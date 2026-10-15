Токио, 15 октября (Jiji Press) – Национальное полицейское агентство Японии 15 октября объявило о создании экспертного совета, который рассмотрит возможность введения системы обязательного ношения GPS-устройств злостными преследователями для предотвращения их контактов с жертвами. Мера призвана предотвратить убийства и другие тяжкие преступления, связанные с преследованием. Совет также обсудит, следует ли обязать преследователей проходить психологическое консультирование и лечение. Первое заседание состоится 19 октября.

«Проблема преследования приобрела критический характер. Мы решили безотлагательно создать совет и приступить к разработке системы», — заявил председатель Национальной комиссии общественной безопасности Ханаси Ясухиро на регулярной пресс-конференции 15 октября, объясняя причины создания совета.

В состав совета войдут восемь человек, в том числе университетские профессора, специализирующиеся на конституционном праве и уголовной политике, юристы и специалисты по психологическому консультированию. Членом совета станет также родственник женщины, убитой преследователем в 2012 году в городе Дзуси префектуры Канагава на востоке Японии.

Предполагается, в частности, что носить GPS-устройства могут обязать тех, кто нарушает запретительные предписания, выданные на основании закона о противодействии преследованию. При приближении такого лица к жертве система будет подавать предупреждение. По данным агентства, в Испании и Германии действуют системы наблюдения за преследователями и лицами, совершившими домашнее насилие: полиция вмешивается, когда они приближаются к жертве на определенное расстояние. В Южной Корее, где обязательное ношение GPS-устройств для преследователей ввели в 2023 году, убийств, совершенных лицами, носящими такие устройства, не зафиксировано.

Помимо целесообразности введения новой системы, совет, как ожидается, обсудит, в каких случаях и на какой срок следует вводить обязанность носить устройства, а также как будет осуществляться наблюдение. В повестку также войдет вопрос о совместимости новой системы с гарантированными конституцией правом на неприкосновенность частной жизни и свободой передвижения.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]