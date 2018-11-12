Дэпатика – так называются кулинарные и кондитерские отделы, расположенные на подземных этажах крупных универмагов и торгующие самой разнообразной снедью: от свежих продуктов и алкоголя до десертов и готовых к незамедлительному употреблению закусок и ланчбоксов бэнто. Для тех, кто хочет составить впечатление о пищевых пристрастиях японцев, дэпатика – идеальное место.

Парк кулинарных аттракционов

Россыпи аппетитных пирожных, японские сладости от производителей с многовековыми традициями, элитные сорта японского чая, свежие мясо и рыба, зелень и корнеплоды, готовые блюда китайской и итальянской кухни, суси, свежеиспеченный хлеб, импортные сыры и крепкие напитки... Чего только не предлагают взыскательным посетителям подземные отделы универмагов, по-японски дэпатика – от слов дэпато (универмаг) и тикагай (подземный этаж). Здесь, в этих парках кулинарных аттракционов, каждый найдет для себя что-нибудь вкусненькое.

Салатная витрина

Почему под землёй?

Расположение продуктовых и кулинарных отделов на подземных этажах универмагов объясняется прежде всего практическими причинами: чем ниже этаж, тем легче подвести к нему воду и газ, проще установить необходимое холодильное оборудование и при надобности расширить рабочую площадь. Кроме того, близость подземной парковки облегчает задачу поставщиков и рабочего персонала. В большинстве универмагов на нижнем этаже отдела кулинарии, который зачастую располагается на двух этажах, находится кухонное оборудование, благодаря чему практически все, что предлагается покупателям, готовится прямо на месте.

Тэмпура продается как поштучно, так и в составе упакованных обедов бэнто

Еще одна причина – стандартный потребительский маршрут: закончив покупки на верхних этажах, люди спускаются в кулинарный отдел, который расположен ближе всего к выходу из универмага, а также в непосредственной близости от подземной парковки и линий метро. Находясь под землей и в дождь не намокнешь, и в жару не взопреешь – независимо от погодных условий, насладившись покупками, можно комфортно переместиться из кондиционированного помещения универмага в кондиционированные вагоны.

Хотя покупать в дэпатика дороже, чем в супермаркете, считается, что качество товаров и сервиса здесь более высокое, и показатель объёма продаж кулинарной продукции с каждым годом растет(*1). Универмаги вкладывают немало сил и средств в развитие подземных кулинарных отделов в рамках общей стратегии по индивидуализации и выделению бренда и повышению общей прибыли.