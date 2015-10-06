Бум на японскую кухню помог узнать миру о множестве японских продуктов, в том числе и о деликатесной мраморной говядине вагю. Помимо оригинала made in Japan на глобальных рынках усиливается присутствие аналогов иностранного производства, качество которых стремительно приближается к японскому. Ожидается, что после вступления в действие соглашения о Транстихоокеанском стратегическом партнёрстве (ТРР) в Японии увеличатся объёмы продаж изготовленного за пределами страны мраморного мяса. Симофури, как бы покрытое инеем, как выражаются японцы, мясо, стало настоящим глобальным брендом.

Победное шествие Австралии на мировых рынках

Изначально вагю имели право называть только 4 разновидности мясных пород коров (чёрная, бурая, шортгорн и безрогая), представляющие собой улучшенный гибрид исконно японских видов и пришедших извне пород, разводимый в Японии начиная с эпохи Мэйдзи. Наиболее распространённой считается чёрная порода (95%), мясо которой обычно и имеют в виду, говоря о вагю. Мягкая мякоть с тонкими прослойками проникшего в мышцы жира стала настоящей визитной карточкой этого деликатеса. К бренду вагю относятся коровы пород «Кобэ-гю», «Мацудзака-гю» и «Оми-гю».

Разновидность коров чёрной породы – Тадзима (преф. Хёго)

Начиная с 1990-х годов мясо вагю экспортировалось в страны Юго-Восточной Азии для состоятельных гурманов и успело завоевать определённое количество поклонников. Однако эпидемия ящура в 2000 г. и авария на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г. привели к полной потере этих рынков для японских производителей. Пока экспорт японского деликатеса был приостановлен, на рынке успели появиться американские и австралийские бренды, и большая часть элитных ресторанов Сингапура, Гонконга, Таиланда и других стран ЮВА перешла на мясо из Австралии. В наши дни слово «вагю» за пределами Японии уже не гарантирует японское происхождение мяса, а используется как собирательный термин для обозначения элитных сортов говядины.

Исполнительный директор крупной оптовой мясной компании Meat Companion (Токио) Уэмура Коитиро считает, что австралийская вагю «по уровню мраморности значительно приблизилась к японской». Качество вагю оценивается по 4 критериям (мраморность, цвет мяса, его упругость и текстура, цвет и качество жира) на основе пятибалльной системы, и наибольшее значение придаётся именно мраморности. Уэмура с удивлением отмечает стремительное улучшение качества иностранной вагю: «если считать японское мясо эталоном, достойным 100 баллов, мясо австралийского производства набирает примерно 50. Однако тот факт, что австралийское мясо оказалось способно набрать 50 баллов, уже впечатляет».

С 2013 года правительство Японии принимает меры по развитию экспорта вагю, проводя семинары и дегустации в различных уголках мира. Подобно родине шампанского – Франции, Япония разрабатывает единый знак вагю, рассчитывая развивать мировые продажи. Однако вернуть себе рынок, захваченный австралийским мясом с приемлемым качеством и в 2 раза более низкой ценой, не так-то легко.