受世界範圍的日本料理熱影響，「和牛」的人氣在國外也日漸高漲。另一方面，外國產和牛「Wagyu」（日語和牛的讀音——譯註）也在市場上占有越來越多的席位。「霜降」這一和牛所見的最大特徵也正迅速趕上日本和牛的水準。如果跨太平洋戰略經濟夥伴協定（TPP）正式成立，進入日本國內市場的外國和牛將進一步增加。和牛現在已成為世界的「Wagyu」了。

澳洲獨占海外和牛市場

和牛，是指將日本固有品種的牛與外來品種交配，幾經改良而形成的4個肉牛品種——黑毛和牛、褐毛和牛、日本短角牛、無角和牛。其中黑毛和牛大約占95%，因此一般說和牛就是指黑毛和牛。黑毛和牛肉質鬆軟，最高級的黑毛和牛肉，脂肪與精肉交錯分布，因而以「霜降」肉著稱。以產地命名的品牌和牛，如「神戶牛」、「松阪牛」、「近江牛」，都屬於此類。

日本自20世紀90年代開始面向東南亞富裕層出口和牛牛肉，獲得了一定消費人群的支持。但由於2010年的口蹄疫疫情和2011年的核電廠事故而失去了這些市場。在日本和牛無法出口的這段時期裏，美國和澳洲飼育了「Wagyu」，新加坡、香港、泰國等東南亞各國的高級餐廳，很多都換用了澳洲產的和牛肉。現在，在海外說起「Wagyu」，那「不是指日本產牛肉，而是高級牛肉的代名詞」。 肉類批發公司Meat-Companion（總部：東京都立川市）常務董事植村光一郎談到澳洲產和牛時說，從「霜降」這一點上看，它已經和日本產和牛相當接近了。和牛肉質，是根據「霜降」、牛肉的色澤、牛肉的緊緻和紋路、脂肪的色澤與品質這4項進行等級評判，每項按5級（從優質5到劣等1）來打分。其中最重要的是看「霜降」的分別程度。植村驚異於澳洲「Wagyu」的進步，稱「假設日本產和牛是100的話，那澳洲產『Wagyu』就是50左右。但超過了50，這是相當了不起的了」。 2013年以後，日本政府通過在世界各地舉辦研討會或品嚐會等各種措施，促進和牛的出口，制定明確表明日本原產品牌的日本和牛統一標誌等等，不遺餘力地向全世界推銷和牛。但澳洲產「Wagyu」在肉質上並不遜色，而且價格也只相當於日本產和牛的一半，所以和牛要想奪回被「Wagyu」占領的市場，並不是一件容易的事情。