 minutos, y tiene un tiempo de uso limitado a una hora al día.

Enlace a la web de OSAKA Free Wi-Fi

Wi-Fi gratuita en los establecimientos STARBUCKS

Se puede utilizar en 850 establecimientos en todo el país. Con este servicio es posible navegar por internet y ver vídeos de manera gratuita, sin necesidad de realizar ningún tipo de procedimiento especial, y simplemente registrando el correo electrónico al comienzo. El tiempo de uso es acorde a las horas que esté abierto el establecimiento.

Enlace a la web sobre la Wi-Fi gratuita en los STARBUCKS

Hoteles

En Japón existe una gran oferta de alojamiento, desde hoteles de lujo y de cinco estrellas con un alto precio, hasta hoteles de negocios, pensiones y hostales a un precio más asequible. Sin embargo, recomendamos el Ryokan a todos aquellos que quieran deleitarse con la tradición japonesa. Alojarse en una habitación con tatami, dormir en futon o disfrutar de la cocina japonesa son algunas de las actividades que se pueden realizar. Además es posible quedar envuelto por la atmófera tradicional de Japón disfrutando de un baño en el onsen o el ofuro. Muchos Ryokan ofrecen la posibilidad de realizar una estancia de un día, incluyendo dos comidas.

En cuanto a las pensiones y los hostales, hay diversos lugares donde es posible solo pernoctar. En los últimos años han aumentado el número de “pensiones rurales” donde es posible hospedarse y experimentar el trabajo en el campo.

Esperamos que disfrutes de la hospitalidad de los Ryokan.

Visado

Para entrar en Japón es necesario un visado que debe ser solicitado en algunos casos en la embajada o el consulado de Japón. Los trámites para obtener el visado difieren según la nacionalidad, por lo que recomendamos contactar con suficiente antelación con la embajada o consulado de Japón en el país de origen para realizar las consultas pertinentes.

En caso de entrar en Japón como turista, hay países cuyos habitantes están exentos de realizar los trámites para el visado antes de viajar, ya que este se recibirá en el aeropuerto de destino. En la actualidad (2013) están exentos de los trámites para el visado los nacionalizados en Argentina, Uruguay, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Honduras, México y España. Todos los ciudadanos de estos países tienen permiso para permanecer en Japón por un periodo de tres meses como turistas, a excepción de los nacionalizados en México cuyo permiso es de seis meses. Para más información recomendamos consultar la página del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón.

LISTADO DE EMBAJADAS (En orden alfabético por el nombre del país)

Embajada de Japón en Argentina

Bouchard 547, Piso 17

C1106ABG - Ciudad de Buenos Aires

República Argentina

Teléfono: (54-11) 4318-8200 / 8220

http://www.ar.emb-japan.go.jp/

Embajada de Japón en Bolivia

Calle Rosendo Gutiérrez No. 497, esq. Sánchez Lima

La Paz, Bolivia

Teléfono: (591-2) 241-9110

http://www.bo.emb-japan.go.jp/index.html

Embajada de Japón en Chile

Ricardo Lyon 520, Providencia, Santiago.

Teléfono: 02-2232-1807

Fax: 02-2232-1812

http://www.cl.emb-japan.go.jp/general.htm

Embajada de Japón en Colombia

Carrera 7 No. 71-21

Torre B Piso 11

Bogotá, D. C. – Colombia

Teléfono: +57 (1) 317 50 01

Fax: +57 (1) 317 49 89

http://www.colombia.emb-japan.go.jp/ESP/embajada.htm

Embajada de Japón en Costa Rica

Torre La Sabana Piso 10, Sabana Norte, San José

Apartado Postal 501-1000, San José

Teléfono: +506 2232-1255

Fax: +506 2231-3140

http://www.cr.emb-japan.go.jp/index.htm

Embajada de Japón en Cuba

Centro de Negocios Miramar,

Edificio No.1, 5to. piso,

Ave. 3ra., esq. a 80, Miramar, Playa,

Ciudad de La Habana, Cuba CP: 11300

Teléfono: (+53) 7-204-8904

Fax: (+53) 7-204-8902

http://www.cu.emb-japan.go.jp/index_es.html

Embajada de Japón en Ecuador

Avenida Amazonas N39-123

y Calle Arizaga, Edf.Amazonas Plaza, Piso 11, Quito, Ecuador

Teléfono: +593-2-2278-700

http://www.ec.emb-japan.go.jp/

Embajada de Japón en El Salvador

Calle El Mirador y 89 Av. Norte,

Edificio World Trade Center, Torre 1 Sexto Nivel, San Salvador

Teléfono: 528-1111

Fax: 2264-6061, 2528-1100

http://www.sv.emb-japan.go.jp/

Embajada de Japón en España

Calle Serrano, 109 - 28006 Madrid

Teléfono: +(34) 91-590-7600

Fax: +(34) 91-590-1321

http://www.es.emb-japan.go.jp/embajada/embajada_ubicacion_madrid.html

Embajada de Japón en Guatemala

Avenida Reforma 16-85 Zona 10

Edif. Torre Internacional Nivel 10

Guatemala

Teléfono: 502-2382-7300

Fax: 502-2382-7310

http://www.gt.emb-japan.go.jp/

Embajada de Japón en Honduras

Col. San Carlos, Calzada Rep. Paraguay,

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

(Apartado Postal 3232)

Teléfono(504) 2236-5511

Fax(504) 2236-6100

http://www.hn.emb-japan.go.jp/spanish-contents/index-spanish.htm

Embajada de Japón en México

Paseo de la Reforma 395

Col. Cuauhtemoc, CP 06500

Mexico, D.F.

Teléfono: (+52) (55) 5211-0028

http://www.mx.emb-japan.go.jp/

Embajada de Japón en Nicaragua

Embajada del Japón, Plaza España 1c. abajo y 1c. al lago,

Bolonia, Managua, Nicaragua (Apartado Postal 1789)

Teléfono: (505) 2266-8668～71

Fax: (505) 2266-8566

http://www.ni.emb-japan.go.jp/

Embajada de Japón en Panamá

Calle 50 y 60E, Obarrio, Apdo. Postal 0816-06807, Rep. de Panamá.

Teléfono: (507)+263-6155

Fax: (507)+263-6019

http://www.panama.emb-japan.go.jp/es/index.html

Embajada de Japón en Paraguay

Avenida Mariscal López Nº 2364, Asunción – Paraguay

Teléfono: +595 (21) 604.616 (R.A.)

Fax: +595 (21) 606.901

http://www.py.emb-japan.go.jp/

Embajada de Japón en Perú

Av. San Felipe 356, Jesús María, Lima 11

Casilla Postal: Apartado 3708, Lima 100

Teléfono: +51 (1) 219-9500 (central)

Fax: +51 (1) 463-0302

http://www.pe.emb-japan.go.jp/

Embajada de Japón en República Dominicana

Av. Winston Churchill No. 1099, Esq. Andrés Julio Aybar

Torre Citigroup Piso 21, Acropólis Center, Ens. Piantini, Santo Domingo, R.D.

Teléfono: (1) 809-567-3365

Fax: (1) 809-566-8013

http://www.do.emb-japan.go.jp

Embajada de Japón en Uruguay

Bulevar Artigas 953, Montevideo, Uruguay

Teléfono: (+598-2)-418-7645

Fax: (+598-2)-418-7980

http://www.uy.emb-japan.go.jp/

Embajada de Japón en Venezuela

Torre Digitel, Piso 9

Av. Don Eugenio Mendoza con Esquina Calle Miranda

Urb. La Castellana, Chacao, Miranda

Teléfono: 0212 262 3435

Fax: 0212 262 3484

http://www.ve.emb-japan.go.jp/esp/index.htm