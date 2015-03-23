El bentō es una parte intrínseca de la cultura culinaria de Japón, y abarca desde comidas sencillas preparadas en casa hasta raciones a la venta en tiendas de 24 horas (konbini), llegando incluso a la cima de la alta cocina a cargo de prestigiosos chefs. Estas raciones portátiles, combinación de estética visual y sabor, pueden disfrutarse en la oficina, bajo los árboles en flor, o allí donde el hambre ataque. A continuación presentamos cinco bentōs típicos de Japón.

Makunouchi bentō

Durante el período Edo (1603-1868), el público del kabuki disfrutaba de esta ración de comida mientras el maku, o telón, estaba bajado. Con el paso de los siglos el bentō ha sobrepasado el ámbito del teatro y ahora puede encontrarse en todo tipo de tiendas de 24 horas, estaciones de tren y grandes almacenes. El makunouchi bentō suele contener carne, pescado, encurtido de rábano, verduras guisadas y arroz aderezado con semillas negras de sésamo rematado con una ciruela rojiza en adobo o umeboshi.

Shōgayaki bentō

Las fiambreras con carne de cerdo frita con jengibre son muy comunes entre los que disfrutan de un almuerzo sustancioso. De sencilla preparación, el shōgayaki es una elección clásica tanto para los que suelen llevar la comida en bolsas de papel marrón como para los sibaritas de los almuerzos despachados en tiendas de conveniencia y establecimientos de bentō.

Omusubi

Aunque no son estrictamente bentō, las bolas de arroz son tal vez el tentempié más versátil de Japón. También conocidas como onigiri, pueden encajar en cualquier lugar sin problemas y ser engullidas con la misma velocidad. A menudo se presentan envueltas en láminas de nori (alga marina) o espolvoreadas con gomashio (semillas de sésamo y sal). El gu, o relleno más común, suele estar hecho de salmón a la parrilla, umeboshi, kombu (algas), huevas de pescado y atún mezclado con mayonesa.

Kyaraben

“Los bentōs de personajes” no son solo sabrosos, son obras de arte. Estas fiambreras especiales suelen prepararse para excursiones de escuelas o parvularios. Tanto si presentan el personaje de dibujos animados más famoso del momento como una creación original, estos bentōs combinan la imaginación y el sentido del humor del chef con un afable toque de amor parental para preparar almuerzos que casi da pena comer de lo bonitos que son.

Soboro bentō

Los aderezos hechos de pollo, carne, pescado, gambas o huevo ayudan a transformar un plato aburrido de arroz blanco en un mosaico de colores, atractivo tanto para la vista como el paladar. Los ingredientes se sazonan, se secan parcialmente y se colocan con esmero sobre el arroz formando diseños llamativos o alegres dibujos.

Para saber cómo preparar su propio bentō creativo, lea el siguiente artículo:

Técnicas secretas para hacer su propio “bentō” al estilo japonés

Les presentamos algunos divertidos ingredientes para fiambreras, junto con algunos de los utensilios especiales inventados para preparar sus propias creaciones fácilmente.

Autores de las fotografías:

Makunouchi bentō: tirol28

Shōgayaki bentō: Cookie M

Omusubi: nolabwork

Kyaraben: Mr. Brian

Soboro bentō: saotin