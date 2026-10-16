為防止跟蹤騷擾行為演變成殺人等重大案件，日本警察廳15日宣布，將成立專家會議，研議是否建立新制度，要求情節惡劣的跟蹤騷擾加害者配戴全球定位系統（GPS）裝置，以防止其接近被害人。

專家會議也將討論是否強制加害者接受心理諮商或醫療治療，預定19日召開首次會議。

日本國家公安委員長葉梨康弘15日在例行記者會上表示：「跟蹤騷擾問題已處於危機狀態，因此決定儘速成立專家會議，著手研擬相關制度。」

專家會議將由8名成員組成，包括熟悉憲法及刑事政策的大學教授、律師與心理諮商專家等。2012年神奈川縣逗子市跟蹤騷擾殺人事件的被害人家屬，也將擔任會議委員。

有關GPS裝置的運用，警方構想針對違反《跟蹤騷擾規制法》禁止接近或糾纏等命令的加害者，要求其配戴定位裝置。一旦系統偵測到加害者接近被害人，便會發出警報。

根據警察廳說明，西班牙及德國已有相關制度，透過定位設備監控跟蹤騷擾或家庭暴力（DV）加害者，當加害者接近被害人至一定距離時，由警方採取應對措施。

韓國則於2023年引進對跟蹤騷擾加害者配戴GPS裝置的制度。日本警察廳指出，韓國實施該制度以來，尚未發生配戴裝置者涉及的殺人案件。

專家會議除了討論是否引進GPS監控制度，也預計針對哪些情況應強制配戴、配戴期限及監控方式等具體制度設計展開討論。

此外，GPS監控措施是否符合憲法保障的隱私權與行動自由，也將成為重要議題。

位於東京都千代田區的日本警察廳

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