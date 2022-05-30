日本電動汽車落後，探尋捲土重來之道

不過，美國的特斯拉公司過去10年在自研晶片和車載電池上巨額投資，到2022年已擁有位於美國（加州、德州）、中國（上海）、德國（柏林近郊）的4個生產基地，形成年產100多萬輛的電動汽車量產體制。中國的比亞迪汽車公司2021年賣出了59萬輛新能源汽車。德國的福斯汽車公司受特斯拉快速崛起的刺激，以德國和中國市場為重點正式形成電動汽車量產體制。與它們相比，長期以來在競爭中保持優勢地位的日本汽車產業，包括在構建完善日本國內的電動汽車零件供應鏈等方面，不得不說是步伐落後了。

國際能源機構的資料顯示，2021年全球電動汽車銷量約660萬輛，為2019年的3倍（全球市場佔有率8.6%），特別是在中國市場成長趨勢迅猛。根據中國汽車工業協會發佈的資料，中國新能源汽車（電動汽車、插電式混合動力汽車、燃料電池汽車的合計）的銷量2021年突破了350萬輛關口，2022年預計將達到500萬輛，相當於日本汽車的年度銷量。在這種向電動汽車轉型的迅猛勢頭影響下，豐田汽車公司社長豐田章男也在去年底宣佈了該公司目標——到2030年將豐田旗下電動汽車的全球銷量提升至350萬輛。

歐美和中國的電動汽車產能猛增的背景

21世紀20年代初電動汽車生產迅速擴大，其原因在中美歐各不相同。

首先，在美國，特斯拉擴大產能毫無疑問功不可沒。能力超強的企業家、來自南非的移民伊隆·馬斯克提出了「構建永續能源系統」的設想，包括構建太陽能發電等再生能源的供應體系，並於2012年推出了量產型電動汽車——特斯拉Model S。在此後的10年時間裡，先後發佈了4款車型（S、X、3、Y），成長為與美國三大高端汽車品牌——戴姆勒、BMW、LEXUS並駕齊驅的品牌。它從加州為電動汽車在美國的普及點燃一把大火。

對此，GM、福特等美國汽車三巨頭也正式全面擴充電動汽車生產體系，以配合拜登政府重視應對氣候變化的的步伐。

而中國，2015年發佈了中長期產業政策「中國製造20252」，提出了「到2025年成為汽車製造強國」的目標，要將電動汽車等新能源汽車的新車銷售占比提高到20%（預計2022年中期實現），通過提供巨額購車津貼和給予國產汽車廠商優惠的方式，從零開始構築包含電池在內的廣泛零件供應鏈。期間出現了多達數百家魚龍混雜的電動汽車廠商，隨著近幾年階段性購車津貼逐步削減，電動汽車普及也曾遭遇危局。但隨著充電樁等基礎設施建設急速推進，電動汽車產業終於平安「起飛」。

最後是歐洲，由於歐盟主導嚴格限制尾氣排放，21世紀10年代中期之前，柴油技術的研發取得進展。但2015年，以福斯公司為首的汽車廠商因尾氣檢測造假引發了巨大醜聞（在當地被稱為「柴油門」事件）之後，與柴油技術並行發展的電動汽車技術的研發進一步加速。從德國開始，電動汽車量產體制急速擴充。歐洲在傳統上，以德國為首的汽車廠商對中國市場的依賴度很高。因此，這也可看作是對中國電動汽車市場迅速壯大的一種呼應。

其實日本電動汽車產業起步並不算晚，但為什麼落後了呢？

那麼，日本為什麼在全球高速發展的電動汽車化浪潮中落後了呢？

2020年，日本電動汽車的全球銷量（包括插電式混合動力汽車），豐田汽車和日產汽車合計不到12萬輛。

日本廠商投身電動汽車產業並不算晚。2009年，三菱汽車發佈i-MiEV，率先闖入電動汽車市場。2012年，豐田汽車發佈中型SUV電動汽車RAV4。日產汽車則在2010年發佈了名為「LEAF」的電動汽車。日本廠商擁抱電動汽車的時間都不晚。只是，時至今日它們都尚未真正轉入量產模式。

究其原因，除了日本廠商在內燃機方面有技術積累優勢之外，還因為以豐田汽車1997年發佈的PRIUS為代表的混合動力汽車仍有很強的競爭力。

再加上，混合動力汽車生產設備的折舊正在進行當中，構成汽車廠商的主要收益來源。在這種情況下，再在新平臺研發上投入巨額費用，那就需要更長時間才能實現收益。這導致廠商對於推動電動汽車量產一度躊躇不前（類似於已故哈佛大學教授萊頓•克裡斯坦森所說的「創新者的窘境」現象）。這也是事實。

另外，日本國內關於電動汽車的真正全面普及仍有很多謹慎論調，比如充電基礎設施的建設、電動汽車鋰離子電池的安全性、續航距離、對用於製造電動汽車主要零件——電動機等的稀土和其他有爭議礦物（非洲國家等紛爭地區開採的礦物資源）的依賴、電池成本高等。疫情進一步遲滯了日本廠商對海外市場訊息的把握，可能誤判了美中兩國電動汽車迅速普及的趨勢。

此外，雖然不同廠商之間存在差異，但由於歷史原因，汽車產業以關聯企業內部交易為典型，時至今日仍有濃重的垂直整合色彩，要想重組已經完美適配現有汽車生產體制的零件供應鏈，成本非常高。因此，在最終確定電動汽車是否能夠普及的轉折點到來之前，廠商很難痛下決心在零件供應鏈構建等方面採取實質性舉動，這一點也是不可否認的。