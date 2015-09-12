「站內商場（Ekinaka）」，是指建在一些較大的鐵路轉運站裏的購物中心。這種充分利用車站的占地優勢而發展起來的新型商業模式逐漸定型，人們可在上學上班路上隨時光顧商場，無需為買東西而特意出站。這種以滿足乘客的各種需求為目的的商業經營手法還受到世界的關注。

設有托兒所和熟食店的站內商場是職場媽媽的強大後盾

「站內商場」位於剪票口裏側，它是由包括鐵路公司在內的多家企業共同運營的購物中心。日本的鐵路四通八達，世界上日均客流量最大的10個電車站全都在日本，其中排名第一的是新宿站，達300萬人次以上。近年來占地條件優越且攬客效果出眾的鐵路轉運站，為方便乘客，更是想方設法，集思廣益，「站內商場」越發受到關注。

過去，電車站內的商店是那種被稱作KIOSK的小商店、「立食」（站著吃——譯註）蕎麥麵店、鐵路便當店。但從2000年前後開始，陸續出現了書店、日用小商品店、咖啡館、麵包店和西式點心店等，而且數量不斷增加。

現在站內商場把目標鎖定在上下班乘客身上，有些車站設有美甲沙龍、按摩店、臨時幼稚園或託兒所、10分鐘理髮室、熱食店、高級超市、餐廳、日用品及服裝店等等，面向忙碌人士積極展開全方位的便利服務。站內商場平時的顧客，主要是一些時間有限的電車乘客，但最近也出現了為逛站內商場而專門買票進站的客人。

剪票口外面的商店叫「站外商場」或「車站大樓商場」，同樣是不能輕視的存在，東京站八重洲出口外面的「站外商場」裏有「東京拉麵街」和「東京卡通人物街」，排隊的人源源不絕。

東京站的「站內商場」——美食天堂

「站內商場」建在乘客少的車站裏容易造成經營虧損，所以往往選擇有多條線路交彙的轉運站。特別是大型車站東京站和品川站，日均客流量約達100萬人次。購物之外的其他服務也很完善，站內配備了為顧客辦理行李寄存和送貨上門等業務的綜合服務人員。

東京站的「站內商場（Tokyo Station City）」裏最受歡迎的，是2007年第2次車站再開發項目中誕生的「GranSta」。「GranSta」。它的商業理念，是成為日本美食文化資訊傳播地並發掘東京的美食名店，在東京站西側的丸之內到東側的八重洲的1500m2的空間裏，開設了60多家店鋪（2015年5月），不愧為車站內的百貨公司。

商場裏不乏日本屈指可數的名店，吸引了各方來客。吃一吃名店菜餚和便當，嚐一嘗出自名廚之手的甜品，看一看提供全新生活方式的各種日用雜貨，甚至還可以在吧檯品嚐一下日本酒或醋。而且，1樓的「GranSta Dining」，從早上7點開始提供獨具特色的早餐，更是產生了顯著的協助作用。

http://www.tokyostationcity.com/pdf/yubisashi_english.pdf (英文)

http://www.tokyostationcity.com/pdf/yubisashi_china.pdf (中文)

新的商機，受到世界關注

像品川等車站的「Ecute」，是JR東日本鐵道公司經營的站內商場。裏面除了一些常規的飲食店外，其他各類店鋪也應有盡有，例如藥妝店、鮮花店、服裝店等等，還會限期開設臨時店鋪。

近年來，「站內商場」在關西地區也格外引人關注，大阪站和梅田站紛紛表示今後將積極推進「站內商場」的建設。

另外，走出日本國門，把「鐵路」和「站內商場」的商業理念配套出口海外的項目也備受關注，東京急行電鐵公司聯合越南國營開發商已經開始共同推進「東急平陽田園都市」開發項目（「TOKYU BINH DUONG GARDEN CITY」）。各鐵路公司在海外進行投標時，不僅強調鐵路的安全性能，還活用在日本國內積累的技術知識和經驗，充分發揮占地優勢，積極推銷綜合型車站商業發展方案。在旅途中享受異國特色的「站內商場」，如此美妙的日子看來已經為時不遠了。

參考：

http://www.tokyostationcity.com/en/shop/（英文）

http://www.tokyostationcity.com/tc/（中文繁體）

標題圖片：東京站的站內商場「GranSta」