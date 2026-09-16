日本「最上級」護衛艦獲選為澳洲海軍的次世代通用巡防艦。憑藉出色的匿蹤性能與精簡人力設計，此艦型備受肯定，紐西蘭亦對引進展現高度興趣。在日本擴大與同志國（「志同道合國」）國防合作的過程裡，「最上級」巡防艦扮演著舉足輕重的角色。

澳洲海軍決定引進

「日本的國防安全，過去有95%仰賴自立自強與日美同盟。如今，美國對同盟夥伴承諾的態度轉趨曖昧，我們必須更加自立自強，同時提高同志國合作的比重。」去年度末（譯註：2026年3月底），某位在高市政府參與國防政策制定的高層官員如此表示。這段談話清楚顯示出，在目前日本的國防政策中，同志國合作正占有前所未有的重要位置。

而在日本的同志國合作裡，新型巡防艦FFM系列正扮演著格外關鍵的角色，此系列兼具高度通用性、精簡人力、匿蹤性能、與美國海軍的互通性，以及相對低廉的成本等特點。2025年8月，FFM系列中「最上級」（譯註：Mogami-class）的性能提升型——亦即新型FFM（譯註：FFM即為「最上級」之代號）——從德國、韓國、西班牙等競爭者中勝出，獲選為澳洲海軍的次世代通用巡防艦。這是日本放寬「防衛裝備移轉三原則」以來，首度確定向海外出口具殺傷力的防衛裝備，因而引起國內外的高度關注。

然而，FFM系列的重要性，絕不僅止於作為一款優秀的護衛艦，或者象徵日本防衛產業政策的轉向。若將視野從其研發與採購的過程延伸至實際運用，便會發現此系列本身即與同志國的合作緊密相連。FFM系列是日本在資源有限的條件下，強化自身防衛力量的同時，擴大與同志國防衛合作的過程中，肩負關鍵任務的艦艇。