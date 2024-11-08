Guideto Japan

愛知縣地處日本中心地帶，既擁有豐富的歷史遺產，同時也是現代工業中心。它是豐田集團及其關聯公司的所在地。

愛知縣位於東海地區的太平洋沿岸，大致處於日本的正中央。該縣的大部分地區都處在廣闊的能美平原上，這是日本第二大平原，由木曾河、伊比河和長良河沖積而成。該縣首府名古屋也位於這一平原地區。尾張丘陵向東延伸，愛知縣曲折的海岸線西起知多半島，從伊勢灣一直延伸到東邊的渥美半島，兩個岬角形成了三河灣。

愛知縣概況

創建時間：1872年（前身為三河國和尾張國）

地方政府所在地：名古屋市

人口：754.2萬人（截至2020年10月）

面積：5173平方公里

愛知縣擁有大量重要的歷史遺跡，包括日本「國寶」犬山城，它是日本最古老的木建築群之一。犬山城附近的明治村，是一座露天建築博物館，這裡展示的是融合了日式和西式設計風格的建築，其中最著名的包括由美國建築師Frank Lloyd Wright設計的帝國飯店中央玄關，以及日本小說家森鷗外和夏目漱石的故居等。除了重建的名古屋城，名古屋市還擁有數家知名的藝術和歷史博物館。而在熱田神宮裡，據說存放著日本皇室三大神器之一的草薙劍。同樣位於名古屋市的日本樂高樂園和位於長久手市的吉卜力公園吸引著大批國內外遊客。



豐橋祇園祭的一大表演項目是表演者手持燃燒的手筒花火以展示他們的氣概（PIXTA）

豐田汽車公司總部和多個生產基地都位於愛知縣，以豐田汽車公司為龍頭的汽車產業是該縣的經濟支柱。名古屋及周邊地區構成了日本三大工業區之一的中央工業區，交通設備、電子、鋼鐵等領域的製造商以及航空航太和機器人等尖端產業都在這裡設有生產基地。愛知縣還是高麗菜、番茄、青花菜等蔬菜以及菊花、玫瑰等花卉的主要產地。



一塊巨大的刻有怪物面孔的三州瓦。從封建時代開始，愛知縣三河灣地區便是日本傳統屋瓦生產中心（PIXTA）

当地名人

（原文英文）

標題圖片：愛知縣的犬山城（PIXTA）