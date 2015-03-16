تعتبر علبة الطعام ”أُبنتو“ جزءاً مهماً من ثقافة المطبخ الياباني، وتتنوع أشكالها بين بسيطة مثل الوجبات المصنوعة في البيت إلى تلك التي تباع في الكومبيني وصولاً إلى وجبات أنيقة عالية الجودة محضرة من قبل كبار الطهاة. تجمع هذه الوجبات التي يمكن نقلها بسهولة بين جمال الشكل والديكور الرائع وأيضاً الطعم اللذيذ ويمكن الاستمتاع بأكلها في المكتب أو خلال نزهة تحت أشجار مزهرة أو أي مكان آخر تشعر فيه بالجوع. نستعرض في هذه المقالة ٥ أنواع أبنتو نموذجية في اليابان.

ماكونوؤتشي بينتو Makunouchi bentō

كان رواد مسرحيات فن الكابوكي، خلال عصر إيدو الذي امتد بين عامي (١٦٠٣-١٨٦٨)، يستمتعون بعلب الطعام هذه عندما يتم إسدال الستار ”ماكو Maku“. وعلى مدار قرون خلت، انتقلت هذه الوجبات إلى خارج المسرح وانتشرت بشكل كبير حيث تباع في الكومبيني ومحطات القطارات والمتاجر الكبيرة. يحتوي ماكونوؤتشي بينتو عادة على قطع لحم وأسماك وفجل مخلل وخضروات مطهية مع أرز تتناثر على وجهه حبيبات السمسم الأسود وتتوسطها حبة خوخ بري مخلل ذات لون أحمر فاتح.

شوغاياكي بينتو Shōgayaki bentō

عادة ما يستمتع أولئك الذين يرغبون بتناول وجبة غداء دسمة بتناول علب الطعام هذه التي تتميز باحتوائها على شرائح لحم خنازير مقلية بالزنجبيل. شوغاياكي سهلة الصنع وهي خَيار مجرب وحقيقي لأولئك الذين يحضرون وجباتهم ليأكلوها في المكاتب بالإضافة إلى الذواقين الذين يشترونها من محلات البقالة ومن محلات بيع أبنتو.

أوموسوبي Omusubi

من المحتمل أن كرات الأرز في اليابان هي أكثر وجبات الغداء تنوعاً وإن كانت ليست أوبنتو بالمعنى الدقيق. كما تعرف باسم ”أونيغيري Onigiri“، ويمكن تحضيرها بلمح البصر وتناولها على شكل وجبات سريعة. وغالباً ما تُلف برقاقات مربعة من الأعشاب البحرية ”نوري Nori“ أو يوضع عليها غوماشيؤ (حبات سمسم مع ملح). تشمل الحشوة النموذجية لها ”غو Gu“ قطعة من سمك سالمون مشوي، وخوخ بري مخلل، وكومبو (عشب بحري) وبيض السمك، وقطع سمك التونة مع المايونيز.

كيارابين Kyaraben

يحتوي هذا النوع من علب الطعام على أشكال وهي ليست لذيذة الطعم فحسب وإنما أعمال فنية. تصنع علب الطعام هذه غالبا من أجل رحلات دور الحضانة والمدارس. وسواء أكانت على شكل أحدث الشخصيات الكرتونية أو على شكل شخصيات مبتكرة أصلية، فإن علبة الطعام هذه تجمع بين خيال الشيف وبين روح الدعابة مع دفعة قلبية من الحب الأبوي لإعداد وجبات غداء تكون جميلة الشكل إلى درجة يصعب معها أن تمتد إليها يدك.

سوبورو بينتو Soboro bentō

تتكون الطبقة العلوية من قطع ناعمة من دجاج ولحوم وأسماك وقريدس وبيض والتي تساعد في تحويل طبق باهت من الأرز الأبيض إلى فسيفساء من الألوان تضفي السعادة على كل من العينان واللسان. وتكون المكونات متبلة ومجففة ومن ثم ترتب فوق طبقة الأرز بأساليب متنوعة أو توضع بعناية فوق الأرز لتشكل صورا مرحة.

لمعرفة المزيد عن كيفية صنع أبنتو بطريقة إبداعية خاصة بك، راجع من فضلك مقالة ”اصنع غداءك على الطريقة اليابانية!!“.

نستعرض هنا بعضا من المكونات التي تضفي متعة على علب الطعام، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات الخاصة المصصمة خصيصا لجعل عملية التحضير سريعة.

الصور مقدمة من:

ماكونوؤتشي بينتو: tirol28

شوغاياكي بينتو: Cookie M

أوموسوبي: nolabwork

كيارابين: Mr. Brian

سوبورو بينتو: saotin