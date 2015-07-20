Бэнто, упакованные обеды – это неотъемлемая часть японской кулинарной культуры. Для бэнто используют как простые домашние блюда и удобные полуфабрикаты, так и изысканные произведения высокой кухни от поваров-профессионалов. Бэнто сочетает в себе эстетику внешнего вида и вкуса. Им можно наслаждаться в офисе, под сакурой или вообще везде, где вас застиг голод. Ниже приведены пять типичных блюд бэнто из Японии.

Макуноути бэнто

В эпоху Эдо (1603-1868) таким готовым обедом могли насладиться завсегдатаи театра кабуки, когда опускался маку, или занавес. Со временем эта разновидность бэнто шагнула за пределы театра и сейчас доступна в круглосуточных мини-маркетах, на станциях поездов и в супермаркетах. Макуноути бэнто обычно состоит из мяса, рыбы, маринованного редиса, тушеных овощей и риса, посыпанного семенами черного кунжута и украшенного ярко-красной маринованной сливой.

Сёгаяки бэнто

Готовый обед со свининой, жареной с имбирем, – это стандартный набор для любителей обильной дневной трапезы. Легкий в приготовлении сёгаяки – это верный и надежный выбор как для тех, кто носит с собой обед на работу, так и для посетителей мини-маркетов и магазинов с готовой едой бэнто.

О-мусуби

Строго говоря, это не совсем бэнто, так как рисовые шарики являются самым многофункциональным обеденным блюдом в Японии. Другое их название – о-нигири, их можно легко и быстро слепить и сразу съесть. О-нигири часто заворачивают в полоски нори (разновидность морских водорослей), или посыпают гомасио (семена кунжута с солью). Стандартные гу, или наполнители, – это лосось на гриле, маринованная слива, комбу (морская капуста), икра рыб и тунец с майонезом.

Кярабэн

Настоящий бэнто не просто вкусный, это еще и произведение искусства. Такие готовые обеды часто предлагаются во время экскурсий в школах и детских садах. Они представляют собой как героев новинок аниме, так и просто картинки. Кярабэн сочетают в себе воображение и чувство юмора шеф-повара с долей родительской любви. Порой такой обед настолько красив, что его жалко есть.

Соборо бэнто

Измельчённые курица, мясо, рыба, креветки или яйца помогают превратить обычное блюдо из белого риса в яркую цветную мозаику, соблазнительную на вид и обладающую приятным вкусом. Ингредиенты зависят от времени года, их слегка подрумянивают и раскладывают в виде красивого узора или аккуратной красивой картинки.

Чтобы узнать, как лучше приготовить свой собственный бэнто, смотрите статью ниже!

Ваш персональный японский обед

В этой статье мы предлагаем несколько интересных ингредиентов для создания своего бэнто, а также набор специальных инструментов для удобного приготовления обеда.

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Фото предоставлены:

Макуноути бэнто: tirol28

Сёгаяки бэнто: Cookie M

Омусуби: nolabwork

Кярабэн: Mr. Brian

Соборо бэнто: saotin

(Статья на английском языке опубликована 27 февраля 2015 г.)