تطلق تسمية ”إيكي ناكا“ أي داخل المحطة على المناطق التجارية الموجودة داخل محطات السكك الحديدية الكبرى في اليابان. وهو نوع جديد من الأعمال التجارية التي بدأت من خلال الاستفادة من حيوية الموقع داخل محطات القطار اليابانية التي لا تهدأ لا ليل ولا نهار. إن المناطق التجارية داخل المحطة تخدم مستخدمي قطارات السكك الحديدية والمترو بشكل خاص وتوفر لهم احتياجاتهم المختلفة دون الحاجة للخروج من المحطة فكل ما عليك هو التوقف قليلاً في منتصف الطريق وأنت ذاهب أو عائد من العمل أو المدرسة. المحطات اليابانية تعد حقاً عالماً مميزا لن تجد لها مثيل في الدول الأخرى فداخل محطات القطار اليابانية سواء كانت تحت الأرض أو فوقها فأنت ملك متوج في عالم كامل متكامل من الخدمات والرفاهية.

المناطق التجارية داخل المحطة صديقة الأم العاملة

”إيكي ناكا“ أو ”داخل المحطة“ هي المناطق التجارية الموجودة داخل المحطات والتي تديرها الشركات المختلفة بما فيها شركات السكك الحديدية. اليابان هي مجتمع من القطارات والمترو والتي تطورت ونمت فيه خطوط السكك الحديدية في معظم أرجاء البلاد. وليس بالأمر المفاجئ أن تكون أكثر ١٠ محطات استخداماً على مستوى العالم من حيث عدد المستخدمين اليومي جمعيها محطات يابانية. وبالمناسبة أكثر المحطات المستخدمة في العالم هي محطة شينجوكو بوسط طوكيو إذ تخدم أكثر من ٣ ملايين راكب يومياً. وفي السنوات القليلة الماضية قد بدأ اتجاه نحو جعل المحطات الهامة والرئيسية من حيث الموقع وعدد المستخدمين وكذلك محطات البداية والنهاية للخطوط الكبرى أكثر راحة من حيث نطاق الخدمات لذلك فقد زاد الاهتمام بالمناطق التجارية داخل المحطة.

في البداية، كانت المحلات الموجودة داخل المحطة محدودة عبارة عن محلات تجارية على نطاق ضيق تدعى ”كيوسكو KIOSK“، وأكشاك السوبا للأكل واقفاً، ومحلات بيع وجبات القطار ”إيكيبن“. ولكن منذ عام ٢٠٠٠ بدأت تظهر وتنتشر تدريجياً أنشطة تجارية جديدة مثل محلات الكتب والمجلات، المقاهي والكافيهات، محلات المخبوزات والحلويات الغربية وغيرها.

محل لبيع الحلويات في منطقة ”غورانسوتا“ التجارية داخل محطة طوكيو

وحاليا تتوسع الكثير من الخدمات في المناطق التجارية داخل المحطة لخدمة الأشخاص المشغولين من مستخدمي القطارات أثناء الذهاب والعودة من أعمالهم، فأصبح هناك صالونات الأظافر والمساج، ودار حضانة للأطفال والتي يمكن أن ترعى الطفل لمرة واحدة، صالونات حلاقة تقص الشعر في ١٠ دقائق فقط، محلات بيع الأطعمة الجاهزة، سوبر ماركت على أعلى مستوى، محلات المشروبات والمأكولات المختلفة، محلات المستلزمات اليومية والملابس. ولأن منطقة داخل المحطة في اليابان لا يمكن الوصول إليها إلا بعد العبور من بوابات التذاكر فبطبيعة الحال مدن داخل المحطة التجارية في الأساس تستهدف مستخدمي القطارات ذوي الوقت المحدود، ولكن مؤخرا أصبح هناك زبائن يشترون تذاكر دخول المحطة فقط للعبور بها إلى المناطق التجارية داخل المحطة.

كذلك المراكز التجارية خارج المحطات ويطلق عليها ”خارج المحطة“ أو ”مبنى المحطة“ أصبح وجودها لا يستهان به. فمثلا هناك المراكز التجارية خارج محطة طوكيو عند مخرج يائيسو ”طوكيو رامِن إستريت“ و”طوكيو كياراكتا إستريت“ لا تنقطع طوابير الزبائن من أمامها.

(اليمين) محل للزهور، (اليسار) محل لبيع الكعك داخل المحطة

الطعام في مدن داخل المحطة في طوكيو شهي حقا

ولأن المناطق التجارية داخل المحطة تعتمد على ركاب القطارات فإنها قد تتعرض لخسارة إذا أنشئت في محطات صغيرة مع عدد مستخدمين قليل نوعاً ما. لذا فهي تقام داخل المحطات الكبرى التي يكون بها بداية ونهاية الخطوط وتجمع لأكثر من خط واتجاه. ومن المحطات الرئيسية الضخمة محطة طوكيو ومحطة شيناغاوا حيث يتجاوز متوسط عدد المستخدمين في اليوم الواحد المليون راكب. لذلك يكون مجهز بها بجانب أماكن التسوق أيضاً مكتب للأمانات وخدمة التوصيل للمنازل وغيرها من خدمات العملاء المختلفة.

”أوكووا يوني هاتشي“ لبيع الأبينتو (علب الطعام الجاهزة)

تعد أكثر المناطق التجارية داخل المحطة إقبالاً وشعبية في محطة طوكيو (Tokyo station city)، هي منطقة ”غورانسوتا“ والتي افتتحت مع إعادة تطوير المحطة عام ٢٠٠٧. تقع منطقة ”غورانسوتا“ التجارية فيما بين منطقة ”مارو نو أوتشي“ في الجانب الغربي ومنطقة ”يائيسو“ في الجانب الشرقي لتربط بينهما وتضم أكثر من ٦٠ متجرا (مايو ٢٠١٥) على مساحة ١٥٠٠ متر مربع. وقد أقيمت هذه المنطقة استنادا إلى فكرة التعريف بثقافة الطعام الياباني والتنقيب على أهم وأشهر المحلات في طوكيو، إنها تبدو تماما مثل مركز تجاري شامل ولكن داخل المحطة.

يوجد في ”غوراتسوتا“ علب الأطعمة ”أوبنتو“ الجاهزة المميزة بمذاق خاص لأشهر المتاجر والمحلات، ومتاجر الحلوى المبتكرة على يد متخصصين يمتازون بإبداعات فريدة من حيث المذاق، كذلك محلات البضائع اليومية لتصور أساليب وأشكال جديدة للحياة، إلى جانب بارات بيع أنواع من الساكي الياباني والخل، وغيرها من المحلات والأسماء العريقة التي تمثل اليابان في كل مجال والتي يأتي خصيصا من أجلها الكثير من الزبائن. وفي صالة الطعام ”غورانسوتا داينينج“ في الدور الأول تقدم المطاعم فطورا خاصا من الساعة ٧ صباحا مما يرفع من التعاون والتآزر في المكان.

ميدان الجرس الفضي أمام غورانسوتا، محطة طوكيو. الصورة من غورانسوتا

خريطة محطة طوكيو Tokyo Point and Speak Map (بالإنكليزية)

محطة طوكيو هي المبنى في اليمين

فرصة جديدة للأعمال جذبت أنظار العالم إليها

من ضمن المرافق التجارية التي تديرها شركة سكك حديد شرق اليابان هناك مثلا ”إكيووتو“ في محطة شيناغاوا، والتي تجمع ليس فقط محلات المشروبات والأطعمة الأساسية وإنما محلات أخرى متنوعة مثل متاجر الأدوية، محلات الزهور ومحلات الملابس والإكسسوار. هناك أيضاً المحلات والأكشاك التي تقام لفترات محدودة.

كذلك في السنوات الأخيرة، بدأت محطات منطقة كانساي غرب اليابان تلتفت إلى فكرة المناطق التجارية داخل المحطة وقد أعلنت بالفعل بدء العمل نحو إقامة هذه المناطق التجارية في كل من محطة أوساكا وأوميدا.

ولم يتوقف الأمر داخل اليابان فقط وإنما بدأ تصدير الأفكار التجارية الخاصة بإنشاء المناطق التجارية داخل المحطات بالتوازي مع السكك الحديدية كوحدة واحدة للخارج. توقوم شركة طوكيو للسكك الحديدية الكهربائية السريعة بافتتاح مشروع إقامة المناطق التجارية داخل المحطة ”مدينة حديقة طوكيو بِن زونج“ (بالإنكليزية) في فيتنام وذلك بالتعاون مع المطورين الحكوميين هناك. ففي المناقصات الخاصة بإنشاء سكك حديدية في الخارج، لا تهتم الشركات اليابانية بجانب السلامة والأمان فقط بل تقوم بالترويج للأعمال التجارية الشاملة الخاصة بالمحطة والتي تستغل مميزات الموقع بناء على الخبرة والمعرف الفنية التي اكتسبتها داخل البلاد. فيبدو أننا قد اقتربنا من الوقت الذي سنرى ونستمتع فيه بمدن داخل المحطات بأجواء وطابع مميز لكل دولة نذهب إليها حول العالم.

صورة العنوان: داخل منطقة ”غورانسوتا“ التجارية داخل المحطة طوكيو