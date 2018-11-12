Дэпатика – так называются кулинарные и кондитерские отделы, расположенные на подземных этажах крупных универмагов и торгующие самой разнообразной снедью: от свежих продуктов и алкоголя до десертов и готовых к незамедлительному употреблению закусок и ланчбоксов бэнто. Для тех, кто хочет составить впечатление о пищевых пристрастиях японцев, дэпатика – идеальное место.
Парк кулинарных аттракционов
Россыпи аппетитных пирожных, японские сладости от производителей с многовековыми традициями, элитные сорта японского чая, свежие мясо и рыба, зелень и корнеплоды, готовые блюда китайской и итальянской кухни, суси, свежеиспеченный хлеб, импортные сыры и крепкие напитки... Чего только не предлагают взыскательным посетителям подземные отделы универмагов, по-японски дэпатика – от слов дэпато (универмаг) и тикагай (подземный этаж). Здесь, в этих парках кулинарных аттракционов, каждый найдет для себя что-нибудь вкусненькое.
Почему под землёй?
Расположение продуктовых и кулинарных отделов на подземных этажах универмагов объясняется прежде всего практическими причинами: чем ниже этаж, тем легче подвести к нему воду и газ, проще установить необходимое холодильное оборудование и при надобности расширить рабочую площадь. Кроме того, близость подземной парковки облегчает задачу поставщиков и рабочего персонала. В большинстве универмагов на нижнем этаже отдела кулинарии, который зачастую располагается на двух этажах, находится кухонное оборудование, благодаря чему практически все, что предлагается покупателям, готовится прямо на месте.
Еще одна причина – стандартный потребительский маршрут: закончив покупки на верхних этажах, люди спускаются в кулинарный отдел, который расположен ближе всего к выходу из универмага, а также в непосредственной близости от подземной парковки и линий метро. Находясь под землей и в дождь не намокнешь, и в жару не взопреешь – независимо от погодных условий, насладившись покупками, можно комфортно переместиться из кондиционированного помещения универмага в кондиционированные вагоны.
Хотя покупать в дэпатика дороже, чем в супермаркете, считается, что качество товаров и сервиса здесь более высокое, и показатель объёма продаж кулинарной продукции с каждым годом растет(*1). Универмаги вкладывают немало сил и средств в развитие подземных кулинарных отделов в рамках общей стратегии по индивидуализации и выделению бренда и повышению общей прибыли.